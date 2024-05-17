Epic’in Mega İndirim şerefine hediye ettiği 1.300 TL’lik oyun Türkiye’de yasak!

Epic Games Store’un Mega İndirim şerefine hediye ettiği ilk oyun Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition oldu. 40 dolar (1.300 TL) değerindeki oyun, içerdiği öğeler nedeniyle Türkiye dahil olmak üzere 10 ülkede erişime kapalı durumda. Hediye oyunun başlığına tıklayanlar “Bu içerik şu anda platformunda veya bölgende mevcut değil.” uyarısı ile karşılaşılıyor. Türkiye'ye özel başka bir hediye sunulmadığı için oyunseverler bu haftayı boş geçmek durumunda kaldı.
Epic'te yasak, Steam'de serbest
Türkiye’de bu oyunu Epic Games Store veya EA mağazasından oynamak isteyen kullanıcılar "“Bu içerik şu anda platformunda veya bölgende mevcut değil.” uyarısı ile karşılaşıyor ve oyune erişemiyor. Ancak ilginç bir şekilde Steam’den ve diğer platformlardan satın alarak oynayabiliyorsunuz. BioWare ve Electronic Arts'ın tercihi nedeniyle yalnızca Epic Games Store ve EA mağazasında Türkiye'ye erişim yasağı uygulanmış. Bu durum, oyuna yönelik olarak kamu kurumlarından herhangi bir yasak uygulanmadığını, oyunun yapımcılarının kendi tercihi nedeniyle ülkemizden erişime kapattığını gösteriyor.
Dragon Age: Inquisition neden yasak?
Dragon Age: Inquisition oyununda LGBT+ içerikler yer alıyor. Oyunun içeriğinde yerel kanunlarına aksi yönde ögeler bulundurulduğu için Türkiye dahil olmak üzere yaklaşık 10 ülkede erişim sağlanamıyor.
Epic Games Store, 13 Haziran’a kadar büyük oyunlar hediye etmeye devam edecek. Bir sonraki büyük oyun hediyesi 23 Mayıs saat 19.00’da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Sıradaki hediyenin hangi oyun olduğu henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.