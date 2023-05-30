Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünya'nın yeni bir Ay'ı keşfedildi: 2023 FW13

    Hawaii'deki Haleakala yanardağının tepesinde bulunan Pan-STARRS teleskobuyla yapılan gözlemler, gezegenimizin yeni bir yarı aya sahip olduğunu ortaya koydu. İşte 2023 FW13 adı verilen yarı ay:
    Oy Ver
    Dünya'nın yeni Ay'ı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Yeni bir araştırma, Dünya'nın yeni bir aya ya da en azından bir 'yarı aya' sahip olduğunu ortaya koydu. Bir yarı ay, Dünya'nın etrafında dönen, ancak yerçekimsel olarak Güneş'e bağlı olan bir uzay taşı anlamına gelmekte.

    2023 FW13 olarak adlandırıldı

    Dünya'nın yeni Ay'ı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Hawaii'deki Haleakala yanardağının tepesindeki Pan-STARRS teleskobunu kullanan uzmanlar tarafından keşfedilen ve 2023 FW13 olarak adlandırılan bu yarı ay, bilinen birkaç yarı aydan biri niteliğini kazandı. Uzmanlar, antik kozmik gök taşının M.Ö. 100 yılından beri Dünya'nın çevresinde olduğunu ve gezegenimizin etrafında en az 1.500 yıl daha, yani 3700 yılına kadar dönmeye devam edeceğini düşünmekte.

    10 ila 15 metre çapında olduğu düşünülüyor

    2023 FW13'ün büyüklüğü doğrulanmamış olsa da, asteroit uzmanı Richard Binzel yaklaşık 10 ila 15 metre çapında olduğunu tahmin ediyor. Bu yarı ay, Ay'ımızın çapının sadece küçük bir kısmı, ancak bir Ay boyutundan ziyade yörüngesel özellikleri nedeniyle bu şekilde sınıflandırılmakta.

    Neyse ki ne 2023 FW13'ün, ne de 469219 Kamoʻoalewa adlı benzer bir yarı ayın Dünya'daki insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    F
    fatmaceylanw 1 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabada hiç yağ kalmamış granit ve çimstone farkı youtube tam ekran olmuyor direksiyon toplamıyor kredi kartı son kullanma tarihi geçerse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 13 Lite
    Xiaomi 13 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız