Dune: Awakening PC sistem gereksinimleri açıklandı

Funcom, yaklaşan hayatta kalma oyunu Dune: Awakening'in çıkış sonrası planları ve PC sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi duyurdu.

Tam Boyutta Gör Geliştiriciler, Dune: Awakening'i minimum ayarlarda çalıştırmak için GeForce GTX 1060 ekran kartı, Intel Core i5-7400 işlemci ve 16 GB RAM'e sahip olmanın yeterli olduğunu söylüyor. Ancak çöl gezegeni Arrakis'in tüm güzelliklerinin keyfini çıkarmak için GeForce RTX 4070 ve Intel Core i7-11700K işlemciden daha düşük olmayan bir ekran kartına, ayrıca 70GB boş alan olan SSD sürücüye ihtiyacınız var. Dune: Awakening PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri (Düşük, 1080p 30FPS)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon 5600XT

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon 5600XT Depolama: 60 GB boş alan (SSD)

Orta sistem gereksinimleri (Orta, 1080p 60FPS)

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600

: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600 Depolama: 75 GB boş alan (SSD)

Önerilen sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 5600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT

NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT Depolama: 75 GB boş alan (SSD)

Ultra sistem gereksinimleri (Ultra, 2160p 60FPS)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT

: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT Depolama: 75 GB boş alan (SSD)

Duyuruda ayrıca oyunun Razer Chroma RGB ve Razer Sensa HD Haptics'in yanı sıra Nvidia'nın DLSS 4 (Çoklu Kare Üretimi), AMD'nin FSR ve Intel'in XeSS 2'sini içereceğinden de bahsediliyor.

Dune: Awakening ne zaman çıkacak?

Dune: Awakening, PC için 20 Mayıs’ta çıkış yapacak. Erken erişim, aylık abonelik olmayacak. Yeni içerik, hikaye ve özellikleri içeren düzenli ücretsiz güncellemeler gelecek ve her birine isteğe bağlı ücretli DLC eşlik edecek.

