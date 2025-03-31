Dreame markası mucize saç kurutma makinesini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Daha çok robot süpürgeleri ile tanıdığımız Dreame markası, en az süpürgeleri kadar pahalı yenilikçi bir saç kurutma makinesi ile karşımızda. Dreame Miracle Pro saç bakım merkezini evinize getirmeyi amaçlıyor.

Dreame Miracle Pro özellikleri ve fiyatı

Dreame Miracle Pro alıştığımız saç kurutma ritüelinin çok ilerisine geçiyor. Saniyede 175 bin kere titreşebilen ultra yüksek frekans sistemi saç bakım yağını 7 mikronluk partiküller haline getiriyor ve her saç teline ayrı olarak yağı yediriyor.

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Ayrıca 633nm ve 1064nm arasında dalga boyları üreten kızıl ışık terapisi, kan dolaşımını hızlandırıyor, saç köklerini besliyor ve anti bakteriyel destek sunuyor. Son olarak 600 milyon negatif iyon üreterek daha parlak saçlar elde etmenizi sağlıyor.

Dakikada 130 bin devir yapabilen motor Dreame tarafından özel olarak üretilmiş. Saniyede 500 kere sıcaklığı ölçebilen özel sistem, hava akımının 40 derecede sabit kalmasını sağlıyor. Dreame Miracle Pro saç kurutma makinesi 510$ fiyat etiketi ile satılacak. Ülkemizde kırmızı ışık ve titreşim özelliği olmayan Miracle modeli 13000TL üzerinden satılıyordu.



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