Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santrali, yeni kapasiteyle 6 milyon eve elektrik sağlayacak

Arazi ve güneş enerjisi açısından dezavantajlı konumda bulunan Birleşik Krallık, yenilenebilir enerji kapasitesini arttırmak için açık deniz rüzgar projelerini hayata geçiriyor. Açık denize kurulan santraller, daha güçlü ve istikrarlı rüzgarlar sebebiyle daha fazla enerji üretebiliyor. Ülkenin doğusunda Yorkshire kıyılarından 125-200 km açıkta yer alan santralin ilk üç aşaması kapsamında, her bir aşaması 1,2 GW olmak üzere 3,6 GW kapasiteli rüzgar santrali şuanda inşa aşamasında. Proje devam ederken, projenin geliştiricileri şimdiden yeni kapasite için izin alma aşmasında olduklarını duyurdu.
6 milyon evin elektriğini üretecek
Projede, General Electric'in maksimum güç değeri 14,7 MW olan Halide serisi rüzgar türbinleri kullanılıyor. Projenin ilk üç aşamasında 277 türbinin kurulması bekleniyor. Proje tamamlandığında, İngiltere'deki 6 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Projede ilk kez geçen yılın ekim ayında elektrik üretimine başlandı. Ancak üç aşamanın tamamlanması 2025 yılını bulacak.
Dogger Bank projesinin önceki aşamalarındaki inşaat faaliyeti devam ederken, geliştiriciler SSE Renewables ve Equinor, D aşaması için süreci başlattı. Geliştiriciler, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki deniz yataklarının yönetim otoritesi The Crown Estate'ten inşaat izni istedi. Onay verildiği takdirde Dogger Bank D fazı, tamamlandığında 2 GW kapasiteye sahip olacak ve dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santralinin kapasitesi 5,6 GW'a ulaşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.