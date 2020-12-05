Dünyadaki ilk laboratuvar ortamında üretilmiş etleri servis eden lokanta açıldı

İsrail’de bulunan ‘’Chicken’’ yani ‘’Tavuk’’ ismine sahip yarı lokanta yarı laboratuvar konseptine sahip kuruluş, laboratuvar ortamında ürettiği etlerle yemek servisine başladı.

Dünyada bir ilk özelliği taşıyan kuruluş, laboratuvar ortamında ürettiği tavuk burgerleri ücretsiz olarak sunmakla birlikte The Guardian muhabiri Oliver Holmes’e göre işletme tavuğun dokusunu ve tadını yakalamakta oldukça başarılı. Lokanta müşterilerinden ücret almıyor ancak müşterilerinden yemekle ilgili geri bildirimde bulunmalarını talep ediyor.

Hem lokanta hem de laboratuvar

Hem lokanta hem de laboratuvar niteliği taşıyan yeni işletmede müşteriler arka tarafta bulunan laboratuvar kısmına geçiş yapabiliyor ve burada bilim insanlarını kültüre edilmiş etler ( Kültürlenmiş et, kesilmiş hayvanlardan değil, hayvan hücrelerinin, in vitro hücre kültürü ile üretilen ettir. ) üzerinde çalışırken ortamı ve bilim insanlarını izleyebiliyor.

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Tavuk burgerlerde kullanılan etlerin 2 ila 3 gün içinde üretilebildiğini belirten araştırmacılar, insanları laboratuvar ortamında yetişmiş etlere alıştırmak istediklerini ve bu alanı tanıtmak istediklerini, nihai hedeflerinin ise laboratuvar ortamında yetişmiş etlerin ticarileştirilmesi ve marketlere satılması olduğunu belirtiyor.

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Yeni yöntem daha da geliştirilebilir ve yaygınlaşabilirse, çevre ve doğa için oldukça yararlı olabilir zira laboratuvar ortamında üretilen etlerin geleneksel hayvan yetiştiriciliği sebebiyle salınan ve sera etkisi oluşturan gazların sadece %4’ü kadarını saldığı yani geleneksel yetiştiriciliğe göre oldukça çevreci olduğu belirtiliyor.

Lokantayla ilgili fotoğraflara galeriden erişebilirsiniz.

https://www.theguardian.com/food/2020/dec/04/no-kill-lab-grown-chicken-burger-restaurant-israel

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