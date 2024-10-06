Füzyon enerjisinde rekor plazma hacmine ulaşıldı

Japonya Ulusal Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (QST) ve Avrupa Birliği’nin ortak çalışmalarıyla hayata geçirilen JT-60SA, dünyanın en büyük tokamak tipi süperiletken plazma deney cihazı olarak tarihe geçti. ITER projesiyle paralel bir şekilde inşa edilen JT-60SA, füzyon enerjisinin erken dönemde ticari kullanıma geçirilmesini amaçlıyor. Bilmeyenler için ITER, dünya çapında yedi farklı ülkenin ortaklaşa yürüttüğü, füzyon enerjisinin bilimsel ve teknik fizibilitesini kanıtlamayı amaçlayan bir proje konumunda. Füzyon enerjisinin sürdürülebilir enerji üretimi için kullanımı, iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi küresel sorunlara çözüm sunmayı hedefliyor.
JT-60SA, plazmayı hapsetmek için güçlü manyetik alanlar kullanıyor. Bu manyetik alanlar, süperiletken bobinler tarafından oluşturuluyor ve plazma içerisindeki parçacıklar hareket ettiriliyor. Plazmanın sıcaklığı 100 milyon dereceye ulaştığında atom çekirdekleri birleşerek (füzyon) yüksek miktarda enerji açığa çıkarıyor. Bu, Güneş gibi yıldızlarda sürekli olarak yaşanan aynı reaksiyon.
Dünya’da bu reaksiyonu canlandırmak ise inanılmaz maliyetli ve zor. Füzyonu kontrol etmek için tokamak olarak dediğimiz cihazlar öncelikli olarak kullanılsa da başka reaktör tasarımları da bulunuyor. JT-60SA tokamağı mevcut başarısını süperiletken bobinlerinin son derece düşük sıcaklıklara, yaklaşık -269°C’ye (mutlak sıfırdan sadece 4 derece yukarıya) soğutulmasına borçlu. Bu sayede yüksek manyetik alanların oluşturulması sağlanıyor, bu alan da plazmanın dağılmasını engelleyerek onu hapsederken, aynı zamanda plazmanın kontrol edilmesini sağlıyor.
Öte yandan JT-60SA, ITER projesine doğrudan katkıda bulunarak daha büyük plazmaların kontrolü ve stabilizasyonu konusunda bilgi sağlayacak. Bu cihazda elde edilen deneyim ve veriler, gelecekteki DEMO reaktörlerinin tasarım ve geliştirme süreçlerine temel oluşturacak. DEMO reaktörleri, füzyon enerjisinin elektrik üretiminde ekonomik olarak uygulanabilirliğini göstermek amacıyla inşa edilecek.Kaynakça https://www.qst.go.jp/site/news/20241004.html https://interestingengineering.com/energy/world-largest-tokamak-jt-60sa-plasma Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.