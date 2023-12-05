Dünyanın en büyük nükleer füzyon reaktörü Japonya'da açıldı

- En gelişmiş ve en büyük nükleer füzyon reaktörü
- Füzyon enerjisine ulaşmak sadece zaman meselesi
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En gelişmiş ve en büyük nükleer füzyon reaktörü
Dünyanın en büyük ve en gelişmiş tokamak füzyon reaktörü, AB/Japon 370 tonluk JT-60SA reaktörü Japonya'nın Ibaraki Eyaletinde düzenlenen bir açılış töreniyle ilk kez ateşlenerek devreye girdi.
İlk olarak 1950'lerde Sovyet bilim adamları tarafından tasarlanan tokamaklar, ticari olarak uygulanabilir ilk füzyon enerji santralleri olma yolunda önde gelen yaklaşımlardan biri olan toroidal rektörlerdir. Bilmeyenler için bu reaktörlerde füzyon reaksiyonları halka şeklindeki bir oda içinde gerçekleşir ve aşırı sıcak plazmayı hapsetmek için manyetik alanlar kullanılır. Bu deneysel reaktör plazmanın sıcaklığını inanılmaz bir şekilde 200 milyon santigrat dereceye yükseltmek ve sadece 100 saniye boyunca orada stabil bir şekilde tutmak için inşa edilmiş durumda. Bu süre önceki büyük tokamakların kapasitesini önemli ölçüde aşmakta.
JT-60SA'nın faaliyete başlaması 1 Aralık 2023 tarihinde AB'nin Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi Kadri Simson ve Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı (MEXT) Masahito Moriyama tarafından resmi bir törenle kutlandı. Geliştirilmiş reaktör hala pratik bir enerji jeneratörü olmaya yakın olmasa da, ticari istasyonlar için ihtiyaç duyulacak malzeme ve prosedürlerin test edilmesinin yanı sıra pek çok sorunun üstesinden gelmek için kullanılacak.
Füzyon enerjisine ulaşmak sadece zaman meselesi
Temel amaç Güneş gibi yıldızlarda olan doğal süreci yapay olarak Dünya’da gerçekleştirmek ve bu sayede sınırsız enerjinin kilidini açmak. En basit şekilde füzyon reaktörleriyle Güneş'in füzyon mekanizmasını taklit ederek hidrojeni helyuma dönüştürmek ve açığa çıkan muazzam enerjiyi pratik bir şekilde kullanmak amaçlanıyor.Kaynakça https://newatlas.com/energy/worlds-largest-tokamak-fusion-reactor-powers-up/ https://energy.ec.europa.eu/news/eu-and-japan-celebrate-start-operations-jt-60sa-fusion-reactor-and-reaffirm-close-cooperation-fusion-2023-12-01_en Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.