Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünya’nın karşılaşacağı son, uzayın başka bir yerinde gözlemlendi

    Dünya’nın birkaç milyar yıl sonra karşılaşacağı senaryo uzayın başka bir köşesinde tespit edildi. Bilim insanları ilk kez bir yıldızın başka bir gezegeni yuttuğunu gözlemledi.
    2
    Dünya’nın sonu uzayın başka bir yerinde gözlemlendi Tam Boyutta Gör
    Hakemli bilim dergisi Nature'da yayınlanan yeni bir çalışmada, bir gezegeni yutan yaşlı bir yıldız ilk defa gözlemlendi. NASA ve bilim camiasının belirttiğine göre Dünya, uzak gelecekte benzer bir sonla karşı karşıya kalacak. Yapılan keşif sayesinde bilim insanları Dünya’nın geleceği hakkında daha detaylı bilgilere sahip oldu.

    Dünya da benzer sonu paylaşacak

    Araştırmaya göre yıldız, ömrünün sonuna yaklaşırken kendi gezegenini tamamen yuttu ve yok etti. Bu aslında olması beklenen bir şey zira yıldızların çekirdeklerinde yaktıkları yakıt, sınırsız değil ve azalıyor. Daha ağır elementleri yakmak zorunda kalan yıldız daha fazla ısınıyor ve zamanla daha büyük bir hale geliyor. Büyüyen yıldız önüne çıkan diğer nesneleri de yıkıcı gücüyle yok ederek evrimine devam ediyor. Yapılan gözlemlerde yıldız, gezegeni yutarken geçici olarak boyutunun ve parlaklığının yükseldiği tespit edildi.

    Dünya’nın sonu uzayın başka bir yerinde gözlemlendi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, yıldızın normal parlaklık seviyesine dönmeden önce birkaç yüz kat daha parlak hale geldiğini bildirdi. Araştırmacılar gezegenin yok oluşunu gözlemlemek için Güney Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi'nde bulunan Caltech liderliğindeki Zwicky Transient Facility (ZTF) ve NEOWISE gözlemevini kullandılar

    Daha önce de belirtiğimiz gibi, bu kozmik olay Dünya'nın da kaderi olacak. NASA’nın bloğunda yaklaşık 5 milyar yıl içinde Güneş'in kırmızı bir deve dönüşmesinin, boyutunun önemli ölçüde büyümesinin ve büyüdükçe Merkür, Venüs ve muhtemelen Dünya gibi gezegenleri yutmasının beklendiği yazıyor. Gökbilimciler orta büyüklükteki yıldızların çoğunun kırmızı dev haline geldiğine ve her yıl ömrünün sonuna yaklaşan yıldızlar tarafından tüketilen gezegenler olduğuna inanıyor. Araştırmacılar yıldızın bir gezegeni tüketmesi olayına ZTF SLRN-2020 adını verdiler ve bu nadir fenomeni gözlemleyerek elde edilen veriler sayesinde benzer olaylar tespit edilecek veya bir şablon oluşturulacak.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/91372/scientists-see-earths-future-by-witnessing-star-violently-eat-planet/index.html https://www.jpl.nasa.gov/news/caught-in-the-act-astronomers-detect-a-star-devouring-a-planet
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    monttan özel güvenlik yazısı nasıl silinir mitsubishi l300 kullanıcı yorumları national geographic okunuşu evde kaçak akım rölesi kaç amper olmalı afebryl sıcak su mu soğuk su mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5s
    POCO M5s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız