Dünya’nın karşılaşacağı son, uzayın başka bir yerinde gözlemlendi

Tam Boyutta Gör Hakemli bilim dergisi Nature'da yayınlanan yeni bir çalışmada, bir gezegeni yutan yaşlı bir yıldız ilk defa gözlemlendi. NASA ve bilim camiasının belirttiğine göre Dünya, uzak gelecekte benzer bir sonla karşı karşıya kalacak. Yapılan keşif sayesinde bilim insanları Dünya’nın geleceği hakkında daha detaylı bilgilere sahip oldu.

Dünya da benzer sonu paylaşacak

Araştırmaya göre yıldız, ömrünün sonuna yaklaşırken kendi gezegenini tamamen yuttu ve yok etti. Bu aslında olması beklenen bir şey zira yıldızların çekirdeklerinde yaktıkları yakıt, sınırsız değil ve azalıyor. Daha ağır elementleri yakmak zorunda kalan yıldız daha fazla ısınıyor ve zamanla daha büyük bir hale geliyor. Büyüyen yıldız önüne çıkan diğer nesneleri de yıkıcı gücüyle yok ederek evrimine devam ediyor. Yapılan gözlemlerde yıldız, gezegeni yutarken geçici olarak boyutunun ve parlaklığının yükseldiği tespit edildi.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, yıldızın normal parlaklık seviyesine dönmeden önce birkaç yüz kat daha parlak hale geldiğini bildirdi. Araştırmacılar gezegenin yok oluşunu gözlemlemek için Güney Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi'nde bulunan Caltech liderliğindeki Zwicky Transient Facility (ZTF) ve NEOWISE gözlemevini kullandılar

NASA’dan uzayda yaşam arayışında tarihi keşif! 5 gün önce eklendi

Daha önce de belirtiğimiz gibi, bu kozmik olay Dünya'nın da kaderi olacak. NASA’nın bloğunda yaklaşık 5 milyar yıl içinde Güneş'in kırmızı bir deve dönüşmesinin, boyutunun önemli ölçüde büyümesinin ve büyüdükçe Merkür, Venüs ve muhtemelen Dünya gibi gezegenleri yutmasının beklendiği yazıyor. Gökbilimciler orta büyüklükteki yıldızların çoğunun kırmızı dev haline geldiğine ve her yıl ömrünün sonuna yaklaşan yıldızlar tarafından tüketilen gezegenler olduğuna inanıyor. Araştırmacılar yıldızın bir gezegeni tüketmesi olayına ZTF SLRN-2020 adını verdiler ve bu nadir fenomeni gözlemleyerek elde edilen veriler sayesinde benzer olaylar tespit edilecek veya bir şablon oluşturulacak.

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