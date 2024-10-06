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    Füzyon enerjisinde rekor plazma hacmine ulaşıldı

    Japonya ve Avrupa tarafından ortaklaşa geliştirilen JT-60SA tokamak cihazı 160 metreküplük bir plazma hacmine ulaştı. Bu, şimdiye kadarki en büyük plazma anlamına geliyor.
    Füzyon enerjisinde rekor plazma hacmine ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Japonya ve Avrupa'nın ortaklaşa yürüttüğü füzyon enerjisi projesi JT-60SA, Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en büyük tokamak cihazı" olarak tescil edildi. Füzyon enerjisinin erken ticari kullanımı hedefiyle geliştirilen bu dev plazma deney cihazı, 160 metreküp plazma hacmi elde ederek önceki rekoru büyük bir farkla geride bıraktı.

    Japonya Ulusal Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (QST) ve Avrupa Birliği’nin ortak çalışmalarıyla hayata geçirilen JT-60SA, dünyanın en büyük tokamak tipi süperiletken plazma deney cihazı olarak tarihe geçti. ITER projesiyle paralel bir şekilde inşa edilen JT-60SA, füzyon enerjisinin erken dönemde ticari kullanıma geçirilmesini amaçlıyor. Bilmeyenler için ITER, dünya çapında yedi farklı ülkenin ortaklaşa yürüttüğü, füzyon enerjisinin bilimsel ve teknik fizibilitesini kanıtlamayı amaçlayan bir proje konumunda. Füzyon enerjisinin sürdürülebilir enerji üretimi için kullanımı, iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi küresel sorunlara çözüm sunmayı hedefliyor.

    Füzyon enerjisinde rekor plazma hacmine ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    JT-60SA, süperiletkenliği kullanarak plazmayı hapsediyor ve sıcaklıkları 100 milyon dereceye kadar çıkarabiliyor. 23 Ekim 2023 tarihinde yapılan ilk plazma denemelerinden sonra cihazın entegre test süreci devam etti ve plazma kontrolü konusunda önemli gelişmeler kaydedildi. Bu süreç sonunda ise JT-60SA, 160 metreküp plazma hacmine ulaşarak zirve performansına çıktı. Bu, daha önceki tokamak cihazlarının ulaştığı 100 metreküplük plazma hacmini önemli ölçüde aşıyor. Plazmanın boyutu, plazmanın hapsedilme performansını doğrudan etkilediği için bu başarı, gelecekteki ısıtma deneylerinde dünya çapında en yüksek performansın elde edileceğine işaret ediyor.

    JT-60SA, plazmayı hapsetmek için güçlü manyetik alanlar kullanıyor. Bu manyetik alanlar, süperiletken bobinler tarafından oluşturuluyor ve plazma içerisindeki parçacıklar hareket ettiriliyor. Plazmanın sıcaklığı 100 milyon dereceye ulaştığında atom çekirdekleri birleşerek (füzyon) yüksek miktarda enerji açığa çıkarıyor. Bu, Güneş gibi yıldızlarda sürekli olarak yaşanan aynı reaksiyon.

    Dünya’da bu reaksiyonu canlandırmak ise inanılmaz maliyetli ve zor. Füzyonu kontrol etmek için tokamak olarak dediğimiz cihazlar öncelikli olarak kullanılsa da başka reaktör tasarımları da bulunuyor. JT-60SA tokamağı mevcut başarısını süperiletken bobinlerinin son derece düşük sıcaklıklara, yaklaşık -269°C’ye (mutlak sıfırdan sadece 4 derece yukarıya) soğutulmasına borçlu. Bu sayede yüksek manyetik alanların oluşturulması sağlanıyor, bu alan da plazmanın dağılmasını engelleyerek onu hapsederken, aynı zamanda plazmanın kontrol edilmesini sağlıyor.

    Öte yandan JT-60SA, ITER projesine doğrudan katkıda bulunarak daha büyük plazmaların kontrolü ve stabilizasyonu konusunda bilgi sağlayacak. Bu cihazda elde edilen deneyim ve veriler, gelecekteki DEMO reaktörlerinin tasarım ve geliştirme süreçlerine temel oluşturacak. DEMO reaktörleri, füzyon enerjisinin elektrik üretiminde ekonomik olarak uygulanabilirliğini göstermek amacıyla inşa edilecek.

    Kaynakça https://www.qst.go.jp/site/news/20241004.html https://interestingengineering.com/energy/world-largest-tokamak-jt-60sa-plasma
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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