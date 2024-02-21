Çorlu'da Türkiye'nin en büyük bataryalı enerji depolama tesisi inşa edilecek

Kontrolmatik grup şirketlerinden olan Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret AŞ, Türkiye’nin en büyük şebeke ölçekli enerji depolama projesini Tekirdağ Çorlu'da hayata geçiriyor. Türkiye’deki ilk GWh kapasitesine sahip enerji depolama tesisi unvanını alacak tesis ile birlikte yıllık 875 milyon kWh saat üretim kapasiteli bir Rüzgar Enerji Santrali de devreye alınacak.

Progresiva, OMG Capital Advisors danışmanlığında enerji depolama tesisinin inşası için 40 yıllık deneyimiyle öne çıkan Çinli Harbin Electric International Company (HEI) ile kapsamlı bir EPC anlaşması imzaladı.

250 MW'lık Rüzgar Enerji Santrali de inşa edilecek

Proje için 300 milyon dolarlık finansman Çin’den HEI aracılığı ile sağlanırken, Kontrolmatik grup şirketi Pomega yerli depolama sistemlerini sağlayacak. Ayrıca Kontrolmatik elektrik ve inşaat işleri kapsamında altyüklenici olarak görev alacak. 2027 yılında geçici kabul aşamasına gelmesi beklenen projenin, 1 GWh’lik depolama tesisinin 2025 yılında devreye alınması planlanıyor. 250 MW’lık bir Rüzgar Enerji Santrali’nin de bünyesinde bulunacağı projenin özellikleri şöyle:

50 adet 5 MW’lık rüzgar türbini: 250 MW kurulu güç

Depolama kapasitesi: 1 GWh (250 MW x 4 saat)

Şebekeye bağlantı noktası: Türkgücü TM (380 kV, 35 km)

Santral kapasite faktörü: ~%40 (875.000 MWh/yıl)

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Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, böyle büyük çaplı bir projeyi hayata geçirecek olmaktan Türkiye adına mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye’nin enerji üretimi ve enerji ihracatı konularındaki büyük potansiyeline katkı sağladıklarını, aynı zamanda ulusal karbon emisyonu azaltma hedeflerine daha hızlı ulaşma konusunda da önemli bir adım attıklarını kaydetti. Projenin konumu itibarıyla enerjinin en yoğun olarak tüketildiği sanayi bölgelerine yakınlığına da dikkat çeken Sami Aslanhan, hem GWh ölçeğindeki ilk depolama tesisi hem de yüzde 40’lık yüksek kapasite faktörüne sahip Rüzgar Enerji Santrali’nden sağlanacak enerji üretimiyle kullanıcılara ulusal şebekeye emre amadeliği yüksek yeşil enerji sağlayacaklarını ve böylelikle Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendireceklerini vurguladı.

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