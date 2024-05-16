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    Microsoft'un yapay zeka tutkusu iklim hedefleri için tehlike yaratıyor

    Microsoft, 2030 yılına kadar karbon negatif olmayı hedefliyor. Ancak görünüşe göre yazılım devinin yapay zeka tutkusu, iklim hedefleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor.
    Microsoft'un yapay zeka tutkusu iklim hedeflerini etkiliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2020 yılında on yılın sonuna kadar saldığı karbondan daha fazlasını yok etme taahhüdünde bulunmuştu. Şimdi ise yazılım devinin yapay zeka alanında küresel lider olma yönündeki tutumunun bu hedefleri tehlikeye attığı belirtiliyor.

    Firmanın sürdürülebilirlik raporuna göre Microsoft, taahhüdünde bulunduğu değerlerden çok daha fazla sera gazı emisyonları üretiyor. Spesifik olarak Microsoft’un 2023 mali yılındaki sera gazı salınımı 2020’ye göre yüzde 30 daha fazla. Bu da şirketin yapay zeka alanında lider olma hedefleriyle iklim hedeflerinin aynı anda gerçekleştirmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Benzer durum Google ve Meta için de geçerli vaziyette.

    Microsoft, yapay zeka ve iklim arasında çatışma yaşıyor

    Microsoft'un yapay zeka tutkusu iklim hedeflerini etkiliyor Tam Boyutta Gör
    Bu durumu Microsoft Başkanı Brad Smith de kabul ediyor. Smith, yapay zeka ile birlikte artan elektrik ihtiyacı nedeniyle 2020’de olduğundan beş kat uzakta olduklarını söylüyor. Yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak giderek daha fazla enerji tüketiyor ve bunun etkileri yeni yeni gündeme gelmeye başlıyor. Üstelik ilerleyen yıllarda yapay zekanın enerji açılığının düşeceğine dair bir emare de görülmüyor.

    Microsoft gibi teknoloji devleri endüstriye ayak uydurmak için yeni veri merkezleri inşa etmesi gerekiyor. Bu da karbon yoğun çimento, çelik ve mikroçipler anlamına geliyor. Teknoloji devi, yapay zeka ürünlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere veri merkezlerini genişletmek için Temmuz 2023 ile bu yılın Haziran ayı arasında 50 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor. Ancak önümüzdeki 1 yıllık süreçte bu rakamın daha da artması bekleniyor. Bu veri merkezlerinin diğer geleneksel veri merkezlerine göre çok daha enerji yoğun bir şekilde çalıştığını da söylemek gerekiyor.

    Microsoft'un yapay zeka tutkusu iklim hedeflerini etkiliyor Tam Boyutta Gör
    Bu durumun ciddiyetini ve Microsoft’un yapay zeka çağında hedeflerinden ne kadar uzağa ayak bastığını sürdürülebilirlik raporundaki veriler ortaya koyuyor. Firma, geçtiğimiz mali yılda 15,357 milyon metrik ton karbondioksiti çevreye pompaladı. Smith’e göre yapay zekanın dünya için yapabileceği iyiliklerin çevresel etkilerinden daha büyük olacak: "Temelde cevabın yapay zekanın büyümesini yavaşlatmak değil, onu daha çevre dostu hale getirmek için gereken çalışmaları hızlandırmak olduğuna inanıyoruz."
    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/15/24157496/microsoft-ai-carbon-footprint-greenhouse-gas-emissions-grow-climate-pledge https://www.bnnbloomberg.ca/microsoft-s-ai-push-imperils-climate-goal-as-carbon-emissions-jump-30-1.2073423
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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