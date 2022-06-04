PlayStation'ın merakla beklenen cyberpunk temalı macera oyunu Stray'in çıkış tarihi geldi

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Yayıncılığını Annapurna Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise BlueTwelve Studio'nun yaptığı macera oyunu Stray'in çıkış tarihia açıklandı.

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Geçtiğimiz saatlerde State of Play etkinliğinde Stray'in çıkış tarihi, 19 Temmuz olarak açıklandı. Normalde son birkaç ay içerisinde çıkması bekleniyordu ancak geçtiğimiz aylarda ertelenmişti.

Oyunun çıkış tarihinin açıklanmasıyla ön sipariş de başladı. Stray şu anda Steam'de indirimler birlikte 144 TL'ye satılıyor. İlerde bir zam gelme durumuna karşı almak isteyenler geç olmadan alırsa iyi olur. Oyun ayrıca PS5 ve PS4 için de çıkış yapacak.

Stray Yeni Video

Ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisi, unutulup gitmiş bir şehirden kurtulmak için antik bir gizemi çözmek zorunda.

Stray, çürümekte olan bir siber şehrin neon ışıklarla aydınlanan dar sokaklarında ve tekinsiz semtlerin karanlık ortamlarında geçen bir üçüncü şahıs kedi macerası oyunu. Alçak yüksek demeden dört bir yanda dolaş, hiç beklemediğin tehlikelere karşı kendini hazırla ve aldırışsız droidler ve tehlikeli yaratıklarla dolu bu acımasız mekânın gizemlerini çöz.

Dünyayı bir sokak kedisinin gözlerinden gör ve çevrendekilerle bir kedinin kıvraklığıyla etkileş. Gizlice yanaş, atik ol, türlü şapşallıklar yap, bazen de bu yabancı dünyanın tuhaf sakinlerini çileden çıkar.

Kedi, yol üstünde B12 adında, uçabilen küçük bir dron ile arkadaş olur. İkili, bu yeni yoldaşlığın yardımıyla bir çıkış yolu bulmaya koyulur.

Stray, Fransa'nın güneyinde, üyeleri bir sürü kediden ve bir avuç insandan oluşan küçük bir takım olan BlueTwelve Studio tarafından geliştirildi.

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Cyberpunk temalı oyun olan Stray'in çıkış tarihi açıklandı