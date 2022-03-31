Amazon'da Bahar Fırsatları başlıyor

Amazon’un önemli indirim dönemlerinden biri olan Bahar Fırsatları bu gece başlıyor. Tüm kategorilerde geçerli olacak Bahar Fırsatları kapsamında binlerce ürün indirime girecek. Önceki kampanya dönemlerinde olduğu gibi bu kampanya döneminde de mobil, elektronik, bilgisayar, giyim ve kitap kategorilerindeki ürünlerde iddialı indirimler olması bekleniyor.
Bahar Fırsatları 1 Nisan saat 00.00’da (bu gece) başlayacak ve 18 Nisan’da sona erecek. Kampanya dönemi boyunca indirime giren tüm ürünlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.amazon.com.tr/gp/goldbox
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Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa