Microsoft'un yapay zeka tutkusu iklim hedefleri için tehlike yaratıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, 2020 yılında on yılın sonuna kadar saldığı karbondan daha fazlasını yok etme taahhüdünde bulunmuştu. Şimdi ise yazılım devinin yapay zeka alanında küresel lider olma yönündeki tutumunun bu hedefleri tehlikeye attığı belirtiliyor.

Firmanın sürdürülebilirlik raporuna göre Microsoft, taahhüdünde bulunduğu değerlerden çok daha fazla sera gazı emisyonları üretiyor. Spesifik olarak Microsoft’un 2023 mali yılındaki sera gazı salınımı 2020’ye göre yüzde 30 daha fazla. Bu da şirketin yapay zeka alanında lider olma hedefleriyle iklim hedeflerinin aynı anda gerçekleştirmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Benzer durum Google ve Meta için de geçerli vaziyette.

Microsoft, yapay zeka ve iklim arasında çatışma yaşıyor

Tam Boyutta Gör Bu durumu Microsoft Başkanı Brad Smith de kabul ediyor. Smith, yapay zeka ile birlikte artan elektrik ihtiyacı nedeniyle 2020’de olduğundan beş kat uzakta olduklarını söylüyor. Yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak giderek daha fazla enerji tüketiyor ve bunun etkileri yeni yeni gündeme gelmeye başlıyor. Üstelik ilerleyen yıllarda yapay zekanın enerji açılığının düşeceğine dair bir emare de görülmüyor.

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Microsoft gibi teknoloji devleri endüstriye ayak uydurmak için yeni veri merkezleri inşa etmesi gerekiyor. Bu da karbon yoğun çimento, çelik ve mikroçipler anlamına geliyor. Teknoloji devi, yapay zeka ürünlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere veri merkezlerini genişletmek için Temmuz 2023 ile bu yılın Haziran ayı arasında 50 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor. Ancak önümüzdeki 1 yıllık süreçte bu rakamın daha da artması bekleniyor. Bu veri merkezlerinin diğer geleneksel veri merkezlerine göre çok daha enerji yoğun bir şekilde çalıştığını da söylemek gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Bu durumun ciddiyetini ve Microsoft’un yapay zeka çağında hedeflerinden ne kadar uzağa ayak bastığını sürdürülebilirlik raporundaki veriler ortaya koyuyor. Firma, geçtiğimiz mali yılda 15,357 milyon metrik ton karbondioksiti çevreye pompaladı. Smith’e göre yapay zekanın dünya için yapabileceği iyiliklerin çevresel etkilerinden daha büyük olacak: "Temelde cevabın yapay zekanın büyümesini yavaşlatmak değil, onu daha çevre dostu hale getirmek için gereken çalışmaları hızlandırmak olduğuna inanıyoruz."

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