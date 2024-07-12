Dünyanın en derin deniz altı enerji kablosunun kurulumu gerçekleştirildi

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Tam Boyutta Gör İtalyan şirket Prysmian, bu alanda yeni bir rekor olan 2.150 metre derinlikte derin deniz altı kablosu kurulumunu tamamladı. Kablo üreticisi ve kurulum hizmetleri sağlayıcısı Prysmian tarafından kurulumu gerçekleştirilen 500kV Yüksek Gerilim Doğru Akım Kütle Emdirmeli (HVDC MI) kablonun deniz deneme testleri başarıyla tamamlandı.

Avrupa'da elektrik iletimi şebeke operatörü olan Terna'nın Tyrrhenian Link (Tiren bağlantısı) isimli 970 km uzunluğunda ve 1000 MW kapasiteli projesi kapsamında gerçekleştirilen kurulum ile Sicilya, Sardinya adası ve İtalya çift su altı kablosuyla birbirine bağlanacak.

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Yeni nesil kablo teknolojisi kullanıldı

Yüksek Modüllü Sentetik Elyaflara (HMPE) dayanan kompozit bir malzeme kullanılarak oluşturulan metalik olmayan zırhlı kablo, gelecek nesil iletim kablosu teknolojisi olarak lanse ediliyor. HMPE, düşük esneme oranına ve yüksek mukavemet/ağırlık oranına sahip bir elyaf olarak yorgunluğa ve aşınmaya dayanıklı bir malzeme.

Projedeki deniz altı kabloları, şimdiye kadar bir güç kablosunun ulaştığı en derin nokta olan 2.150 metre derinliğe kadar yerleştirilecek ve bakımı yapılacak. Bu derinliklerde kablo döşenmesi, çelikten yüzde 50 daha hafif olan yenilikçi zırh çözümü sayesinde mümkün oldu. Firmanın son teknoloji ürünü Leonardo da Vinci kablo döşeme gemisi görevde kullanıldı.

Prysmian, aynı zırh teknolojisine sahip kabloyu 2019 yılında 550 m derinliğindeki Evia - Andros-Tinos bağlantısı ve 2020 yılında 1.000 m derinliğindeki Girit-Mora Yarımadası denizaltı bağlantısı projesinde kullandığını ve güvenilirliğinin kanıtlandığını söylüyor.

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Sicilya, Sardinya ve özellikle Campania'da güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları hızla artıyor. Bu enerji kaynakları doğaları gereği düzensiz olduğu için şebekeye bağlanmaları büyük önem arz ediyor. Bu nedenle, 1,7 milyar Euro'luk Tyrrhenian Link projesi, elektrik aktarım kapasitesini artırmak, yenilenebilir enerjinin gelişimini desteklemek ve şebeke güvenilirliğini artırmak için tasarlandı.

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