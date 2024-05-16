Microsoft'un yapay zeka tutkusu iklim hedefleri için tehlike yaratıyor

Firmanın sürdürülebilirlik raporuna göre Microsoft, taahhüdünde bulunduğu değerlerden çok daha fazla sera gazı emisyonları üretiyor. Spesifik olarak Microsoft’un 2023 mali yılındaki sera gazı salınımı 2020’ye göre yüzde 30 daha fazla. Bu da şirketin yapay zeka alanında lider olma hedefleriyle iklim hedeflerinin aynı anda gerçekleştirmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Benzer durum Google ve Meta için de geçerli vaziyette.
Microsoft, yapay zeka ve iklim arasında çatışma yaşıyor
Microsoft gibi teknoloji devleri endüstriye ayak uydurmak için yeni veri merkezleri inşa etmesi gerekiyor. Bu da karbon yoğun çimento, çelik ve mikroçipler anlamına geliyor. Teknoloji devi, yapay zeka ürünlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere veri merkezlerini genişletmek için Temmuz 2023 ile bu yılın Haziran ayı arasında 50 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor. Ancak önümüzdeki 1 yıllık süreçte bu rakamın daha da artması bekleniyor. Bu veri merkezlerinin diğer geleneksel veri merkezlerine göre çok daha enerji yoğun bir şekilde çalıştığını da söylemek gerekiyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/15/24157496/microsoft-ai-carbon-footprint-greenhouse-gas-emissions-grow-climate-pledge https://www.bnnbloomberg.ca/microsoft-s-ai-push-imperils-climate-goal-as-carbon-emissions-jump-30-1.2073423 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.