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    Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santrali, yeni kapasiteyle 6 milyon eve elektrik sağlayacak

    Birleşik Krallık'ta inşa edilen 3,6 GW kapasiteyle dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santrali olan Dogger Bank Rüzgar Santrali'ne 2 GW ek kapasite eklenecek.  
    Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santrali daha da büyüyecek Tam Boyutta Gör
    3,6 GW kapasiteyle dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santrali olan Dogger Bank Rüzgar Santrali genişlemeye hazırlanıyor. Projenin geliştiricileri SSE ve Equinor, D aşaması kapsamında 2 GW yeni kapasitenin ekleneceğini duyurdu.

    Arazi ve güneş enerjisi açısından dezavantajlı konumda bulunan Birleşik Krallık, yenilenebilir enerji kapasitesini arttırmak için açık deniz rüzgar projelerini hayata geçiriyor. Açık denize kurulan santraller, daha güçlü ve istikrarlı rüzgarlar sebebiyle daha fazla enerji üretebiliyor. Ülkenin doğusunda Yorkshire kıyılarından 125-200 km açıkta yer alan santralin ilk üç aşaması kapsamında, her bir aşaması 1,2 GW olmak üzere 3,6 GW kapasiteli rüzgar santrali şuanda inşa aşamasında. Proje devam ederken, projenin geliştiricileri şimdiden yeni kapasite için izin alma aşmasında olduklarını duyurdu.

    6 milyon evin elektriğini üretecek

    Projede, General Electric'in maksimum güç değeri 14,7 MW olan Halide serisi rüzgar türbinleri kullanılıyor. Projenin ilk üç aşamasında 277 türbinin kurulması bekleniyor. Proje tamamlandığında, İngiltere'deki 6 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Projede ilk kez geçen yılın ekim ayında elektrik üretimine başlandı. Ancak üç aşamanın tamamlanması 2025 yılını bulacak.

    Dogger Bank projesinin önceki aşamalarındaki inşaat faaliyeti devam ederken, geliştiriciler SSE Renewables ve Equinor, D aşaması için süreci başlattı. Geliştiriciler, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki deniz yataklarının yönetim otoritesi The Crown Estate'ten inşaat izni istedi. Onay verildiği takdirde Dogger Bank D fazı, tamamlandığında 2 GW kapasiteye sahip olacak ve dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santralinin kapasitesi 5,6 GW'a ulaşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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