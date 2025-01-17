Boeing yeni nesil yolcu uçağının test uçuşlarına yeniden başladı: 777X tekrar havalandı

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Dünyanın önde gelen havacılık şirketlerinden Boeing, 777X model geniş gövdeli uçağının test uçuşlarına uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Hatırlayacağınız üzere 777X test uçuşları, 2024 yılının Ağustos ayında yani bundan beş ay önce ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle durdurulmuştu.

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Yeniden başlayan testler yeni nesil yolcu uçağının sertifikasyon sürecinde kritik bir aşama olarak görülüyor. Özellikle uçak gövdesi ile motoru birbirine bağlayan bazı parçalarda tespit edilen yapısal sorunlar, güvenlik endişeleri doğurmuş ve testlerin askıya alınmasına neden olmuştu.

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Boeing mühendisleri, bu sorunları gidermek için yoğun bir çalışma yürüttü ve sonunda uçağı yeniden gökyüzüne hazır hale getirdi. 777X test uçuşları, Boeing'in Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği sertifikasyon uçuşlarından sadece beş hafta sonra yeniden başladı. Ancak, FAA yetkilileri bu seferki test uçuşunda yer almadı.

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Büyük talep var

Boeing 777X, dünya genelinde havayolu şirketlerinin güvenini kazanan popüler 777 modelinin yerini almak üzere tasarlandı. Havacılık devi, bu yeni nesil uçağı ilk olarak 2020 yılında Qatar Airways’e teslim etmeyi planlıyordu. Ancak teslimat tarihleri 2026’ya ertelendi. Bu durum 777X siparişi veren havayolu şirketlerinde bir miktar hayal kırıklığına yol açtı.

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Boeing'in elinde şu anda toplamda 481 adet 777X siparişi bulunuyor. Bunların 170'i Emirates, 60'ı ise Qatar Airways'e ait. Henüz ticari uçuşlara başlamayan model birçok havayolu şirketinden yoğun ilgi görüyor. Emirates, Lufthansa ve Singapore Airlines gibi gibi büyük oyuncular yüklü miktarlarda sipariş vermiş durumda.

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Boeing yeni nesil yolcu uçağının test uçuşlarına yeniden başladı