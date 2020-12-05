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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyadaki ilk laboratuvar ortamında üretilmiş etleri servis eden lokanta açıldı

    Dünyada bir ilk özelliği taşıyan kuruluş, laboratuvar ortamında ürettiği tavuk burgerleri ücretsiz olarak sunmakla birlikte Oliver Holmes’e göre işletme tavuğun dokusunu ve tadını yakalamakta başarılı
    2 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Dünyadaki ilk laboratuvar ortamında üretilmiş etleri servis eden lokanta açıldı

    İsrail’de bulunan ‘’Chicken’’ yani ‘’Tavuk’’ ismine sahip yarı lokanta yarı laboratuvar konseptine sahip kuruluş, laboratuvar ortamında ürettiği etlerle yemek servisine başladı.

    Dünyada bir ilk özelliği taşıyan kuruluş, laboratuvar ortamında ürettiği tavuk burgerleri ücretsiz olarak sunmakla birlikte The Guardian muhabiri Oliver Holmes’e göre işletme tavuğun dokusunu ve tadını yakalamakta oldukça başarılı. Lokanta müşterilerinden ücret almıyor ancak müşterilerinden yemekle ilgili geri bildirimde bulunmalarını talep ediyor.

    Hem lokanta hem de laboratuvar

    Dünyadaki ilk laboratuvar ortamında üretilmiş etleri servis eden lokanta açıldı

    Hem lokanta hem de laboratuvar niteliği taşıyan yeni işletmede müşteriler arka tarafta bulunan laboratuvar kısmına geçiş yapabiliyor ve burada bilim insanlarını kültüre edilmiş etler ( Kültürlenmiş et, kesilmiş hayvanlardan değil, hayvan hücrelerinin, in vitro hücre kültürü ile üretilen ettir. ) üzerinde çalışırken ortamı ve bilim insanlarını izleyebiliyor.

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    Tavuk burgerlerde kullanılan etlerin 2 ila 3 gün içinde üretilebildiğini belirten araştırmacılar, insanları laboratuvar ortamında yetişmiş etlere alıştırmak istediklerini ve bu alanı tanıtmak istediklerini, nihai hedeflerinin ise laboratuvar ortamında yetişmiş etlerin ticarileştirilmesi ve marketlere satılması olduğunu belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Yeni yöntem daha da geliştirilebilir ve yaygınlaşabilirse, çevre ve doğa için oldukça yararlı olabilir zira laboratuvar ortamında üretilen etlerin geleneksel hayvan yetiştiriciliği sebebiyle salınan ve sera etkisi oluşturan gazların sadece %4’ü kadarını saldığı yani geleneksel yetiştiriciliğe göre oldukça çevreci olduğu belirtiliyor.

    Lokantayla ilgili fotoğraflara galeriden erişebilirsiniz.



    https://www.theguardian.com/food/2020/dec/04/no-kill-lab-grown-chicken-burger-restaurant-israel Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oblyss (erhan aslan) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yapicak bir sey yok gelecek bu biz gormeyiz ama torunlarimiz boyle beslenecek
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    BigMajestic (Sezer Demir) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar nesini kötü buldular anlamadım. Zamanla üretim hızı arttıkça hayvan kesmeye gerek kalmadan et yiyebileceğiz bu şekilde. Hemde muhtemelen daha ucuza. Ayrıca normal etten daha sağlıklı bile yapabilirler içindeki insana zarar veren yapıları çıkararak. Gelişmesi ve yayılması gereken en önemli projelerden biri bence.
    İnsanlar nesini kötü buldular anlamadım. Zamanla üretim hızı arttıkça hayvan kesmeye gerek kalmadan et yiyebileceğiz bu şekilde. Hemde muhtemelen daha ucuza. Ay...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Soyacı yusufdan daha iyidir.
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    vonderplanitz 2 hf. ( Mesaj Silindi ) por favor
    olayın sebebi bitkisel üretim ölçeklenebilir / scalable (iş dünyasında kârlılık yerine kullanılan deyim) ve sürdürülebilir / sustainable (iş ve politika dünyasında global planların insanlara kabul ettirilmesi anlamında kullanılan deyim) iş modeline sahip olması. hayvancılık ölçeklenebiir (yüksek kârlı) bir model değil, o yüzden global firmalar hayvancılık işiyle uğraşmaz, insanlığa et yerine ne yedirebiliriz diye düşünürler.



    McDonalds, Burger King görünüşte lokantacıdır fakat gerçekte gayrimülk yöneticisidirler. Ölçeklenebilir ve kârlı kısmı odur zaten. Bu tür yapay etler McDonalds'ta satılır, cunku ne koysalar satılır.



    Yusuf ta aynı sekilde gerçekte gayrimülk yöneticisidir. soya ürün de satarlar yapay et te.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bilim kurgu buradan basliyor aslında insanlari nasıl azaltacagiz ne sekilde yapacagiz nasıl kontrol edecegiz gibi nitekim kıyamet temali filmlerde bunu bilim kurgu olarak görmek mümkün
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    zamanla insanlari degistirebilirmis internette bununla ilgili yazilar var oku
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan şimdi Adana Kebap düşünüyorum, ben yokum arkadaş. Size afiyet olsun ben kuzularıma koşuyorum hepinizi beklerim.
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    NitroNos (Nitro Nos) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar hep nüfustan kaynaklı Dünya için en tehlikeli ülkeler Çin ve Hindistan 2 ülke yok olsa dünya rahat nefes alır bu tip abuk subuk şeylere gerek kalmaz.
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    JonVaynen (Jon Vaynen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Doğarken ağladı insan.. bu son olsun, bu son.. vay be reis ne günlere kaldık
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) JonVaynen
    şu an dinlemeye gidiyorum :)
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    faniseyler (halit özdemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aklıma margarin geldi. Daha önce tereyağ şöyle kötü böyle zararlı margarin yiyin onun yerine diyenler vardı. Margarin bildiğiniz üzere kimyasal olarak üretilen suni bir yağ. Bugün damar tıkanıklığı denince akla gelen en zararlı şeylerden biri.
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    mokinto (umut AYDIN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yurtdışı bu etleri satan restorantlar var. Önemli olan sağlıklı ve çevreci olması. Bu konu da sağlık açısından sıkıntı yoksa devletler tarafından desteklenmeli. Büyükbaş tüketimi, sera gazı üretiminde çok ciddi yer tutuyor ve artacak. İleride elektrikli araç dönüşümü gibi bir dönüşüm görebiliriz.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    nusret düşünsün, artık et falan tokatlamaz herhalde...
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’deki restoranlarda verilen etlerin güvenilirliğini test etmek bir yana



    Laboratuvar ortamında üretilmiş et mi?

    Teknoloji ayağına ciddi icat çıkarmışsınız, yapmayın Allah aşkına
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