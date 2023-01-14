Dünya'nın merkezinde olduğu dev uzay baloncuğu haritalandırıldı

Bilim insanlarına göre Dünya ve Güneş Sistemi, bahsi geçen Yerel Kabarcık’ın ortasında yer alıyor. Kozmik süper kabarcıklar onlarca yıldır oldukça gizemli kaldı, ancak son astronomik ilerlemeler sonunda yapıları hakkında önemli detaylar ortaya çıkarıldı. Sadece son birkaç yıl içinde, araştırmacılar Yerel Kabarcık’ın geometrisini üç boyutlu olarak haritaladılar.
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Şimdi ise bilim insanlarından oluşan ekip, Harvard & Smithsonian'daki Astrofizik Merkezi'nde (CfA) Theo O'Neill liderliğinde yaptıkları çalışmalar sonucunda "bir süper kabarcık üzerindeki manyetik alanın ilk 3 boyutlu haritasını" ortaya koydular. Çalışmanın akıl hocası astronom Alyssa Goodman, “İlk kez Güneş sisteminin dışında 3B alanın neye benzediğine dair bir tahmin var." dedi.
Ortaya konan harita daha önceki görevlerden elde edilen verilerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Önceki tarihlerde yapılan iki boyutlu manyetik alan gözlemlerini üç boyutlu bir modele aşılamak için araştırmacılar, manyetik aktivitenin yanı sıra gözlemlenen tozun çoğunun balonun genişleyen yüzeyinde yer aldığını varsaydılar. Bu varsayımlar teorilerle uyumlu olsa da Goodman, gelecekteki gözlemlerin ekibin temel haritasına çok daha fazla karmaşıklık katacağını belirtti.
Öte yandan Güneş sisteminin bu kabarcığın merkezinde olması ise sadece şans. Güneş’in bu kabarcığın içine sadece 5 milyon yıl önce girdiği belirtiliyor. Yaklaşık 8 milyon yıl sonra ise balonun içinden çıkılacak.Kaynakça https://www.vice.com/en/article/qjkqbq/we-exist-inside-a-giant-space-bubble-and-scientists-have-finally-mapped-it https://www.nature.com/articles/s41586-021-04286-5 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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