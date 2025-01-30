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    Dream Games 5 milyar dolar değerlemeye yürüyor, hisseleri almak için harekete geçti

    Uzun süre önce Türkiye’nin milyar dolarlık şirketleri arasına adını yazdıran Dream Games, hayalleri aşan bir değerlemeye doğru gidiyor. Şirket 5 milyar dolar değere ulaşabilir.  
    Dream Games Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en önemli oyun stüdyoları arasına girmeyi başaran Dream Games, yeni bir yatırım turuna çıkıyor. Çeşitli yatırımcılardan 2.5 milyar dolarlık finansman arayan şirket değerini de iki katına çıkarmayı planlıyor. 

    Dream Games rüya gibi bir değere ulaşacak

    2022 yılı başlarında aldığı 486 milyon dolarlık yeni yatırımla toplam değerini 2.75 milyar dolara çıkaran Dream Games, bu kez farklı bir amaç doğrultusunda çok büyük bir yatırım turuna daha hazırlanıyor. 

    Goldman Sachs Group Inc. danışmanlığında potansiyel yatırımcılar aramaya başlayan Dream Games, özel kredi kuruluşlarından 1.25 milyar dolarlık kredi ve aynı tutarda öz sermaye toplamayı planlıyor. Toplanan finansman ile hissedarların elindeki payları alarak hisselerin yüzde 70’ine sahip olmayı amaçlıyor. Kalan hisseler ise yine başka bir öz sermaye grubunun elinde olacak. 

    Dream Games böylece şirket üzerindeki kontrolü ele almış olacak. Eğer yatırım turu başarıyla gerçekleşirse firmanın toplam değerlemesinin 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor ki değil Türkiye global çapta da en değerli oyun şirketlerinden birisi haline gelecek. 

    Dream Games, Peak Games’in eski çalışanları tarafından 2019 yılında kurulmuştu. Peak Games de 1.8 milyar dolara Zynga Games tarafından satın alınmıştı. Firmanın Royal Match oyunu 2023 yılında Candy Crush’ı geride bırakarak en kazançlı akıllı telefon oyunu oldu. 

    Dream Games, 2024 yılında Royal Kingdom adlı bir devam oyunu da yayınladı. Sensor Tower’ın verilerine göre Royal Match geçen yıl dünya çapında en çok uygulama içi satın alma yapılan üçüncü oyun oldu ve yaklaşık 1,4 milyar dolar gelir elde etti.

     
     

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