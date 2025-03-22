Dune: Awakening PC sistem gereksinimleri açıklandı

- Dune: Awakening PC sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri (Düşük, 1080p 30FPS)
- Orta sistem gereksinimleri (Orta, 1080p 60FPS)
- Önerilen sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)
- Ultra sistem gereksinimleri (Ultra, 2160p 60FPS)
- Dune: Awakening ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
Funcom, yaklaşan hayatta kalma oyunu Dune: Awakening'in çıkış sonrası planları ve PC sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi duyurdu.
Dune: Awakening PC sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri (Düşük, 1080p 30FPS)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon 5600XT
- Depolama: 60 GB boş alan (SSD)
Orta sistem gereksinimleri (Orta, 1080p 60FPS)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600
- Depolama: 75 GB boş alan (SSD)
Önerilen sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 5600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT
- Depolama: 75 GB boş alan (SSD)
Ultra sistem gereksinimleri (Ultra, 2160p 60FPS)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT
- Depolama: 75 GB boş alan (SSD)
Duyuruda ayrıca oyunun Razer Chroma RGB ve Razer Sensa HD Haptics'in yanı sıra Nvidia'nın DLSS 4 (Çoklu Kare Üretimi), AMD'nin FSR ve Intel'in XeSS 2'sini içereceğinden de bahsediliyor.
Dune: Awakening ne zaman çıkacak?
Dune: Awakening, PC için 20 Mayıs’ta çıkış yapacak. Erken erişim, aylık abonelik olmayacak. Yeni içerik, hikaye ve özellikleri içeren düzenli ücretsiz güncellemeler gelecek ve her birine isteğe bağlı ücretli DLC eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!