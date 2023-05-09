Dünya’nın karşılaşacağı son, uzayın başka bir yerinde gözlemlendi

Dünya da benzer sonu paylaşacak
Araştırmaya göre yıldız, ömrünün sonuna yaklaşırken kendi gezegenini tamamen yuttu ve yok etti. Bu aslında olması beklenen bir şey zira yıldızların çekirdeklerinde yaktıkları yakıt, sınırsız değil ve azalıyor. Daha ağır elementleri yakmak zorunda kalan yıldız daha fazla ısınıyor ve zamanla daha büyük bir hale geliyor. Büyüyen yıldız önüne çıkan diğer nesneleri de yıkıcı gücüyle yok ederek evrimine devam ediyor. Yapılan gözlemlerde yıldız, gezegeni yutarken geçici olarak boyutunun ve parlaklığının yükseldiği tespit edildi.
Daha önce de belirtiğimiz gibi, bu kozmik olay Dünya'nın da kaderi olacak. NASA’nın bloğunda yaklaşık 5 milyar yıl içinde Güneş'in kırmızı bir deve dönüşmesinin, boyutunun önemli ölçüde büyümesinin ve büyüdükçe Merkür, Venüs ve muhtemelen Dünya gibi gezegenleri yutmasının beklendiği yazıyor. Gökbilimciler orta büyüklükteki yıldızların çoğunun kırmızı dev haline geldiğine ve her yıl ömrünün sonuna yaklaşan yıldızlar tarafından tüketilen gezegenler olduğuna inanıyor. Araştırmacılar yıldızın bir gezegeni tüketmesi olayına ZTF SLRN-2020 adını verdiler ve bu nadir fenomeni gözlemleyerek elde edilen veriler sayesinde benzer olaylar tespit edilecek veya bir şablon oluşturulacak.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/91372/scientists-see-earths-future-by-witnessing-star-violently-eat-planet/index.html https://www.jpl.nasa.gov/news/caught-in-the-act-astronomers-detect-a-star-devouring-a-planet Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah