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    Dünyanın en derin deniz altı enerji kablosunun kurulumu gerçekleştirildi

    İtalyan şirket Prysmian, rekor kırarak dünyanın en derin deniz altı enerji kablosunun kurulumunu tamamladı. 2.150 m derinlikteki kablo Sicilya, Sardinya adası ve İtalya'yı birbirine bağlıyor.
    Dünyanın en derin deniz altı enerji kablosu kuruldu Tam Boyutta Gör
    İtalyan şirket Prysmian, bu alanda yeni bir rekor olan 2.150 metre derinlikte derin deniz altı kablosu kurulumunu tamamladı. Kablo üreticisi ve kurulum hizmetleri sağlayıcısı Prysmian tarafından kurulumu gerçekleştirilen 500kV Yüksek Gerilim Doğru Akım Kütle Emdirmeli (HVDC MI) kablonun deniz deneme testleri başarıyla tamamlandı.

    Avrupa'da elektrik iletimi şebeke operatörü olan Terna'nın Tyrrhenian Link (Tiren bağlantısı) isimli 970 km uzunluğunda ve 1000 MW kapasiteli projesi kapsamında gerçekleştirilen kurulum ile Sicilya, Sardinya adası ve İtalya çift su altı kablosuyla birbirine bağlanacak.

    Dünyanın en derin deniz altı enerji kablosu kuruldu Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil kablo teknolojisi kullanıldı

    Yüksek Modüllü Sentetik Elyaflara (HMPE) dayanan kompozit bir malzeme kullanılarak oluşturulan metalik olmayan zırhlı kablo, gelecek nesil iletim kablosu teknolojisi olarak lanse ediliyor. HMPE, düşük esneme oranına ve yüksek mukavemet/ağırlık oranına sahip bir elyaf olarak yorgunluğa ve aşınmaya dayanıklı bir malzeme.

    Projedeki deniz altı kabloları, şimdiye kadar bir güç kablosunun ulaştığı en derin nokta olan 2.150 metre derinliğe kadar yerleştirilecek ve bakımı yapılacak. Bu derinliklerde kablo döşenmesi, çelikten yüzde 50 daha hafif olan yenilikçi zırh çözümü sayesinde mümkün oldu. Firmanın son teknoloji ürünü Leonardo da Vinci kablo döşeme gemisi görevde kullanıldı.

    Dünyanın en derin deniz altı enerji kablosu kuruldu
    Prysmian, aynı zırh teknolojisine sahip kabloyu 2019 yılında 550 m derinliğindeki Evia - Andros-Tinos bağlantısı ve 2020 yılında 1.000 m derinliğindeki Girit-Mora Yarımadası denizaltı bağlantısı projesinde kullandığını ve güvenilirliğinin kanıtlandığını söylüyor.

    Sicilya, Sardinya ve özellikle Campania'da güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları hızla artıyor. Bu enerji kaynakları doğaları gereği düzensiz olduğu için şebekeye bağlanmaları büyük önem arz ediyor. Bu nedenle, 1,7 milyar Euro'luk Tyrrhenian Link projesi, elektrik aktarım kapasitesini artırmak, yenilenebilir enerjinin gelişimini desteklemek ve şebeke güvenilirliğini artırmak için tasarlandı.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/worlds-deepest-power-cable https://www.prysmian.com/en/media/press-releases/record-breaking-submarine-cable-installation-at-2-150-m-water-depth
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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