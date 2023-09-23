NASA, Dünya’ya çarpma riski olan dev asteroidi yok etmeyi hedefliyor

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, Empire State Binası’ndan daha büyük bir gök cismi olan asteroid Bennu'nun Dünya için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu tespit etti. Bu tehdidi azaltmak için NASA, gezegenimizin kaderini belirleyebilecek iddialı bir göreve girişmiş durumda. NASA, asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığını önlemek için planlar geliştiriyor.

Filmdi gerçek oluyor

NASA, Dünya’ya büyük hızla ve kuvvetli bir biçimde yaklaşmakta olan dev bir meteoru fark eder. Bir eyalet büyüklüğündeki bu gök cismi eğer durdurulmazsa insanlığa paha biçilemez zararlar verecek. Bunun için ummalı bir çalışmaya soyunan bilim insanları asteroidi ikiye ayırma planı yaparlar. Bunlar size bir yerden tanıdık geliyor olabilir. 1998 yılında gişeye giren ve Bruce Willis’in başrolünde olduğu "Armageddon" filminde tam olarak bu yapılıyordu.

Hollywood ile gerçeklik çoğu zaman örtüşmese de aslında bugünlerde benzer şeylere tanıklık ediyoruz. NASA'nın Dünya'yı asteroid tehditlerinden koruma çabaları, ajansın Double Asteroid Redirection Test (DART) görevini gerçekleştirmesiyle aslında sinematik bir döneme girdi. Bu çabaları şimdi de yarın, asteroid Bennu’dan alınan örneklerin Dünya’ya gelmesi takip edecek.

Bennu: Kozmik saatli bomba

Gökbilimciler her altı yılda bir Dünya'ya yaklaşan Bennu'yu yakından izliyorlar. Ancak asıl endişe, 24 Eylül 2182'de Bennu'nun 22 atom bombasına eşdeğer bir güçle gezegenimizle çarpışma ihtimalinden kaynaklanıyor. Böyle bir felaketin gerçekleşme olasılığı 2.700'de 1 olarak tahmin edilirken, NASA işi şansa bırakmayı düşünmüyor.

Tam Boyutta Gör Potansiyel tehlikeyi daha iyi anlamak için Bennu'nun ölçeğini kavramak oldukça önemli. Dinozorları yok eden asteroit (yaklaşık 10 km) kadar devasa olmasa da Bennu, yaklaşık 500 metrelik çapa sahip. Bennu eğer Dünya’ya çarparsa 10 kilometre genişliğinde bir krater oluşturabilir ve yaklaşık 965 kilometre yarıçaplı bir alanda yıkıma neden olabilir.

Bennu'nun Dünya için potansiyeli yüksek bir risk oluşturmasına halen 159 yıl var ancak bu temelde çok kısa bir süre. NASA, Armageddon tarzı bir saptırma görevi olasılığına hazırlanmak için yedi yıl önce OSIRIS-REx uzay aracını fırlattı. Birincil amacı Bennu'dan örnekler toplamaktı ki bu asteroidin bileşimini ve davranışını anlamak için kritik bir adımdı. Bu örnekler olası bir felaketi önlemek için gerekli bilgileri sağlayabilir.

NASA, bozulmamış ilk asteroit örneğini Dünya'ya getiriyor 2 gün önce eklendi

Ekim 2020'de uzay aracı Bennu'nun yüzeyine tarihi bir iniş yapan OSIRIS-REx, yaklaşık 250 gramlık malzeme topladı. NASA, tarihinde ilk defa bir asteroit numunesi toplarken bu aynı zamanda uzayda şimdiye kadar toplanan en önemli numuneyi temsil ediyor diyebiliriz. Yıllar süren titiz bir planlama ve uygulama sürecinin ardından OSIRIS-REx görevi büyük finaline doğru yaklaşıyor. Uzay aracı 24 Eylül'de değerli Bennu örneklerini içeren, kabaca bir mini buzdolabı büyüklüğündeki kapsülü yörüngede serbest bırakacak. Kapsül, Dünya'nın atmosferine yaklaşık 45 bin km/s gibi şaşırtıcı bir hızla girecek. Atmosfere dalıştan bir süre sonra kapsüldeki paraşütler açılacak ve saatte 17 km hızla yüzeye iniş yapılacak.

Sistemimizin gizemlerini çözmek

Tam Boyutta Gör Bu görevin birincil amacı gezegenimizi korumak olsa da, Bennu örnekleri aynı zamanda olağanüstü bilimsel fırsatlar sunuyor. Bennu asteroidinden elde edilen bu bozulmamış parçalar, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce meydana gelen Güneş Sistemi’nin oluşumuna iliştik paha biçilmez bilgiler sağlayabilir.

NASA, yarıçapı 85 metre olan Dimorphos asteroidine DART aracını çarptırmıştı. Ajans, böylesi bir çarpışma ile asteroidinin yörüngesinin değiştirilebileceğini kanıtlamış oldu. Sonuç olarak, NASA'nın Bennu asteroidini incelemek, potansiyel olarak saptırmak veya bu mümkün değilse parçalamak için devam eden misyonu, gezegeni dış tehditlerden korumak için bir devrim yaratabilir. Asteroit tehdidi uzak bir gelecekte kalmaya devam ederken, bu görevden elde edilen bilgiler bir gün kozmik bir felaketin önlenmesinde etkili olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA, Dünya’ya çarpma riski olan dev asteroidi yok edecek