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    Anlık Bildirim

    NASA, Dünya’ya çarpma riski olan dev asteroidi yok etmeyi hedefliyor

    NASA, Bennu asteroidinin yönünü değiştirerek veya yok ederek Dünya’ya çarpma olasılığını önlemeye hazırlanıyor. Bennu’dan alınan örnekler kısa süre içinde Dünya’ya dönecek.
    NASA, Dünya’ya çarpma riski olan dev asteroidi yok edecek Tam Boyutta Gör
    Uzmanlar, Empire State Binası’ndan daha büyük bir gök cismi olan asteroid Bennu'nun Dünya için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu tespit etti. Bu tehdidi azaltmak için NASA, gezegenimizin kaderini belirleyebilecek iddialı bir göreve girişmiş durumda. NASA, asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığını önlemek için planlar geliştiriyor.

    Filmdi gerçek oluyor

    NASA, Dünya’ya büyük hızla ve kuvvetli bir biçimde yaklaşmakta olan dev bir meteoru fark eder. Bir eyalet büyüklüğündeki bu gök cismi eğer durdurulmazsa insanlığa paha biçilemez zararlar verecek. Bunun için ummalı bir çalışmaya soyunan bilim insanları asteroidi ikiye ayırma planı yaparlar. Bunlar size bir yerden tanıdık geliyor olabilir. 1998 yılında gişeye giren ve Bruce Willis’in başrolünde olduğu "Armageddon" filminde tam olarak bu yapılıyordu.

    Hollywood ile gerçeklik çoğu zaman örtüşmese de aslında bugünlerde benzer şeylere tanıklık ediyoruz. NASA'nın Dünya'yı asteroid tehditlerinden koruma çabaları, ajansın Double Asteroid Redirection Test (DART) görevini gerçekleştirmesiyle aslında sinematik bir döneme girdi. Bu çabaları şimdi de yarın, asteroid Bennu’dan alınan örneklerin Dünya’ya gelmesi takip edecek.

    Bennu: Kozmik saatli bomba

    Gökbilimciler her altı yılda bir Dünya'ya yaklaşan Bennu'yu yakından izliyorlar. Ancak asıl endişe, 24 Eylül 2182'de Bennu'nun 22 atom bombasına eşdeğer bir güçle gezegenimizle çarpışma ihtimalinden kaynaklanıyor. Böyle bir felaketin gerçekleşme olasılığı 2.700'de 1 olarak tahmin edilirken, NASA işi şansa bırakmayı düşünmüyor.

    NASA, Dünya’ya çarpma riski olan dev asteroidi yok edecek Tam Boyutta Gör
    Potansiyel tehlikeyi daha iyi anlamak için Bennu'nun ölçeğini kavramak oldukça önemli. Dinozorları yok eden asteroit (yaklaşık 10 km) kadar devasa olmasa da Bennu, yaklaşık 500 metrelik çapa sahip. Bennu eğer Dünya’ya çarparsa 10 kilometre genişliğinde bir krater oluşturabilir ve yaklaşık 965 kilometre yarıçaplı bir alanda yıkıma neden olabilir.

    Bennu'nun Dünya için potansiyeli yüksek bir risk oluşturmasına halen 159 yıl var ancak bu temelde çok kısa bir süre. NASA, Armageddon tarzı bir saptırma görevi olasılığına hazırlanmak için yedi yıl önce OSIRIS-REx uzay aracını fırlattı. Birincil amacı Bennu'dan örnekler toplamaktı ki bu asteroidin bileşimini ve davranışını anlamak için kritik bir adımdı. Bu örnekler olası bir felaketi önlemek için gerekli bilgileri sağlayabilir.

    Ekim 2020'de uzay aracı Bennu'nun yüzeyine tarihi bir iniş yapan OSIRIS-REx, yaklaşık 250 gramlık malzeme topladı. NASA, tarihinde ilk defa bir asteroit numunesi toplarken bu aynı zamanda uzayda şimdiye kadar toplanan en önemli numuneyi temsil ediyor diyebiliriz. Yıllar süren titiz bir planlama ve uygulama sürecinin ardından OSIRIS-REx görevi büyük finaline doğru yaklaşıyor. Uzay aracı 24 Eylül'de değerli Bennu örneklerini içeren, kabaca bir mini buzdolabı büyüklüğündeki kapsülü yörüngede serbest bırakacak. Kapsül, Dünya'nın atmosferine yaklaşık 45 bin km/s gibi şaşırtıcı bir hızla girecek. Atmosfere dalıştan bir süre sonra kapsüldeki paraşütler açılacak ve saatte 17 km hızla yüzeye iniş yapılacak.

    Sistemimizin gizemlerini çözmek

    NASA, Dünya’ya çarpma riski olan dev asteroidi yok edecek Tam Boyutta Gör
    Bu görevin birincil amacı gezegenimizi korumak olsa da, Bennu örnekleri aynı zamanda olağanüstü bilimsel fırsatlar sunuyor. Bennu asteroidinden elde edilen bu bozulmamış parçalar, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce meydana gelen Güneş Sistemi’nin oluşumuna iliştik paha biçilmez bilgiler sağlayabilir.

    NASA, yarıçapı 85 metre olan Dimorphos asteroidine DART aracını çarptırmıştı. Ajans, böylesi bir çarpışma ile asteroidinin yörüngesinin değiştirilebileceğini kanıtlamış oldu. Sonuç olarak, NASA'nın Bennu asteroidini incelemek, potansiyel olarak saptırmak veya bu mümkün değilse parçalamak için devam eden misyonu, gezegeni dış tehditlerden korumak için bir devrim yaratabilir. Asteroit tehdidi uzak bir gelecekte kalmaya devam ederken, bu görevden elde edilen bilgiler bir gün kozmik bir felaketin önlenmesinde etkili olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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