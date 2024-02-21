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    Anlık Bildirim

    Çorlu'da Türkiye'nin en büyük bataryalı enerji depolama tesisi inşa edilecek

    Kontrolmatik, Türkiye’nin en büyük enerji depolama projesini Çorlu'da hayata geçiriyor. 1 GWh'lik tesis ile birlikte 250 MW'lık Rüzgar Enerjisi Santrali de devreye alınacak.
    Çorlu'ya Türkiye'nin en büyük enerji depolama tesisi yapılacak
    Kontrolmatik grup şirketlerinden olan Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret AŞ, Türkiye’nin en büyük şebeke ölçekli enerji depolama projesini Tekirdağ Çorlu'da hayata geçiriyor. Türkiye’deki ilk GWh kapasitesine sahip enerji depolama tesisi unvanını alacak tesis ile birlikte yıllık 875 milyon kWh saat üretim kapasiteli bir Rüzgar Enerji Santrali de devreye alınacak.

    Progresiva, OMG Capital Advisors danışmanlığında enerji depolama tesisinin inşası için 40 yıllık deneyimiyle öne çıkan Çinli Harbin Electric International Company (HEI) ile kapsamlı bir EPC anlaşması imzaladı. 

    250 MW'lık Rüzgar Enerji Santrali de inşa edilecek

    Proje için 300 milyon dolarlık finansman Çin’den HEI aracılığı ile sağlanırken, Kontrolmatik grup şirketi Pomega yerli depolama sistemlerini sağlayacak. Ayrıca Kontrolmatik elektrik ve inşaat işleri kapsamında altyüklenici olarak görev alacak. 2027 yılında geçici kabul aşamasına gelmesi beklenen projenin, 1 GWh’lik depolama tesisinin 2025 yılında devreye alınması planlanıyor. 250 MW’lık bir Rüzgar Enerji Santrali’nin de bünyesinde bulunacağı projenin özellikleri şöyle:

    • 50 adet 5 MW’lık rüzgar türbini: 250 MW kurulu güç
    • Depolama kapasitesi: 1 GWh (250 MW x 4 saat)
    • Şebekeye bağlantı noktası: Türkgücü TM (380 kV, 35 km)
    • Santral kapasite faktörü: ~%40 (875.000 MWh/yıl)

    Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, böyle büyük çaplı bir projeyi hayata geçirecek olmaktan Türkiye adına mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye’nin enerji üretimi ve enerji ihracatı konularındaki büyük potansiyeline katkı sağladıklarını, aynı zamanda ulusal karbon emisyonu azaltma hedeflerine daha hızlı ulaşma konusunda da önemli bir adım attıklarını kaydetti. Projenin konumu itibarıyla enerjinin en yoğun olarak tüketildiği sanayi bölgelerine yakınlığına da dikkat çeken Sami Aslanhan, hem GWh ölçeğindeki ilk depolama tesisi hem de yüzde 40’lık yüksek kapasite faktörüne sahip Rüzgar Enerji Santrali’nden sağlanacak enerji üretimiyle kullanıcılara ulusal şebekeye emre amadeliği yüksek yeşil enerji sağlayacaklarını ve böylelikle Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendireceklerini vurguladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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