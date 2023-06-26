Diablo 4 dahil birçok Blizzard oyunu DDoS saldırısına uğradı

Blizzard DDoS saldırsını doğruladı
Pazar günü, Türkiye saati ile öğleden sonra birçok Diablo 4 ve World of Warcraft oyuncusu, yapımların sunucularına ulaşamadığını belirtti. Kısa bir sessizliğin ardından Blizzard, pazar günü Türkiye saati ile 19.24’te oyun sunucularının DDoS saldırısına uğradığını açıkladı.
Saatler sonra tekrar konu hakkında açıklama yapan Blizzard, henüz DDoS saldırsını durduramadıklarını ve bu nedenle birçok oyunun sunuculardan atıldığını ve bağlantıların gecikmeli olduğunu belirtti. Yaklaşık 10-12 saat süren sunucu problemlerin ardından Blizzard, Türkiye saati ile 22.18’de saldırının bittiğini belirtti. Battle.net platformundaki birçok yapımı etkileyen saldırı, muhtemelen firmanın ciddi önlemler almasına sebep olacaktır. Siz geçtiğimiz gün Battle.net oyunlarına erişim sıkıntısı yaşadınız mı?
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D