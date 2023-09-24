Dünyaca ünlü 70'i aşkın astronot Türkiye'ye geliyor

Kongre, 25-29 Eylül tarihlerinde Bursa GUHEM Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek. Cumhuriyetin 100. Yılında düzenlenecek organizasyonun teması, Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözü olarak belirlendi.
Kongrede, Artemis II göreviyle Ay yörüngesine gidecek aracın pilotu Amerikalı Astronot Victor J. Glover, iki görevde uzayda toplamda 191 gün kalmış Çinli Fei Junlong, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev, eski Kanada Genel Valisi Astronot Julie Payette dahil olmak üzere 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve uzay çalışmaları konusunda öncü isimler yer alacak. Ayrıca "Yeni Uzay Ekonomisi" ile "Yer Yörüngesi ve Ötesinde Çalışmalar" oturumlarında da Michael Lopez Alegria, Thomas Marshburn, Fei Junlong, John D. Olivas, Anton Shkaplerov, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov gibi dünyaca ünlü astronotlar konuşmalar yapacak.
Türk uzay yolcuları konuşma yapacak
Etkinlikte yabancı astronotların yanı sıra Türkiye’nin ilk uzay yolcuları olarak belirlenen ve Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gidecek ilk Türk uzay yolcuları olmak için hazırlanan Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever, "Gelecek Projeksiyonu" oturumunda uzay meraklılarıyla buluşacak. Etkinliğin "Bilim Toplum Buluşması" oturumu ücretsiz olarak düzenlenecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay meraklılarının GUHEM'de bir araya geleceğini belirterek şunları söyledi:
"Türkiye, 5 gün boyunca, 70'i aşkın dünyaca ünlü astronotu ağırlayacak. Dünyada ün yapmış astronot ve kozmonotların da katılacağı Planetary Congress etkinliği için Türkiye'nin seçilmesi, Milli Uzay Programı'nın meyvelerinin toplaması bakımından önemli. Bütün uzay meraklılarını bekliyoruz. Gençlerimizin, hayallerinin peşinden gitmeleri, geleceğin uzay yolcularının onların arasından çıkacağını bilmeleri gerekiyor. Geleceğin Aziz Sancar'ları, milli teknolojinin genç neferleri arasından yetişiyor. Biz de gençlerimize ve uzaya ilgi duyan milletimize her zaman söylediğimiz gibi sizlerle birlikteyiz, desteklerimizle her zaman yanınızdayız."
Kongre hakkında detaylar için: https://www.ase2023.orgBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.