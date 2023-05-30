Dünya'nın yeni bir Ay'ı keşfedildi: 2023 FW13

2023 FW13'ün büyüklüğü doğrulanmamış olsa da, asteroit uzmanı Richard Binzel yaklaşık 10 ila 15 metre çapında olduğunu tahmin ediyor. Bu yarı ay, Ay'ımızın çapının sadece küçük bir kısmı, ancak bir Ay boyutundan ziyade yörüngesel özellikleri nedeniyle bu şekilde sınıflandırılmakta.
Neyse ki ne 2023 FW13'ün, ne de 469219 Kamoʻoalewa adlı benzer bir yarı ayın Dünya'daki insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtiliyor.
merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)