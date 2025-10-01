Dünya, 21. yüzyıl sonuna kadar uranyum sıkıntısı yaşamayacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), dünya genelinde bilinen doğal uranyum rezervlerinin 2100 yılına kadar nükleer santrallerin ihtiyacını karşılayabileceğini açıkladı. Bu açıklama, Moskova’da düzenlenen Dünya Atom Haftası forumu sırasında yapıldı ve enerji güvenliğinin birçok hükümet için kritik önem taşıdığı bir dönemde gündeme geldi.

Yüzyılın sonuna kadar yetecek uranyum var

IAEA Genel Müdür Yardımcısı Mikhail Chudakov, uranyum arzının büyük ölçüde piyasa fiyatlarına bağlı olduğunu vurguladı. Chudakov, yeni rezervlerin farklı maliyetlerle geliştirilebileceğini belirterek, “Kilovat-saat başına maliyet belirleyici olacak. Ucuz olmayacak ama ekonomik olarak sürdürülebilir kalacak” dedi.

Tam Boyutta Gör IAEA verilerine göre, dünya genelinde yeni uranyum yatakları düzenli olarak keşfediliyor. Bu keşifler, sürekli yürütülen madencilik araştırma programları sayesinde mümkün oluyor. Chudakov, önümüzdeki yıllarda kritik bir arz sıkıntısı yaşanmayacağının altını çiziyor.

Yeni reaktör projelerinin artışı, uranyum talebinde yükselişi tetikliyor ve mevcut rezervlerin yanı sıra gelecekteki kaynaklara olan stratejik ilgiyi artırıyor. Uzmanlar, uranyum arzının yalnızca mevcut maden miktarına değil, aynı zamanda bu rezervleri ekonomik olarak işletme kapasitesine bağlı olduğunu vurguluyor. Fiyatların artması, bazı yatakları kârlı hale getirirken üretim potansiyelini değiştirebiliyor. Bu durum, özellikle hâlihazırda yeterince kullanılmayan kaynaklara sahip ülkelerde şimdiden etkisini gösteriyor. Bu çerçevede uranyum çıkarımının enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı giderek daha hassas hale geldiği belirtiliyor.

