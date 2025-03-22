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    Dune: Awakening PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Funcom, yakında çıkacak olan çok oyunculu hayatta kalma simülasyonu Dune: Awakening için detaylı sistem gereksinimlerini ve PC özelliklerini yayınladı.          

    Funcom, yaklaşan hayatta kalma oyunu Dune: Awakening'in çıkış sonrası planları ve PC sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi duyurdu.

    Dune: Awakening PC sistem gereksinimleri

    Dune Awakening sistem gereksinimleri & kaç gb Tam Boyutta Gör
    Geliştiriciler, Dune: Awakening'i minimum ayarlarda çalıştırmak için GeForce GTX 1060 ekran kartı, Intel Core i5-7400 işlemci ve 16 GB RAM'e sahip olmanın yeterli olduğunu söylüyor. Ancak çöl gezegeni Arrakis'in tüm güzelliklerinin keyfini çıkarmak için GeForce RTX 4070 ve Intel Core i7-11700K işlemciden daha düşük olmayan bir ekran kartına, ayrıca 70GB boş alan olan SSD sürücüye ihtiyacınız var. Dune: Awakening PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

    Minimum sistem gereksinimleri (Düşük, 1080p 30FPS)

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon 5600XT
    • Depolama: 60 GB boş alan (SSD)

    Orta sistem gereksinimleri (Orta, 1080p 60FPS)

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600
    • Depolama: 75 GB boş alan (SSD)

    Önerilen sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 5600X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT
    • Depolama: 75 GB boş alan (SSD)

    Ultra sistem gereksinimleri (Ultra, 2160p 60FPS)

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT
    • Depolama: 75 GB boş alan (SSD)

    Duyuruda ayrıca oyunun Razer Chroma RGB ve Razer Sensa HD Haptics'in yanı sıra Nvidia'nın DLSS 4 (Çoklu Kare Üretimi), AMD'nin FSR ve Intel'in XeSS 2'sini içereceğinden de bahsediliyor.

    Dune: Awakening ne zaman çıkacak?

    Dune: Awakening, PC için 20 Mayıs’ta çıkış yapacak. Erken erişim, aylık abonelik olmayacak. Yeni içerik, hikaye ve özellikleri içeren düzenli ücretsiz güncellemeler gelecek ve her birine isteğe bağlı ücretli DLC eşlik edecek.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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