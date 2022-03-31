Amazon'da Bahar Fırsatları başlıyor

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Amazon’un önemli indirim dönemlerinden biri olan Bahar Fırsatları bu gece başlıyor. Tüm kategorilerde geçerli olacak Bahar Fırsatları kapsamında binlerce ürün indirime girecek. Önceki kampanya dönemlerinde olduğu gibi bu kampanya döneminde de mobil, elektronik, bilgisayar, giyim ve kitap kategorilerindeki ürünlerde iddialı indirimler olması bekleniyor.

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Bahar Fırsatları 1 Nisan saat 00.00’da (bu gece) başlayacak ve 18 Nisan’da sona erecek. Kampanya dönemi boyunca indirime giren tüm ürünlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.amazon.com.tr/gp/goldbox

Bahar Fırsatları’nı yakından takip etmek ve sıcak fırsatları kovalamak için forumumuzdaki Amazon indirimleri konusunu takip edebilirsiniz.

Amazon İndirimleri Ana Konu - Sıcak Fırsatlar

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Amazon Bahar Fırsatları ne zaman başlayacak?