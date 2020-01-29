Dubai Emirliği'nde Kripto Vadisi kuruluyor

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Silikon Vadisi dendiği zaman teknoloji dünyasına yön veren şirketlerin ve girişimlerin başladığı veya faaliyet gösterdiği bölge akla gelir. Şimdilerde ise Kripto Vadisi tanımı öne çıkmaya başladı.

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Crypto Valley nedir?

Kripto Vadisi (Crypto Valley) aslında İsviçre ve Lichtenstein ülkelerinde faaliyet gösteren bir blok zinciri kuluçka merkezi. Yürütücüsü ise CV VC ve CV Labs. Blok zinciri girişimleri finansal veya mental olarak destekleniyor, takip ediliyor, eğitimler veriliyor.

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Dubai Çoklu Varlık Merkezi - DMCC yaptığı açıklamada Kripto Vadisi kuluçka merkezinin Dubai'de bir serbest bölge olarak hizmet vereceğini duyurdu. Davos 2020 zirvesinde imzalanan anlaşmada DMCC ile CV VC ortak projelere imza atacak. Dubai Blok Zinciri stratejisi yanında genel bir blok zinciri stratejisi de geliştirilecek.

Gelen bilgilere göre Afrika ve Orta Doğu; blok zinciri yatırımlarında yüzde 70 civarında artış yakaladı. 2021 yılında toplam yatırımların 307 milyon dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

https://www.thenational.ae/business/markets/dubai-to-host-crypto-valley-1.968979

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