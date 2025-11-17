Dünyanın en büyük otonom yarış etkinliği düzenlendi: Sürücüsüz araçlar yarıştı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), yapay zeka ve robotik alanında “dönüm noktası” olarak tanımlanan bir etkinliğe imza atarak, altı sürücüsüz yarış aracının Yas Marina Pisti’nde ilk kez doğrudan rekabet ettiği bir Büyük Final düzenledi.

Alman ekip TUM şampiyonluğa ulaştı

Cumartesi gecesindeki Büyük Final’e TUM, Unimore, Kinetiz (BAE), TII Racing (BAE), PoliMOVE (İtalya) ve Constructor (Almanya) katıldı ve bugüne kadar düzenlenen en büyük otonom yarış etkinliği oldu. Alman ekibi TUM yarışta şampiyonluğa ulaştı. Yarış, agresif yapay zeka stratejileri, yüksek tempolu mücadeleler ve yarışın gidişatını değiştiren önemli bir kazaya sahne oldu.

TUM yarışa pole pozisyonundan başladı ancak kısa sürede İtalyan ekibi Unimore’un baskısını hissetti. Unimore’un aracı, serinin şimdiye kadarki en hızlı otonom turlarından birini çıkararak ilk turlarda hızla farkı kapattı. İkinci turun sonunda 6. virajda gerçekleştirdiği atakla liderliği devralan Unimore, TUM ile yarışın yarısından fazlası boyunca 250 km/s üzeri hızlarda, saniyelik farklarla süren yoğun bir rekabete girdi.

20 turluk mücadelede tempolar iyice yükselmişken, liderler tur bindirmek üzere yavaş araçlara yaklaşınca tablo değişti. Unimore, altıncı sıradaki Constructor ekibini geçmeye çalışırken aracın arka kısmına temas etti ve iki araç da pist dışına savruldu. TUM böylece yeniden liderliğe yükseldi ve kalan bölümde hata yapmayarak yarışı kazandı. Çarpışmaya rağmen Unimore, etkinliğin En Hızlı Tur Ödülü’nü aldı.

Yarışın fikir babalarından olan Al Bannai, etkinliğin aşırı koşullar altında çalışan mühendislik disiplinlerini bir araya getiren bir gösteri olduğunu belirterek şunları söyledi: “A2RL, cesur hedeflerle bilimsel disiplin birleştiğinde ortaya çıkan sonuçları gösteriyor. Bu sadece bir yarış değil; kentlerimizde, gökyüzümüzde ve endüstrilerimizde yakında kullanacağımız otonom sistemlerin gelişimini hızlandıran bir test ortamı. Pistte yaşananlar, küresel yeteneklerin, titiz araştırmanın ve dünyayı birlikte yenilik üretmeye davet etmenin gücünü ortaya koyuyor.”

Yarış, otonom sürüşün gelişimi için büyük önem arz ediyor

Sadece ikinci sezonunda olmasına rağmen A2RL, motor sporlarını yapay zeka araştırmaları ve otonom mobilite geliştirmeleriyle bir araya getiren güçlü bir platform olarak büyük ilerleme kaydetti. Organizasyon, yarışları “kamusal alanda yapılan bilim” olarak tanımlıyor. Çünkü burada kullanılan algoritmalar ve donanımlar, laboratuvar ortamlarında sağlanamayacak seviyelerde sınanıyor.

Final öncesi haftalarda ekipler, araçlarının artık insan pilotların referans tur zamanlarına yetiştiğini, bazı testlerde ise onları geçerek önemli bir dönüm noktasına ulaştığını bildirdiler.

Yetkililer, elde edilen sonuçların otonom mobilite, algılama sistemleri, karar alma algoritmaları ve yüksek hızlı robotik üzerine yürütülen araştırmalara doğrudan katkı sağlayacağını, çünkü yarış ortamında yapılan hataların anında ve büyük etkilerle ortaya çıktığını vurguladı.

