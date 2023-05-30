Dünya'nın yeni bir Ay'ı keşfedildi: 2023 FW13

Tam Boyutta Gör Yeni bir araştırma, Dünya'nın yeni bir aya ya da en azından bir 'yarı aya' sahip olduğunu ortaya koydu. Bir yarı ay, Dünya'nın etrafında dönen, ancak yerçekimsel olarak Güneş'e bağlı olan bir uzay taşı anlamına gelmekte.

2023 FW13 olarak adlandırıldı

Tam Boyutta Gör Hawaii'deki Haleakala yanardağının tepesindeki Pan-STARRS teleskobunu kullanan uzmanlar tarafından keşfedilen ve 2023 FW13 olarak adlandırılan bu yarı ay, bilinen birkaç yarı aydan biri niteliğini kazandı. Uzmanlar, antik kozmik gök taşının M.Ö. 100 yılından beri Dünya'nın çevresinde olduğunu ve gezegenimizin etrafında en az 1.500 yıl daha, yani 3700 yılına kadar dönmeye devam edeceğini düşünmekte.

10 ila 15 metre çapında olduğu düşünülüyor

2023 FW13'ün büyüklüğü doğrulanmamış olsa da, asteroit uzmanı Richard Binzel yaklaşık 10 ila 15 metre çapında olduğunu tahmin ediyor. Bu yarı ay, Ay'ımızın çapının sadece küçük bir kısmı, ancak bir Ay boyutundan ziyade yörüngesel özellikleri nedeniyle bu şekilde sınıflandırılmakta.

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Neyse ki ne 2023 FW13'ün, ne de 469219 Kamoʻoalewa adlı benzer bir yarı ayın Dünya'daki insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtiliyor.

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