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    Dünya'nın merkezinde olduğu dev uzay baloncuğu haritalandırıldı

    Bilim insanları, güneş sistemini içeren ve patlayan yıldızlardan oluşan bir yapı olan "süper baloncuk üzerindeki manyetik alanın ilk 3 boyutlu haritasını" ortaya çıkardılar.
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    Yerel Kabarcık Tam Boyutta Gör
    Günlük yaşamınızda bunu fark etmeyebilirsiniz, ancak bilim insanlarına göre hepimiz bir düzine kadar yıldızın patlayarak oluşturduğu dev bir "süper baloncuk" tarafından sarılmış durumdayız. Yerel Kabarcık olarak bilinen bu yapı, Güneş sistemi çevresinde yaklaşık 1000 ışıkyılı boyunca uzanıyor. Bu yapı galaksimizde süpernova serpintileri tarafından üretilen sayısız benzer baloncuktan sadece biri konumunda.

    Bilim insanlarına göre Dünya ve Güneş Sistemi, bahsi geçen Yerel Kabarcık’ın ortasında yer alıyor. Kozmik süper kabarcıklar onlarca yıldır oldukça gizemli kaldı, ancak son astronomik ilerlemeler sonunda yapıları hakkında önemli detaylar ortaya çıkarıldı. Sadece son birkaç yıl içinde, araştırmacılar Yerel Kabarcık’ın geometrisini üç boyutlu olarak haritaladılar.

    15 büyük yıldızın patlaması neden oldu

    Şimdi ise bilim insanlarından oluşan ekip, Harvard & Smithsonian'daki Astrofizik Merkezi'nde (CfA) Theo O'Neill liderliğinde yaptıkları çalışmalar sonucunda "bir süper kabarcık üzerindeki manyetik alanın ilk 3 boyutlu haritasını" ortaya koydular. Çalışmanın akıl hocası astronom Alyssa Goodman, “İlk kez Güneş sisteminin dışında 3B alanın neye benzediğine dair bir tahmin var." dedi.

    Dünya'nın merkezinde olduğu dev uzay baloncuğu haritalandırıldı Tam Boyutta Gör
    Araştırmalara göre bu kabacığın oluşmasına en az 15 büyük yıldızın patlaması neden oldu. 1970'lerde gökbilimciler, geniş boşluk içinde yaklaşık 14 milyon yıldır hiçbir yıldızın oluşmadığını fark etmişti. Bunun ardından devasa boşluğa "Yerel Kabarcık (Local Blob)" adı verilmişti. Bu alanların yüzeylerinde hidrojen ve helyumun yoğun olduğu biliniyor ve bu sayede bu kısımlarda yeni yıldız oluşumu mümkün oluyordu.

    Ortaya konan harita daha önceki görevlerden elde edilen verilerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Önceki tarihlerde yapılan iki boyutlu manyetik alan gözlemlerini üç boyutlu bir modele aşılamak için araştırmacılar, manyetik aktivitenin yanı sıra gözlemlenen tozun çoğunun balonun genişleyen yüzeyinde yer aldığını varsaydılar. Bu varsayımlar teorilerle uyumlu olsa da Goodman, gelecekteki gözlemlerin ekibin temel haritasına çok daha fazla karmaşıklık katacağını belirtti.

    Öte yandan Güneş sisteminin bu kabarcığın merkezinde olması ise sadece şans. Güneş’in bu kabarcığın içine sadece 5 milyon yıl önce girdiği belirtiliyor. Yaklaşık 8 milyon yıl sonra ise balonun içinden çıkılacak.

    Kaynakça https://www.vice.com/en/article/qjkqbq/we-exist-inside-a-giant-space-bubble-and-scientists-have-finally-mapped-it https://www.nature.com/articles/s41586-021-04286-5
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