Çin, 11 milyar dolar yatırımla 16 GW’lık yenilenebilir enerji üssü kuruyor

Çin'den temiz enerjiye bir dev yatırım daha
China Three Gorges Corporation, planlanan projenin yaklaşık 11 milyar dolar veya 80 milyar yuan tutarında olacağını açıkladı. Devlet onaylı büyük ölçekli yeni enerji üslerinden biri projede 8 GW güneş enerjisi tesisi, 4 GW rüzgar enerjisi, 4 GW kömür yakıtlı enerji ve 5 gigawatt-saat enerji depolama tesisi yer alacak. Şirket, projenin inşaatına bu yılın Eylül ayında başlanacağını ve elektriğin Haziran 2027'ye kadar şebekeye verileceğini söyledi.
Bu dev yatırım Çin’in 2030 yılına kadar 455 GW yenilenebilir enerji projesi inşa etme planının bir parçası konumunda. Çin bu programla ülkenin iç kesimindeki çölü bir enerji üssüne çevirmek istiyor. İç Moğolistan'ın bu projedeki payının 135 GW olması hedefleniyor. Bununla birlikte şirket, proje kapsamında kurulacak rüzgar ve güneş enerjisinin şebekeye aktarılmasının erişilebilirliğe bağlı olacağını söylüyor. Çin, inanılmaz miktarlarda ve boyutta yenilenebilir enerji projeleri yapıyor olsa da bunları şebekeye aktarmakta zorlanıyor. Çin aynı zamanda şebeke altyapısını da yenilemeye çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.