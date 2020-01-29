Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dubai Emirliği'nde Kripto Vadisi kuruluyor

    Blok zinciri girişimlerine mali destek, teknik destek, mentorluk, eğitim gibi farklı konularda destekler sunan Crypto Valley platformu Dubai'de de faaliyetlerine başlıyor.
    3 sa.
    247
    06
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dubai Emirliği'nde Kripto Vadisi kuruluyor
    Tam Boyutta Gör

    Silikon Vadisi dendiği zaman teknoloji dünyasına yön veren şirketlerin ve girişimlerin başladığı veya faaliyet gösterdiği bölge akla gelir. Şimdilerde ise Kripto Vadisi tanımı öne çıkmaya başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kripto para piyasasında işlem ücreti lideri Huobi

    Crypto Valley nedir?

    Kripto Vadisi (Crypto Valley) aslında İsviçre ve Lichtenstein ülkelerinde faaliyet gösteren bir blok zinciri kuluçka merkezi. Yürütücüsü ise CV VC ve CV Labs. Blok zinciri girişimleri finansal veya mental olarak destekleniyor, takip ediliyor, eğitimler veriliyor.

    Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

    Dubai Çoklu Varlık Merkezi - DMCC yaptığı açıklamada Kripto Vadisi kuluçka merkezinin Dubai'de bir serbest bölge olarak hizmet vereceğini duyurdu. Davos 2020 zirvesinde imzalanan anlaşmada DMCC ile CV VC ortak projelere imza atacak. Dubai Blok Zinciri stratejisi yanında genel bir blok zinciri stratejisi de geliştirilecek.

    Gelen bilgilere göre Afrika ve Orta Doğu; blok zinciri yatırımlarında yüzde 70 civarında artış yakaladı. 2021 yılında toplam yatırımların 307 milyon dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.



    https://www.thenational.ae/business/markets/dubai-to-host-crypto-valley-1.968979 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. James Webb Uzay Teleskobu, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya 1 sa. Yeni geliştirilen esnek güneş panelleri, enerji üretiminde çığır açabilir 1 sa. NZXT Kraken X-3 ve Z-3 serisi AIO soğutucularını duyurdu 2 sa. Half-Life Remake’i Black Mesa 1.0 sürümü yakında indirmeye sunulacak 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dubai Emirliği'nde Kripto Vadisi kuruluyor Sonraki The Division 2 için şubat ayında yayınlanacak DLC ile Coney Island’a gidiyoruz 4 sa. PS Plus Şubat 2020 oyunları açıklandı 4 sa. Google'dan Microsoft Teams platformuna rakip geliyor 4 sa. Foxconn: Virüs salgınına rağmen tüm üretim yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz 5 sa. RDNA 2 mimarili kartlar bu yıl geliyor 5 sa. Intel Lakefield işlemcisi ortaya çıktı: Yeni adlandırmaya gidilebilir 5 sa. SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya gönderdi "Uzaydan internete doğru" 6 sa. ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!" 6 sa. Rockstar'da yüzler gülüyor: GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı 6 sa. Fren sistemleri üreticisi WABCO, Sakarya'da fabrika kuruyor 7 sa. CacheOut: Intel işlemcilerdeki yeni açık 7 sa. Sevgililer günü hediyesi olarak alınabilecek iPhone modelleri 8 sa. Mobil oyunlar Nintendo'ya bir milyar dolar kazandırdı 8 sa. Lenovo dizüstülerine sessiz mod geliyor 9 sa. Almanya'da ilk coronavirüs vakası kaydedildi 9 sa. Avrupa’nın 2019 yılı hava trafiği verileri 9 sa. 25.000TL'lik WEB Kamerası olur mu? | Elgato Cam Link 4K inceleme 10 sa. AMD gelirlerde rekor artış yakaladı 10 sa. Seat'tan ayrılan Luca De Meo, Renault'nun yeni CEO'su oldu 10 sa. Apple tarihi çeyrek rakamlarına imza attı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyunlara Eklenen Türkçe Altyazı Destekleri Hakkında Bilgilendirme
    DH Forum
    Akp neden insanları müslüman olmaya zorluyor?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim