Diablo 4 dahil birçok Blizzard oyunu DDoS saldırısına uğradı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda başarılı bir çıkışının ardından popülerlik kazanan Diablo 4, geçtiğimiz gün oynanamaz hale geldi. Battle.net platformundaki birçok oyunu etkileyen durumun DDoS saldırısı olduğu ortaya çıktı.

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Blizzard DDoS saldırsını doğruladı

Pazar günü, Türkiye saati ile öğleden sonra birçok Diablo 4 ve World of Warcraft oyuncusu, yapımların sunucularına ulaşamadığını belirtti. Kısa bir sessizliğin ardından Blizzard, pazar günü Türkiye saati ile 19.24’te oyun sunucularının DDoS saldırısına uğradığını açıkladı.

Saatler sonra tekrar konu hakkında açıklama yapan Blizzard, henüz DDoS saldırsını durduramadıklarını ve bu nedenle birçok oyunun sunuculardan atıldığını ve bağlantıların gecikmeli olduğunu belirtti. Yaklaşık 10-12 saat süren sunucu problemlerin ardından Blizzard, Türkiye saati ile 22.18’de saldırının bittiğini belirtti. Battle.net platformundaki birçok yapımı etkileyen saldırı, muhtemelen firmanın ciddi önlemler almasına sebep olacaktır. Siz geçtiğimiz gün Battle.net oyunlarına erişim sıkıntısı yaşadınız mı?

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Diablo 4 ve World of Warcraft sunucuları saldırıya uğradı