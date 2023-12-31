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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en uzun deniz altı elektrik kablosu hizmete girdi: 2.5 milyon evin elektriğini taşıyacak

    İngiltere ile Danimarka arasında dünyanın en uzun kara ve deniz altı elektrik kablosu hizmete girdi. Viking Link isimdeki elektrik kablosu, 767 km uzunluğa ve 1.4 GW kapasiteye sahip.
    Dünyanın en uzun deniz altı elektrik kablosu hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    İngiltere ile Danimarka arasında dünyanın en uzun kara ve deniz altı elektrik kablosu hizmete girdi. Viking Link isimdeki enterkonnekte elektrik kablosu, 767 km uzunluğa ve 1.4 GW elektrik iletme kapasitesine sahip. Kablo, Lincolnshire'daki trafo merkezini Danimarka'nın güneyindeki Jutland'daki Revsing trafo merkeziyle birleştiriyor. İngiltere ve Danimarka'da bol miktarda bulunan rüzgar türbinlerinin ürettiği fazla elektrik bu kablo vasıtasıyla ihtiyaç olunan ülkeye iletilebilecek.

    Dünyanın en uzun deniz altı elektrik kablosu hizmete girdi Tam Boyutta Gör

    2.5 milyon evin elektriğini iletebiliyor

    1,7 milyar euro tutarındaki proje, Birleşik Krallık'taki National Grid ile Danimarka ulusal iletim sistemi operatörü Energinet'in ortak girişimiyle hayata geçirildi. National Grid, dünyanın en uzun kara ve deniz altı elektrik kablosunun, İngiltere'deki 2,5 milyon eve yetecek kadar elektrik taşıyabildiğini ve Danimarka'dan daha ucuza elektrik ithal edilebilmesi sayesinde önümüzdeki on yıl içinde İngiltere'deki tüketicilere toplamda 500 milyon euronun üzerinde tasarruf sağlayabileceğini söylüyor.

    National Grid Ventures'ın başkanı Katie Jackson projeyle ilgili şunları söylüyor: "İklim ve enerji güvenliği hedeflerimizi karşılamak için daha fazla rüzgar gücü kullandıkça, komşu ülkelerimizle olan bağlantılarımız, arz güvenliğini artırmada ve tüketiciler için fiyatları düşürmede hayati bir rol oynayacak. Karada ve denizde mevcut olan bağlantılarımızın hepsinden daha uzun olan bu sistem, Birleşik Krallık'ı temiz, yeşil Danimarka enerjisine bağlayarak arz güvenliğini artırıyor ve Birleşik Krallık'taki tüketiciler için büyük miktarda karbon ve maliyet tasarrufu sağlıyor."

    Bu yılın başlarında National Grid, Hollandalı iletim sistemi işletmecisi TenneT ile İngiltere ile Hollanda arasında LionLink adı verilen 1,8 GW'lık yeni bir enterkonnekte bağlantı için ortak planlarını duyurdu. Projenin 2030'ların başlarında hizmete girmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 15 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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