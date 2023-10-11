Mercedes, yeni ağır sınıf elektrikli çekicisi eActros 600'ü tanıttı

eActros 600, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni eActros 600'ün tasarımı, markanın ürün gamındaki diğer çekicilerden oldukça farklı. Bu da onun aslında teknoloji olarak da farklı bir noktada olduğunu gösteriyor. Bu arada eActros 600'ün yol testlerinin Mercedes-Benz Türk Ar-Ge ekipleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirildiğini de belirtmeden geçmeyelim. Aslına bakılırsa Mercedes-Benz Trucks çatısı altındaki neredeyse tüm kamyon ve çekicilerin yolu Aksaray'dan geçiyor diyebiliriz.
eActros 600'e dönecek olursak, %100 elektrikli bir araç olması nedeniyle aerodinamik unsurlara özen gösterilmiş. Gövdenin alt kısmı düz panellerle tamamen kapatılırken, A sütunlarına da hava deflektörleri yerleştirilmiş. Ön bölümün 80 mm kadar uzatılması da mühendislerin daha aerodinamik bir gövde oluşturmasına yardımcı olmuş. Bu sayede, eActros 600'ün şu an seri üretimdeki herhangi bir Actros kabininden yüzde 9 oranında daha düşük bir hava sürtünme katsayısına sahip olduğu belirtiliyor.
Elbette eActros 600'ü sadece başlangıç ve bitiş noktalarında değil, yolda sürücülerin yasal olarak dinlenmesi gereken mola sürelerinde de şarj etmek mümkün. Mercedes, bu sayede daha uzun mesafe kat etmesi gereken sürücülerin günde 1000 kilometreden fazla yolculuk yapabileceğini ifade ediyor.
Mercedes-Benz eActros 600, içten yanmalı motora sahip Actros ile aynı dayanıklılığa sahip olacak şekilde tasarlanmış. Bu da aracın 10 yıllık çalışma süresinde 1,2 milyon kilometreye kadar mesafe kat etme konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağı anlamına geliyor. Şirket, bu sürenin sonunda dahi pil sağlığının hala yüzde 80'in üzerinde olacağı konusunda garanti veriyor.
Mercedes, yeni eActros 600'ün satın alma bedelinin dizel muadillerine göre iki veya iki buçuk kat daha fazla olmasına rağmen 5 yıllık veya 600 bin kilometrelik ortalama kullanım süresinin ardından kullanıcı için daha kârlı bir seçenek olacağının altını çiziyor. Elbette bu farkın hesaplanmasında aracın satışa sunulduğu pazardaki teşvikler ve enerji fiyatları da etkin rol oynayacak. Öte yandan, yaşam döngüsü boyunca bir dizel çekiciye göre yüzde 80'e varan CO2 tasarrufu yapılacak olması da cabası.
eActros 600 satışlarının bu yıl, seri üretimin ise 2024'ün sonunda başlaması planlanıyor.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.