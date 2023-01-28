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    World of Warcraft: Dragonflight'ın 2023'teki ilk içerik güncellemesi yayınlandı

    World of Warcraft'ın geçtiğimiz aylarda çıkış yapan yeni ek paketi World of Warcraft: Dragonflight'ın ilk içerik güncellemesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı.      
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    Dragonflight'ın 2023'teki ilk içerik güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi World of Warcraft'ın yeni ek paketi Dragonflight yayınlanmış ve ardından da 2023 yılı için içerik takvimi aıklanmıştı. Şimdi de 2023'ün ilk içerik güncellemesi yayınlandı.

    Dragonflight İçerik Güncellemesi Detayları

    Dragonflight'ın daha önce 2023 yol haritasında duyurulan ilk içerik güncellemesi 10.0.5 şimdi oyunda! Önemli içerikler ise şu şekilde:

    Yeni Oyun İçi Özellik: Trading Post

    Tüccarlar Stormwind ve Orgrimmar'da dükkânlarını açtı. Oyuncular 500 Trader's Tender'lık aylık ödüllerini bu dükkânlardan alabilir. Daha fazla Trader's Tender kazanmak içinse aylık hedeflerini tamamlayabilirler. Trader's Tender ile aralarında binekler, pet'ler ve kozmetik eşyalar da bulunan dönüşümlü eşyalar mağazadan alınabilir.

    Yeni Oyun İçi Etkinlikler: The Storm's Fury

    Oyuncular Thaldraszus'taki Temporal Conflux'ta bulunan portal ile Primalist Future'a erişebilir, Primalist Future'da Primalist'lerin güçleriyle savaşıp Essence of the Storm elde edebilir ve karşılığında ekipman ve bir bineğin de dahil olduğu ödüller alabilir.

    Güncellenen Transmog Seçenekleri

    Transmog meraklıları artık Common (beyaz) ve Poor (gri) nadirlikte eşyaların da transmog yaparken kullanılabilmesi sayesinde koleksiyonlarını genişletebilir.

    Yeni Kullanıcı Arayüzü (UI) & Erişilebilirlik Özellikleri

    Edit Mode'a XP çubuğu, çantalar ve mikro buton çubuğunu düzenleyebilmek gibi oyuncuların keşfedebileceği yeni eklentiler geliyor.

    Ek olarak, Ejderha Biniciliği yaparken hızlı hareketlerden etkilenen oyuncular için erişilebilirlik ayarları kısmına yeni kontroller eklendi.

    Sınıf Denge Değişiklikleri

    Birkaç sınıfın yeteneklerinde dengeleme değişiklikleri yapılırken Talent ağaçlarına da birtakım düzeltmeler geliyor.

    10.0.5 güncellemesiyle ilgili daha fazla bilgi için World of Warcraft web sitesine göz atabilirsiniz.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 23 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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