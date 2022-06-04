PlayStation'ın merakla beklenen cyberpunk temalı macera oyunu Stray'in çıkış tarihi geldi

Yayıncılığını Annapurna Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise BlueTwelve Studio'nun yaptığı macera oyunu Stray'in çıkış tarihia açıklandı.
Geçtiğimiz saatlerde State of Play etkinliğinde Stray'in çıkış tarihi, 19 Temmuz olarak açıklandı. Normalde son birkaç ay içerisinde çıkması bekleniyordu ancak geçtiğimiz aylarda ertelenmişti.
Oyunun çıkış tarihinin açıklanmasıyla ön sipariş de başladı. Stray şu anda Steam'de indirimler birlikte 144 TL'ye satılıyor. İlerde bir zam gelme durumuna karşı almak isteyenler geç olmadan alırsa iyi olur. Oyun ayrıca PS5 ve PS4 için de çıkış yapacak.
Stray Yeni Video
Ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisi, unutulup gitmiş bir şehirden kurtulmak için antik bir gizemi çözmek zorunda.
Stray, çürümekte olan bir siber şehrin neon ışıklarla aydınlanan dar sokaklarında ve tekinsiz semtlerin karanlık ortamlarında geçen bir üçüncü şahıs kedi macerası oyunu. Alçak yüksek demeden dört bir yanda dolaş, hiç beklemediğin tehlikelere karşı kendini hazırla ve aldırışsız droidler ve tehlikeli yaratıklarla dolu bu acımasız mekânın gizemlerini çöz.
Dünyayı bir sokak kedisinin gözlerinden gör ve çevrendekilerle bir kedinin kıvraklığıyla etkileş. Gizlice yanaş, atik ol, türlü şapşallıklar yap, bazen de bu yabancı dünyanın tuhaf sakinlerini çileden çıkar.
Kedi, yol üstünde B12 adında, uçabilen küçük bir dron ile arkadaş olur. İkili, bu yeni yoldaşlığın yardımıyla bir çıkış yolu bulmaya koyulur.
Stray, Fransa'nın güneyinde, üyeleri bir sürü kediden ve bir avuç insandan oluşan küçük bir takım olan BlueTwelve Studio tarafından geliştirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.