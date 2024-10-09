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    ESA'dan yeni proje: Ay'ın Dünya'daki koşulları simüle edilebilecek

    Avrupa Uzay Ajansı'nın LUNA tesisi, volkanik toprak ve kayalardan yapılmış 900 ton yapay toprakla Ay koşullarının taklit edildiği bir astronot eğitim alanı oluşturdu.
    ESA'dan yeni proje: Ay'ın Dünya'daki koşulları simüle edilecek Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi, Ay'ın Dünya'daki koşullarını simüle etmek için iddialı bir proje geliştirdi. LUNA (Lunar Analog) tesisi adı verilen çalışma, Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Avrupa Astronot Merkezi'nde yer alıyor.

    LUNA'nın toprağı Ay'ın yüzeyiyle neredeyse aynı

    Tesiste, ay toprağına benzeyen 900 ton toz haline getirilmiş volkanik kayaç, bir basketbol sahasından biraz daha büyük bir alana yayılıyor. LUNA tesisi, astronotların Ay benzeri koşulları deneyimleyebilecekleri bir eğitim alanı görevi görüyor. 700 metrekarelik bu salondaki yapay ay toprağı, yani regolit, İtalya'nın Etna Yanardağı'ndan, Almanya'nın Eyfel bölgesinden alınan volkanik topraklardan ve Norveç'ten getirilen kayalardan yapılıyor.

    Avrupa Uzay Ajansı'nda LUNA Tesis Mühendisi ve Ay Stratejisi Lideri Juergen Schlutz, tesiste Ay yüzeyindeki tozlu ortamı ve hareketliliği taklit etmek için "yaklaşık 900 ton regolit simülasyon malzemesi" bulunduğunu söyledi. LUNA tesisinde ayrıca Ay'ın düşük yerçekimli ortamını yeniden yaratmak için hareketli tavana monteli araçlar kullanılıyor.

    Bu araçlar asılı duran bir astronotun veya gezicinin hareketlerini takip ediyor. ESA astronotu Alexander Gerst, bu tesisin "Ay'da karşılaşacağımız çoğu şeyi", örneğin "yüzeyi, ay tozunu, kayaları ve ışığı" taklit ettiğini vurguladı. LUNA tesisinde astronotlar Matthias Maurer (Almanya) ve Thomas Pesquet (Fransa), gerçek Ay'da nasıl örnek toplayacaklarını ve krateri nasıl keşfedeceklerini gösterdiler.

    Hangarın aydınlatması, gerçek bir ay görevi sırasında güneş ışığının bir astronotun görüşünü nasıl engelleyeceğini simüle edecek şekilde ayarlandı. Uzay giysilerinin dış kısmına bağlı kablolar, yürürken direnç oluşturuyor ve zıplarken onları havada asılı tutuyordu; böylece eğitim deneyimlerini daha da gerçekçi hale getiriyordu.

    LUNA'daki ay toprağı, tesisin yakınında bulunan Siebengebirge sıradağlarından çıkarılan volkanik kayadan oluşuyor. Daha sonra kaya, Ay'ın yüzeyini taklit edecek şekilde işleniyor. EAC-1 adı verilen yapay ay regoliti, yaklaşık 45 milyon yıl önce Almanya'nın Eifel bölgesine yerleşen volkanik tozdan elde edildi. ESA, yıllardır bu malzeme üzerinde deneyler yapıyor ve hatta gelecekteki ay kolonilerinde kullanılmak üzere "ay tuğlaları" üretmek için bile kullanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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