Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünya bu ay için yeni bir "Mini Ay" kazanıyor: Geçici misafir 2024 PT5

    Bu ay Dünya, 2024 PT5 adlı küçük asteroit biçiminde ikinci bir uyduya daha sahip olacak. Bu küçük asteroidin yaklaşık iki ay boyunca misafir olarak kalacağı belirtiliyor.
    Dünya bu ay için yeni bir 'Mini Ay' kazanıyor: 2024 PT5 Tam Boyutta Gör
    Bu ay Dünya, küçük bir asteroid olan 2024 PT5'in geçici ziyaretine ev sahipliği yapacak. Dünya'nın ana uydusu Ay, 4 milyar yıldır gezegenimize eşlik ederken, bu yeni Mini Ay sadece iki ay boyunca Dünya'nın yörüngesinde kalacak ve ardından kendi yörüngesine geri dönecek.

    “Mini Ay olayları” olarak adlandırılan olayların incelenmesinde uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşan bir ekip, bu ilgi çekici yerçekimsel yakalama olayını tespit etti. Yapılan gözlemler, bu küçük asteroitin Dünya'ya yakın bir yörüngede geçici olarak yakalanacağını gösteriyor. Bu keşfi gerçekleştiren ekibin başında bulunan Carlos de la Fuente Marcos, bu gök cisminin Arjuna asteroid kuşağından geldiğini belirtti. Arjuna asteroid kuşağı, Dünya'ya benzer yörüngelerde dolaşan uzay kayalarından oluşuyor ve bu asteroitler Güneş'ten ortalama 150 milyon kilometre uzaklıkta yer alıyor.

    İki ay sonra evine geri dönecek

    Marcos, Arjuna kuşağındaki bazı cisimlerin Dünya'ya 4,5 milyon kilometre kadar yaklaşabileceğini ve saatte yaklaşık 3.540 kilometre gibi düşük hızlarla hareket edebileceğini açıkladı. Bu koşullar altında, bir gök cisminin Dünya'nın geçici bir uydusu haline gelmesi mümkün olabiliyor. 2024 PT5 de bu hafta başlayarak yaklaşık iki ay boyunca bu süreçten geçecek. Ancak, tam bir Dünya yörüngesini tamamlamayacak.

    Dünya bu ay için yeni bir 'Mini Ay' kazanıyor: 2024 PT5 Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, bu tür Mini Ay olaylarının iki türde gerçekleştiğini belirtiyor. İlki, asteroidin Dünya etrafında bir veya daha fazla tam dönüş yaptığı uzun süreli yakalanma olayları. Bu tür olaylar birkaç yıl sürebilirken, ikinci tür olan kısa süreli yakalanmalar, sadece birkaç gün, hafta veya ay sürebiliyor. 2024 PT5'in durumu, kısa süreli bir yakalanma olayı olarak tanımlanıyor.

    Esasında bu tür kütleçekim yakalamaları nispeten sık yaşanıyor ve kısa Mini Ay olayları her on yılda birkaç kez meydana gelebiliyor. Öte yandan uzun süreli yakalama olayları nadirdir ve Dünya yaklaşık her on ya da yirmi yılda bir bu olayla karşılaşır.

    Bu Mini Ay'ların Dünya'dan ayrılmasına genellikle Güneş'in yarattığı yerçekimsel etkiler neden oluyor. 2024 PT5, iki aylık geçici görevini tamamladıktan sonra Güneş merkezli yörüngesine geri dönecek ve Arjuna kuşağındaki yerine geri dönecek. Ne yazık ki, 2024 PT5 çıplak gözle veya amatör teleskoplarla gözlemlenebilir olmayacak kadar küçük ve sönük. Ancak, profesyonel astronomlar tarafından kullanılan büyük teleskoplarla gözlemlenebilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nasıl kusarım kaplama sunta nasıl boyanır hornet kullanan erkek konosuba izleme sırası windows 7 hızlandırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 - X1504ZA-NJ566
    ASUS Vivobook 15 - X1504ZA-NJ566
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız