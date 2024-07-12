Dünyanın en derin deniz altı enerji kablosunun kurulumu gerçekleştirildi

Avrupa'da elektrik iletimi şebeke operatörü olan Terna'nın Tyrrhenian Link (Tiren bağlantısı) isimli 970 km uzunluğunda ve 1000 MW kapasiteli projesi kapsamında gerçekleştirilen kurulum ile Sicilya, Sardinya adası ve İtalya çift su altı kablosuyla birbirine bağlanacak.
Yeni nesil kablo teknolojisi kullanıldı
Yüksek Modüllü Sentetik Elyaflara (HMPE) dayanan kompozit bir malzeme kullanılarak oluşturulan metalik olmayan zırhlı kablo, gelecek nesil iletim kablosu teknolojisi olarak lanse ediliyor. HMPE, düşük esneme oranına ve yüksek mukavemet/ağırlık oranına sahip bir elyaf olarak yorgunluğa ve aşınmaya dayanıklı bir malzeme.
Projedeki deniz altı kabloları, şimdiye kadar bir güç kablosunun ulaştığı en derin nokta olan 2.150 metre derinliğe kadar yerleştirilecek ve bakımı yapılacak. Bu derinliklerde kablo döşenmesi, çelikten yüzde 50 daha hafif olan yenilikçi zırh çözümü sayesinde mümkün oldu. Firmanın son teknoloji ürünü Leonardo da Vinci kablo döşeme gemisi görevde kullanıldı.
Sicilya, Sardinya ve özellikle Campania'da güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları hızla artıyor. Bu enerji kaynakları doğaları gereği düzensiz olduğu için şebekeye bağlanmaları büyük önem arz ediyor. Bu nedenle, 1,7 milyar Euro'luk Tyrrhenian Link projesi, elektrik aktarım kapasitesini artırmak, yenilenebilir enerjinin gelişimini desteklemek ve şebeke güvenilirliğini artırmak için tasarlandı.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/worlds-deepest-power-cable https://www.prysmian.com/en/media/press-releases/record-breaking-submarine-cable-installation-at-2-150-m-water-depth Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.