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    Amazon'da Bahar Fırsatları başlıyor

    Amazon Türkiye'nin Bahar Fırsatları 1 Nisan saat 00.00'da başlayacak ve 18 Nisan'a kadar devam edecek.                                                            
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    Amazon Bahar Fırsatları ne zaman başlayacak?
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    Amazon’un önemli indirim dönemlerinden biri olan Bahar Fırsatları bu gece başlıyor. Tüm kategorilerde geçerli olacak Bahar Fırsatları kapsamında binlerce ürün indirime girecek. Önceki kampanya dönemlerinde olduğu gibi bu kampanya döneminde de mobil, elektronik, bilgisayar, giyim ve kitap kategorilerindeki ürünlerde iddialı indirimler olması bekleniyor.

    Bahar Fırsatları 1 Nisan saat 00.00’da (bu gece) başlayacak ve 18 Nisan’da sona erecek. Kampanya dönemi boyunca indirime giren tüm ürünlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    https://www.amazon.com.tr/gp/goldbox

    Bahar Fırsatları’nı yakından takip etmek ve sıcak fırsatları kovalamak için forumumuzdaki Amazon indirimleri konusunu takip edebilirsiniz.

    Amazon İndirimleri Ana Konu - Sıcak Fırsatlar

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    S
    serpilxarslann 7 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 8 saat önce

    direk 10k

    LooF 8 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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