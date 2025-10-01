Dünya, 21. yüzyıl sonuna kadar uranyum sıkıntısı yaşamayacak

Yüzyılın sonuna kadar yetecek uranyum var
IAEA Genel Müdür Yardımcısı Mikhail Chudakov, uranyum arzının büyük ölçüde piyasa fiyatlarına bağlı olduğunu vurguladı. Chudakov, yeni rezervlerin farklı maliyetlerle geliştirilebileceğini belirterek, “Kilovat-saat başına maliyet belirleyici olacak. Ucuz olmayacak ama ekonomik olarak sürdürülebilir kalacak” dedi.
Yeni reaktör projelerinin artışı, uranyum talebinde yükselişi tetikliyor ve mevcut rezervlerin yanı sıra gelecekteki kaynaklara olan stratejik ilgiyi artırıyor. Uzmanlar, uranyum arzının yalnızca mevcut maden miktarına değil, aynı zamanda bu rezervleri ekonomik olarak işletme kapasitesine bağlı olduğunu vurguluyor. Fiyatların artması, bazı yatakları kârlı hale getirirken üretim potansiyelini değiştirebiliyor. Bu durum, özellikle hâlihazırda yeterince kullanılmayan kaynaklara sahip ülkelerde şimdiden etkisini gösteriyor. Bu çerçevede uranyum çıkarımının enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı giderek daha hassas hale geldiği belirtiliyor.
