Dünyanın en büyük turbofan jet motoru, sonunda Federal Havacılık Dairesi onayını aldı

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ABD merkezli Boeing’in dünyanın en büyük ve en verimli çift motorlu yolcu uçağı olarak lanse ettiği 777X’e güç verecek General Electric (GE) Havacılık üretimi GE9X turbofan jet motoru nihayet Federal Havacılık Dairesi (FAA) onayını aldı.

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Dünyanın en büyük turbofan jet motoru artık Boeing 777X'in kanatları altında

İlk uçuşunu 25 Ocak tarihinde yapan 777X’te kullanılacak ve FAA’nın onayladığı GE9X turbofan jet motor, bu sayede dünyanın en büyük ticari jet motoru unvanını aldı. Onay haberinin ardondan bir açıklama yapan GE Havacılık CEO’su John Slattery, “GE9X’in oluşturduğu boyut, güç ve yakıt verimliliği üçgeninin bir alternatifi daha bulunmuyor. Bu motor, güvenirlik ve itibar konusunda müşterilerimizin öne çıkmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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Oldukça etkileyici özelliklere sahip GE9X motorunda 16 adet fan kanadı bulunuyor. Yaklaşık 3.5 metre çapındaki fan, kalkış sırasında 110 bin pound itiş gücü ortaya çıkarıyor. Fan çapının büyüklüğünü ise Boeing’in 737’leri ile kıyaslamak mümkün. Zira GE9X fanın sahip olduğu çap, neredeyse 737 gövdesinin çapıyla aynı değerlere sahip. 110 bin poundluk itiş gücü ise Boeing 747’lerin erken sürümlerinde kullanılan motorların neredeyse iki katı anlamına gelmekte.

Fan kanatlarında ve kasada 3 boyutlu yazıcılardan faydalanan GE Havacılık, bu görevi ise İtalyan Avio Areo’ya vermiş. Yakıt tasarrufu konusunda öne çıkan motorun bir diğer önemli özelliği ise sessizliği. GE’ye göre GE9X, şirketin ürettiği en sessiz motor.

2022 yılında hizmete girmesi beklenen 777X’in konfigürasyona göre 384 ila 436 arasında yolcu taşıyacağı ifade ediliyor.

https://www.cnet.com/news/faa-certifies-worlds-largest-jet-engine-for-commercial-use/

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