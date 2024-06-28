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    Çin, 11 milyar dolar yatırımla 16 GW’lık yenilenebilir enerji üssü kuruyor

    Çin’in en büyük enerji şirketlerinden China Three Gorges Corporation, yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla 16 GW kapasiteli güneş, kömür ve rüzgar enerjisi üssü kuracak.
    Çin, 11 milyar dolar yatırımla 16 GW’lık enerji üssü kuruyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük enerji şirketlerinden China Three Gorges Corporation’un yenilenebilir enerji kolu ülkenin iç kesimlerinde önemli bir temiz enerji üssü kuracak. Yapılan açıklamaya göre İç Moğolistan'ın kuzeybatısında Çin'in en büyük enerji merkezlerinden birinde yenilenebilir enerji ve kömürü entegre eden 16 gigavatlık (GW) bir proje ile 5 gigavatlık bir depolama tesisi inşa edecek.

    Çin'den temiz enerjiye bir dev yatırım daha

    China Three Gorges Corporation, planlanan projenin yaklaşık 11 milyar dolar veya 80 milyar yuan tutarında olacağını açıkladı. Devlet onaylı büyük ölçekli yeni enerji üslerinden biri projede 8 GW güneş enerjisi tesisi, 4 GW rüzgar enerjisi, 4 GW kömür yakıtlı enerji ve 5 gigawatt-saat enerji depolama tesisi yer alacak. Şirket, projenin inşaatına bu yılın Eylül ayında başlanacağını ve elektriğin Haziran 2027'ye kadar şebekeye verileceğini söyledi.

    Bu dev yatırım Çin’in 2030 yılına kadar 455 GW yenilenebilir enerji projesi inşa etme planının bir parçası konumunda. Çin bu programla ülkenin iç kesimindeki çölü bir enerji üssüne çevirmek istiyor. İç Moğolistan'ın bu projedeki payının 135 GW olması hedefleniyor. Bununla birlikte şirket, proje kapsamında kurulacak rüzgar ve güneş enerjisinin şebekeye aktarılmasının erişilebilirliğe bağlı olacağını söylüyor. Çin, inanılmaz miktarlarda ve boyutta yenilenebilir enerji projeleri yapıyor olsa da bunları şebekeye aktarmakta zorlanıyor. Çin aynı zamanda şebeke altyapısını da yenilemeye çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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