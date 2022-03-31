Dünya Yedekleme Günü'nde verilerinizi yedeklemeyi unutmayın

Veri, günümüzün en değerli yapı taşlarından bir tanesi. Dolayısıyla veri yedeklemenin önemi su götürmez bir gerçek. Zira gerek siber saldırılar gerekse de olası teknik problemlere karşı düzenli olarak yedek alınması gerekiyor. 31 Mart Dünya Yedekleme Günü de tam bu konuya vurgu yapıyor.
Veri yedekleme nedir?
Veri sahiplerinin tüm verilerinin ikinci bir kopyasını alması işlemine veri yedekleme ismi verilir. Örneğin fotoğraf, video, iş belgeleri, muhasebe kayıtları, müşteri dosyaları ve e-posta gibi dosyaların yedeğinin alınmasıdır. Veri yedekleme ile veriler bilgisayar gibi bir yerde saklanmanın yanı sıra tüm verinin başka bir kopyası harici bir veri depolama aygıtında ya da bulut depolamada tutulur.
Neden veri yedeklemesi yapılmalı?
Verilerin zarar görmesi veya kayba uğraması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla olası veri kayıplarını geri getirmek için düzenli aralıklarla veri yedeklemesi yapılmalıdır.
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Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa