ESA'dan yeni proje: Ay'ın Dünya'daki koşulları simüle edilebilecek

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Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi, Ay'ın Dünya'daki koşullarını simüle etmek için iddialı bir proje geliştirdi. LUNA (Lunar Analog) tesisi adı verilen çalışma, Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Avrupa Astronot Merkezi'nde yer alıyor.

LUNA'nın toprağı Ay'ın yüzeyiyle neredeyse aynı

Tesiste, ay toprağına benzeyen 900 ton toz haline getirilmiş volkanik kayaç, bir basketbol sahasından biraz daha büyük bir alana yayılıyor. LUNA tesisi, astronotların Ay benzeri koşulları deneyimleyebilecekleri bir eğitim alanı görevi görüyor. 700 metrekarelik bu salondaki yapay ay toprağı, yani regolit, İtalya'nın Etna Yanardağı'ndan, Almanya'nın Eyfel bölgesinden alınan volkanik topraklardan ve Norveç'ten getirilen kayalardan yapılıyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nda LUNA Tesis Mühendisi ve Ay Stratejisi Lideri Juergen Schlutz, tesiste Ay yüzeyindeki tozlu ortamı ve hareketliliği taklit etmek için "yaklaşık 900 ton regolit simülasyon malzemesi" bulunduğunu söyledi. LUNA tesisinde ayrıca Ay'ın düşük yerçekimli ortamını yeniden yaratmak için hareketli tavana monteli araçlar kullanılıyor.

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Bu araçlar asılı duran bir astronotun veya gezicinin hareketlerini takip ediyor. ESA astronotu Alexander Gerst, bu tesisin "Ay'da karşılaşacağımız çoğu şeyi", örneğin "yüzeyi, ay tozunu, kayaları ve ışığı" taklit ettiğini vurguladı. LUNA tesisinde astronotlar Matthias Maurer (Almanya) ve Thomas Pesquet (Fransa), gerçek Ay'da nasıl örnek toplayacaklarını ve krateri nasıl keşfedeceklerini gösterdiler.

Hangarın aydınlatması, gerçek bir ay görevi sırasında güneş ışığının bir astronotun görüşünü nasıl engelleyeceğini simüle edecek şekilde ayarlandı. Uzay giysilerinin dış kısmına bağlı kablolar, yürürken direnç oluşturuyor ve zıplarken onları havada asılı tutuyordu; böylece eğitim deneyimlerini daha da gerçekçi hale getiriyordu.

LUNA'daki ay toprağı, tesisin yakınında bulunan Siebengebirge sıradağlarından çıkarılan volkanik kayadan oluşuyor. Daha sonra kaya, Ay'ın yüzeyini taklit edecek şekilde işleniyor. EAC-1 adı verilen yapay ay regoliti, yaklaşık 45 milyon yıl önce Almanya'nın Eifel bölgesine yerleşen volkanik tozdan elde edildi. ESA, yıllardır bu malzeme üzerinde deneyler yapıyor ve hatta gelecekteki ay kolonilerinde kullanılmak üzere "ay tuğlaları" üretmek için bile kullanıyor.

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