Dünya bu ay için yeni bir "Mini Ay" kazanıyor: Geçici misafir 2024 PT5

“Mini Ay olayları” olarak adlandırılan olayların incelenmesinde uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşan bir ekip, bu ilgi çekici yerçekimsel yakalama olayını tespit etti. Yapılan gözlemler, bu küçük asteroitin Dünya'ya yakın bir yörüngede geçici olarak yakalanacağını gösteriyor. Bu keşfi gerçekleştiren ekibin başında bulunan Carlos de la Fuente Marcos, bu gök cisminin Arjuna asteroid kuşağından geldiğini belirtti. Arjuna asteroid kuşağı, Dünya'ya benzer yörüngelerde dolaşan uzay kayalarından oluşuyor ve bu asteroitler Güneş'ten ortalama 150 milyon kilometre uzaklıkta yer alıyor.
İki ay sonra evine geri dönecek
Marcos, Arjuna kuşağındaki bazı cisimlerin Dünya'ya 4,5 milyon kilometre kadar yaklaşabileceğini ve saatte yaklaşık 3.540 kilometre gibi düşük hızlarla hareket edebileceğini açıkladı. Bu koşullar altında, bir gök cisminin Dünya'nın geçici bir uydusu haline gelmesi mümkün olabiliyor. 2024 PT5 de bu hafta başlayarak yaklaşık iki ay boyunca bu süreçten geçecek. Ancak, tam bir Dünya yörüngesini tamamlamayacak.
Esasında bu tür kütleçekim yakalamaları nispeten sık yaşanıyor ve kısa Mini Ay olayları her on yılda birkaç kez meydana gelebiliyor. Öte yandan uzun süreli yakalama olayları nadirdir ve Dünya yaklaşık her on ya da yirmi yılda bir bu olayla karşılaşır.
Bu Mini Ay'ların Dünya'dan ayrılmasına genellikle Güneş'in yarattığı yerçekimsel etkiler neden oluyor. 2024 PT5, iki aylık geçici görevini tamamladıktan sonra Güneş merkezli yörüngesine geri dönecek ve Arjuna kuşağındaki yerine geri dönecek. Ne yazık ki, 2024 PT5 çıplak gözle veya amatör teleskoplarla gözlemlenebilir olmayacak kadar küçük ve sönük. Ancak, profesyonel astronomlar tarafından kullanılan büyük teleskoplarla gözlemlenebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...