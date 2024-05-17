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    Epic’in Mega İndirim şerefine hediye ettiği 1.300 TL’lik oyun Türkiye’de yasak!

    Epic Games Store bu hediye ettiği Dragon Age: Inquisition oyunu Türkiye'de yasak olduğu için kütüphaneye eklenmiyor. Dragon Age: Inquisition neden yasak?        
    Epic Games Store'un 1.300 TL’lik hediye oyunu Türkiye’de yasak! Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store’da yılın en büyük indirim dönemlerinden Mega İndirim 2024 başladı. Mega İndirim dönemine özel olarak her hafta büyük bir oyun hediye edilecek. Fakat bu haftaki hediyeyi Türkiye’deki kullanıcılar alamıyor.

    Epic Games Store’un Mega İndirim şerefine hediye ettiği ilk oyun Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition oldu. 40 dolar (1.300 TL) değerindeki oyun, içerdiği öğeler nedeniyle Türkiye dahil olmak üzere 10 ülkede erişime kapalı durumda. Hediye oyunun başlığına tıklayanlar “Bu içerik şu anda platformunda veya bölgende mevcut değil.” uyarısı ile karşılaşılıyor. Türkiye'ye özel başka bir hediye sunulmadığı için oyunseverler bu haftayı boş geçmek durumunda kaldı.

    Epic Games Store'un 1.300 TL’lik hediye oyunu Türkiye’de yasak! Tam Boyutta Gör

    Epic'te yasak, Steam'de serbest

    Türkiye’de bu oyunu Epic Games Store veya EA mağazasından oynamak isteyen kullanıcılar "“Bu içerik şu anda platformunda veya bölgende mevcut değil.” uyarısı ile karşılaşıyor ve oyune erişemiyor. Ancak ilginç bir şekilde Steam’den ve diğer platformlardan satın alarak oynayabiliyorsunuz. BioWare ve Electronic Arts'ın tercihi nedeniyle yalnızca Epic Games Store ve EA mağazasında Türkiye'ye erişim yasağı uygulanmış. Bu durum, oyuna yönelik olarak kamu kurumlarından herhangi bir yasak uygulanmadığını, oyunun yapımcılarının kendi tercihi nedeniyle ülkemizden erişime kapattığını gösteriyor.

    Dragon Age: Inquisition neden yasak?

    Dragon Age: Inquisition oyununda LGBT+ içerikler yer alıyor. Oyunun içeriğinde yerel kanunlarına aksi yönde ögeler bulundurulduğu için Türkiye dahil olmak üzere yaklaşık 10 ülkede erişim sağlanamıyor.

    Epic Games Store, 13 Haziran’a kadar büyük oyunlar hediye etmeye devam edecek. Bir sonraki büyük oyun hediyesi 23 Mayıs saat 19.00’da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Sıradaki hediyenin hangi oyun olduğu henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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