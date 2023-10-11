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    Mercedes, yeni ağır sınıf elektrikli çekicisi eActros 600'ü tanıttı

    Yeni Mercedes eActros, 22 tona varan yük kapasitesine sahip ve toplam kapasitesi 621 kWsa'e ulaşan üç batarya paketi sayesinde tek şarjla 500 km'ye kadar mesafe kat edebiliyor.
    Mercedes, ağır sınıf elektrikli çekicisi eActros 600'ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Mobilite dünyasındaki elektrifikasyon süreci sadece otomobil ve hafif ticari araçları etkilemiyor. Taşımacılığın bel kemiği olan kamyon ve çekiciler de bu dönüşümün bir parçası. Bu kapsamda hareket eden Mercedes-Benz Trucks, yeni %100 elektrikli çekicisi eActros 600'ü görücüye çıkardı.

    eActros 600, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni eActros 600'ün tasarımı, markanın ürün gamındaki diğer çekicilerden oldukça farklı. Bu da onun aslında teknoloji olarak da farklı bir noktada olduğunu gösteriyor. Bu arada eActros 600'ün yol testlerinin Mercedes-Benz Türk Ar-Ge ekipleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirildiğini de belirtmeden geçmeyelim. Aslına bakılırsa Mercedes-Benz Trucks çatısı altındaki neredeyse tüm kamyon ve çekicilerin yolu Aksaray'dan geçiyor diyebiliriz.

    eActros 600'e dönecek olursak, %100 elektrikli bir araç olması nedeniyle aerodinamik unsurlara özen gösterilmiş. Gövdenin alt kısmı düz panellerle tamamen kapatılırken, A sütunlarına da hava deflektörleri yerleştirilmiş. Ön bölümün 80 mm kadar uzatılması da mühendislerin daha aerodinamik bir gövde oluşturmasına yardımcı olmuş. Bu sayede, eActros 600'ün şu an seri üretimdeki herhangi bir Actros kabininden yüzde 9 oranında daha düşük bir hava sürtünme katsayısına sahip olduğu belirtiliyor.

    Mercedes, ağır sınıf elektrikli çekicisi eActros 600'ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Lityum-demir-fosfat kimyasına sahip tam 621 kWsa'lik devasa bir batarya paketine sahip olan Mercedes-Benz eActros 600, 22 ton civarında yük kapasitesine sahip. Söz konusu batarya paketi, elektrikli çekiciye 500 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor ki Mercedes, müşterilerinin yüzde 60'ının yaptığı uzun yolculukların bu mesafeden kısa olduğunun altını çiziyor. Sonuç olarak da yükleme ve boşaltma noktalarında şarj altyapısı olduğu müddetçe müşterilerin menzil konusunda endişe etmemeleri gerektiği belirtiliyor.

    Elbette eActros 600'ü sadece başlangıç ve bitiş noktalarında değil, yolda sürücülerin yasal olarak dinlenmesi gereken mola sürelerinde de şarj etmek mümkün. Mercedes, bu sayede daha uzun mesafe kat etmesi gereken sürücülerin günde 1000 kilometreden fazla yolculuk yapabileceğini ifade ediyor.

    Mercedes-Benz eActros 600, içten yanmalı motora sahip Actros ile aynı dayanıklılığa sahip olacak şekilde tasarlanmış. Bu da aracın 10 yıllık çalışma süresinde 1,2 milyon kilometreye kadar mesafe kat etme konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağı anlamına geliyor. Şirket, bu sürenin sonunda dahi pil sağlığının hala yüzde 80'in üzerinde olacağı konusunda garanti veriyor.

    Mercedes, ağır sınıf elektrikli çekicisi eActros 600'ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli çekicinin bataryaları, yeni 800V elektrik mimarisine ve iki entegre motora sahip e-aksa güç veriyor. Bu motorlar toplamda 400 kW (536 hp) sürekli güç üretebilirken bu değer maksimum 805 beygire kadar çıkabiliyor. eActros 600, 400 kW DC hızlı şarj desteğine sahip ancak şirket ilerleyen süreçte megavatlık güce sahip şarj hizmeti sunmayı planlıyor. Bu kullanıma sunulduğunda, bu devasa kapasitedeki bataryaları %20'den %80 doluma ulaştırmak 30 dakika sürecek.

    Mercedes, yeni eActros 600'ün satın alma bedelinin dizel muadillerine göre iki veya iki buçuk kat daha fazla olmasına rağmen 5 yıllık veya 600 bin kilometrelik ortalama kullanım süresinin ardından kullanıcı için daha kârlı bir seçenek olacağının altını çiziyor. Elbette bu farkın hesaplanmasında aracın satışa sunulduğu pazardaki teşvikler ve enerji fiyatları da etkin rol oynayacak. Öte yandan, yaşam döngüsü boyunca bir dizel çekiciye göre yüzde 80'e varan CO2 tasarrufu yapılacak olması da cabası.

    eActros 600 satışlarının bu yıl, seri üretimin ise 2024'ün sonunda başlaması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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