Dünyanın en uzun deniz altı elektrik kablosu hizmete girdi: 2.5 milyon evin elektriğini taşıyacak

Tam Boyutta Gör İngiltere ile Danimarka arasında dünyanın en uzun kara ve deniz altı elektrik kablosu hizmete girdi. Viking Link isimdeki enterkonnekte elektrik kablosu, 767 km uzunluğa ve 1.4 GW elektrik iletme kapasitesine sahip. Kablo, Lincolnshire'daki trafo merkezini Danimarka'nın güneyindeki Jutland'daki Revsing trafo merkeziyle birleştiriyor. İngiltere ve Danimarka'da bol miktarda bulunan rüzgar türbinlerinin ürettiği fazla elektrik bu kablo vasıtasıyla ihtiyaç olunan ülkeye iletilebilecek.

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2.5 milyon evin elektriğini iletebiliyor

1,7 milyar euro tutarındaki proje, Birleşik Krallık'taki National Grid ile Danimarka ulusal iletim sistemi operatörü Energinet'in ortak girişimiyle hayata geçirildi. National Grid, dünyanın en uzun kara ve deniz altı elektrik kablosunun, İngiltere'deki 2,5 milyon eve yetecek kadar elektrik taşıyabildiğini ve Danimarka'dan daha ucuza elektrik ithal edilebilmesi sayesinde önümüzdeki on yıl içinde İngiltere'deki tüketicilere toplamda 500 milyon euronun üzerinde tasarruf sağlayabileceğini söylüyor.

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National Grid Ventures'ın başkanı Katie Jackson projeyle ilgili şunları söylüyor: "İklim ve enerji güvenliği hedeflerimizi karşılamak için daha fazla rüzgar gücü kullandıkça, komşu ülkelerimizle olan bağlantılarımız, arz güvenliğini artırmada ve tüketiciler için fiyatları düşürmede hayati bir rol oynayacak. Karada ve denizde mevcut olan bağlantılarımızın hepsinden daha uzun olan bu sistem, Birleşik Krallık'ı temiz, yeşil Danimarka enerjisine bağlayarak arz güvenliğini artırıyor ve Birleşik Krallık'taki tüketiciler için büyük miktarda karbon ve maliyet tasarrufu sağlıyor."

Bu yılın başlarında National Grid, Hollandalı iletim sistemi işletmecisi TenneT ile İngiltere ile Hollanda arasında LionLink adı verilen 1,8 GW'lık yeni bir enterkonnekte bağlantı için ortak planlarını duyurdu. Projenin 2030'ların başlarında hizmete girmesi planlanıyor.

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Dünyanın en uzun deniz altı elektrik kablosu hizmete girdi