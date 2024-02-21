Çorlu'da Türkiye'nin en büyük bataryalı enerji depolama tesisi inşa edilecek

Progresiva, OMG Capital Advisors danışmanlığında enerji depolama tesisinin inşası için 40 yıllık deneyimiyle öne çıkan Çinli Harbin Electric International Company (HEI) ile kapsamlı bir EPC anlaşması imzaladı.
250 MW'lık Rüzgar Enerji Santrali de inşa edilecek
Proje için 300 milyon dolarlık finansman Çin’den HEI aracılığı ile sağlanırken, Kontrolmatik grup şirketi Pomega yerli depolama sistemlerini sağlayacak. Ayrıca Kontrolmatik elektrik ve inşaat işleri kapsamında altyüklenici olarak görev alacak. 2027 yılında geçici kabul aşamasına gelmesi beklenen projenin, 1 GWh’lik depolama tesisinin 2025 yılında devreye alınması planlanıyor. 250 MW’lık bir Rüzgar Enerji Santrali’nin de bünyesinde bulunacağı projenin özellikleri şöyle:
- 50 adet 5 MW’lık rüzgar türbini: 250 MW kurulu güç
- Depolama kapasitesi: 1 GWh (250 MW x 4 saat)
- Şebekeye bağlantı noktası: Türkgücü TM (380 kV, 35 km)
- Santral kapasite faktörü: ~%40 (875.000 MWh/yıl)
Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, böyle büyük çaplı bir projeyi hayata geçirecek olmaktan Türkiye adına mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye’nin enerji üretimi ve enerji ihracatı konularındaki büyük potansiyeline katkı sağladıklarını, aynı zamanda ulusal karbon emisyonu azaltma hedeflerine daha hızlı ulaşma konusunda da önemli bir adım attıklarını kaydetti. Projenin konumu itibarıyla enerjinin en yoğun olarak tüketildiği sanayi bölgelerine yakınlığına da dikkat çeken Sami Aslanhan, hem GWh ölçeğindeki ilk depolama tesisi hem de yüzde 40’lık yüksek kapasite faktörüne sahip Rüzgar Enerji Santrali’nden sağlanacak enerji üretimiyle kullanıcılara ulusal şebekeye emre amadeliği yüksek yeşil enerji sağlayacaklarını ve böylelikle Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendireceklerini vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.