Epic’in Mega İndirim şerefine hediye ettiği 1.300 TL’lik oyun Türkiye’de yasak!

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store’da yılın en büyük indirim dönemlerinden Mega İndirim 2024 başladı. Mega İndirim dönemine özel olarak her hafta büyük bir oyun hediye edilecek. Fakat bu haftaki hediyeyi Türkiye’deki kullanıcılar alamıyor.

Epic Games Store’un Mega İndirim şerefine hediye ettiği ilk oyun Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition oldu. 40 dolar (1.300 TL) değerindeki oyun, içerdiği öğeler nedeniyle Türkiye dahil olmak üzere 10 ülkede erişime kapalı durumda. Hediye oyunun başlığına tıklayanlar “Bu içerik şu anda platformunda veya bölgende mevcut değil.” uyarısı ile karşılaşılıyor. Türkiye'ye özel başka bir hediye sunulmadığı için oyunseverler bu haftayı boş geçmek durumunda kaldı.

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Epic'te yasak, Steam'de serbest

Türkiye’de bu oyunu Epic Games Store veya EA mağazasından oynamak isteyen kullanıcılar "“Bu içerik şu anda platformunda veya bölgende mevcut değil.” uyarısı ile karşılaşıyor ve oyune erişemiyor. Ancak ilginç bir şekilde Steam’den ve diğer platformlardan satın alarak oynayabiliyorsunuz. BioWare ve Electronic Arts'ın tercihi nedeniyle yalnızca Epic Games Store ve EA mağazasında Türkiye'ye erişim yasağı uygulanmış. Bu durum, oyuna yönelik olarak kamu kurumlarından herhangi bir yasak uygulanmadığını, oyunun yapımcılarının kendi tercihi nedeniyle ülkemizden erişime kapattığını gösteriyor.

Dragon Age: Inquisition neden yasak?

Dragon Age: Inquisition oyununda LGBT+ içerikler yer alıyor. Oyunun içeriğinde yerel kanunlarına aksi yönde ögeler bulundurulduğu için Türkiye dahil olmak üzere yaklaşık 10 ülkede erişim sağlanamıyor.

Epic Games Store, 13 Haziran’a kadar büyük oyunlar hediye etmeye devam edecek. Bir sonraki büyük oyun hediyesi 23 Mayıs saat 19.00’da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Sıradaki hediyenin hangi oyun olduğu henüz bilinmiyor.

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Epic Games Store'un 1.300 TL’lik hediye oyunu Türkiye’de yasak!