Çin, 11 milyar dolar yatırımla 16 GW’lık yenilenebilir enerji üssü kuruyor

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Tam Boyutta Gör Çin’in en büyük enerji şirketlerinden China Three Gorges Corporation’un yenilenebilir enerji kolu ülkenin iç kesimlerinde önemli bir temiz enerji üssü kuracak. Yapılan açıklamaya göre İç Moğolistan'ın kuzeybatısında Çin'in en büyük enerji merkezlerinden birinde yenilenebilir enerji ve kömürü entegre eden 16 gigavatlık (GW) bir proje ile 5 gigavatlık bir depolama tesisi inşa edecek.

Çin'den temiz enerjiye bir dev yatırım daha

China Three Gorges Corporation, planlanan projenin yaklaşık 11 milyar dolar veya 80 milyar yuan tutarında olacağını açıkladı. Devlet onaylı büyük ölçekli yeni enerji üslerinden biri projede 8 GW güneş enerjisi tesisi, 4 GW rüzgar enerjisi, 4 GW kömür yakıtlı enerji ve 5 gigawatt-saat enerji depolama tesisi yer alacak. Şirket, projenin inşaatına bu yılın Eylül ayında başlanacağını ve elektriğin Haziran 2027'ye kadar şebekeye verileceğini söyledi.

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Bu dev yatırım Çin’in 2030 yılına kadar 455 GW yenilenebilir enerji projesi inşa etme planının bir parçası konumunda. Çin bu programla ülkenin iç kesimindeki çölü bir enerji üssüne çevirmek istiyor. İç Moğolistan'ın bu projedeki payının 135 GW olması hedefleniyor. Bununla birlikte şirket, proje kapsamında kurulacak rüzgar ve güneş enerjisinin şebekeye aktarılmasının erişilebilirliğe bağlı olacağını söylüyor. Çin, inanılmaz miktarlarda ve boyutta yenilenebilir enerji projeleri yapıyor olsa da bunları şebekeye aktarmakta zorlanıyor. Çin aynı zamanda şebeke altyapısını da yenilemeye çalışıyor.

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Çin, 11 milyar dolar yatırımla 16 GW’lık enerji üssü kuruyor