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    Diablo 4 dahil birçok Blizzard oyunu DDoS saldırısına uğradı

    Geçtiğimiz haftalarda başarılı bir çıkış yapan Diablo 4, geçtiğimiz pazar büyük bir saldırıya uğradı. Birçok Blizzard yapımını etkileyen DDoS saldırısı, firma tarafından gün bitmeden çözüldü.
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    Diablo 4 ve World of Warcraft sunucuları saldırıya uğradı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda başarılı bir çıkışının ardından popülerlik kazanan Diablo 4, geçtiğimiz gün oynanamaz hale geldi. Battle.net platformundaki birçok oyunu etkileyen durumun DDoS saldırısı olduğu ortaya çıktı.

    Blizzard DDoS saldırsını doğruladı

    Pazar günü, Türkiye saati ile öğleden sonra birçok Diablo 4 ve World of Warcraft oyuncusu, yapımların sunucularına ulaşamadığını belirtti. Kısa bir sessizliğin ardından Blizzard, pazar günü Türkiye saati ile 19.24’te oyun sunucularının DDoS saldırısına uğradığını açıkladı.

    Saatler sonra tekrar konu hakkında açıklama yapan Blizzard, henüz DDoS saldırsını durduramadıklarını ve bu nedenle birçok oyunun sunuculardan atıldığını ve bağlantıların gecikmeli olduğunu belirtti. Yaklaşık 10-12 saat süren sunucu problemlerin ardından Blizzard, Türkiye saati ile 22.18’de saldırının bittiğini belirtti. Battle.net platformundaki birçok yapımı etkileyen saldırı, muhtemelen firmanın ciddi önlemler almasına sebep olacaktır. Siz geçtiğimiz gün Battle.net oyunlarına erişim sıkıntısı yaşadınız mı?

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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