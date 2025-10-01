Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünya, 21. yüzyıl sonuna kadar uranyum sıkıntısı yaşamayacak

    IAEA, dünya genelindeki doğal uranyum rezervlerinin 2100 yılına kadar nükleer santrallerin ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. Ancak arz güvenliği, fiyat ve ekonomik faktörlere bağlı olacak.

    Dünya, 21. yüzyıl sonuna kadar uranyum sıkıntısı yaşamayacak Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), dünya genelinde bilinen doğal uranyum rezervlerinin 2100 yılına kadar nükleer santrallerin ihtiyacını karşılayabileceğini açıkladı. Bu açıklama, Moskova’da düzenlenen Dünya Atom Haftası forumu sırasında yapıldı ve enerji güvenliğinin birçok hükümet için kritik önem taşıdığı bir dönemde gündeme geldi.

    Yüzyılın sonuna kadar yetecek uranyum var

    IAEA Genel Müdür Yardımcısı Mikhail Chudakov, uranyum arzının büyük ölçüde piyasa fiyatlarına bağlı olduğunu vurguladı. Chudakov, yeni rezervlerin farklı maliyetlerle geliştirilebileceğini belirterek, “Kilovat-saat başına maliyet belirleyici olacak. Ucuz olmayacak ama ekonomik olarak sürdürülebilir kalacak dedi.

    Dünya, 21. yüzyıl sonuna kadar uranyum sıkıntısı yaşamayacak Tam Boyutta Gör
    IAEA verilerine göre, dünya genelinde yeni uranyum yatakları düzenli olarak keşfediliyor. Bu keşifler, sürekli yürütülen madencilik araştırma programları sayesinde mümkün oluyor. Chudakov, önümüzdeki yıllarda kritik bir arz sıkıntısı yaşanmayacağının altını çiziyor.

    Yeni reaktör projelerinin artışı, uranyum talebinde yükselişi tetikliyor ve mevcut rezervlerin yanı sıra gelecekteki kaynaklara olan stratejik ilgiyi artırıyor. Uzmanlar, uranyum arzının yalnızca mevcut maden miktarına değil, aynı zamanda bu rezervleri ekonomik olarak işletme kapasitesine bağlı olduğunu vurguluyor. Fiyatların artması, bazı yatakları kârlı hale getirirken üretim potansiyelini değiştirebiliyor. Bu durum, özellikle hâlihazırda yeterince kullanılmayan kaynaklara sahip ülkelerde şimdiden etkisini gösteriyor. Bu çerçevede uranyum çıkarımının enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı giderek daha hassas hale geldiği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone bul şarj yer mi deneme bonusu forum zestat kullananların yorumları volvo xc60 kronik sorunları aripa 5 mg kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum