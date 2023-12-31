Dünyanın en uzun deniz altı elektrik kablosu hizmete girdi: 2.5 milyon evin elektriğini taşıyacak

2.5 milyon evin elektriğini iletebiliyor
1,7 milyar euro tutarındaki proje, Birleşik Krallık'taki National Grid ile Danimarka ulusal iletim sistemi operatörü Energinet'in ortak girişimiyle hayata geçirildi. National Grid, dünyanın en uzun kara ve deniz altı elektrik kablosunun, İngiltere'deki 2,5 milyon eve yetecek kadar elektrik taşıyabildiğini ve Danimarka'dan daha ucuza elektrik ithal edilebilmesi sayesinde önümüzdeki on yıl içinde İngiltere'deki tüketicilere toplamda 500 milyon euronun üzerinde tasarruf sağlayabileceğini söylüyor.
National Grid Ventures'ın başkanı Katie Jackson projeyle ilgili şunları söylüyor: "İklim ve enerji güvenliği hedeflerimizi karşılamak için daha fazla rüzgar gücü kullandıkça, komşu ülkelerimizle olan bağlantılarımız, arz güvenliğini artırmada ve tüketiciler için fiyatları düşürmede hayati bir rol oynayacak. Karada ve denizde mevcut olan bağlantılarımızın hepsinden daha uzun olan bu sistem, Birleşik Krallık'ı temiz, yeşil Danimarka enerjisine bağlayarak arz güvenliğini artırıyor ve Birleşik Krallık'taki tüketiciler için büyük miktarda karbon ve maliyet tasarrufu sağlıyor."
Bu yılın başlarında National Grid, Hollandalı iletim sistemi işletmecisi TenneT ile İngiltere ile Hollanda arasında LionLink adı verilen 1,8 GW'lık yeni bir enterkonnekte bağlantı için ortak planlarını duyurdu. Projenin 2030'ların başlarında hizmete girmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.