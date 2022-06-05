Popüler RPG serisi Dragon Age'in yeni oyununun ismi belli oldu

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı açık dünya rol yapma oyunu Dragon Age'in yeni oyununun tam ismi belli oldu.

Dragon Age: Dreadwolf

Geçtiğimiz saatlerde Electronic Arts'ın yaptığı açıklamaya göre yeni Dragon Age oyununun resmi ismi Dragon Age: Dreadwolf olacak. Ne yazık ki oyunun çıkış tarihi hala paylaşılmadı ancak bu yıl çıkmayacağı belirtildi.

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Geçtiğimiz günlerde oyunun eski nesil konsollara gelmeyeceğine dair bazı haberler çıkmıştı. Oyunun paylaşılan tam ismiyle birlikte bazı detaylar da açıklandı. Onları da burada bulabilirsiniz.

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Dragon Age'in yeni oyununun ismi belli oldu