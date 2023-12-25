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    Yerli oyun 2 milyar dolar kazandı, mobil dünya şaşırdı

    Dream Games girişimi tarafından piyasaya sürülen Royal Match renk eşleme oyunu 12 ay en çok kullanıcı harcamasının yapıldığı mobil oyun olarak tarihe geçti.    

    Royal Match Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar oyun dünyasında hep yabancı yapımların milyar dolarlık gelir elde ettiklerini duyuyorduk. Son dönemde mobil oyun dünyasında önemli işler başaran Türk yapımcılar çıtayı daha da yukarı çekiyor.

    Royal Match rekor kırıyor

    Data.ai tarafından yayınlanan analize göre Dream Games imzasını taşıyan Royal Match eşleme oyunu, efsane haline gelen Candy Crush Saga yapımını geride bırakarak, kullanıcıların en fazla para harcadığı oyun olmayı başardı.

    Candy Crush Saga yaklaşık 12 yıllık hayatında sadece 6 ay hariç 127 ay üst üste kullanıcıların en fazla para harcadığı oyun olmuştu. Bu süreçte oyun 20 milyar dolar civarında gelir elde etmişti. Royal Match ise son 12 aydır kullanıcıların en fazla para harcadığı oyun haline geldi.

    Mobil oyun sektörünün gerileme yaşadığı dönemde Royal Match toplam gelirini 2 milyar dolara çıkardı. Bu miktardan Apple ile Google mağaza kesintileri çıkacak ve geriye 1.7-1.8 milyar dolar civarı bir meblağ kalacak.

    Royal Match oyunu rekor kırıyor

    Renk eşleme türü, Bejeweled dönemlerinden bu yana istikrarını korudu ve en çok oynanan tür haline geldi. İnsanları adeta bağımlısı yapan renk eşleme türü, tek tip oyun anlayışının yanında ev veya bahçe yönetimini de işin içine katarak zenginleşti. Homescapes ve Gardenscapes bu alanda lider durumda.

    Dream Games girişimi aslında bir dönem fırtınalar estiren ve Zynga tarafından satın alınan Peak Games eski yöneticileri tarafından 2021 yılında kuruldu. 3 milyar dolar civarında değerlemeye ulaşan Dream Games, Pixar kurucusu Ed Catmull’u da danışman olarak kadrosuna katmıştı. Royal Match hem renk eşleme hem de eğlenceli şato yönetim bileşenlerini bir araya getirerek ilgi çekmeyi başardı. Oyunun 55 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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