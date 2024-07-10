Türkiye'de elektrik tüketimi artıyor: Günlük tüketim rekoru kırıldı

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Tam Boyutta Gör Havaların ısınması ve elektirk kullanan cihaz sayısındaki artışlar nedeniyle Türkiye'de elektrik tüketimi artışa geçti. Türkiye'de 9 Temmuz 2024 tarihinde tüm zamanların en yüksek elektrik tüketimi gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre Türkiye'de 9 Temmuz 2024 tarihinde 1 milyon 147 bin 848 megavatsaat tüketim ile günlük bazda tüm zamanların en yüksek elektrik tüketim seviyesi kaydedildi. 9 Temmuz'da saatlik bazda en yüksek tüketim ise saat 15.00'te gerçekleşirken, en düşük tüketim 07.00'de gerçekleşti.

Günlük elektrik tüketiminde bir önceki rekor 17 Ağustos 2023'te 1 milyon 132 bin 567 megavatsaat tüketim ile kayıtlara geçmişti.

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Elektrik üretim verilene baktığımızda ise 9 Temmuz'da Türkiye'de 1 milyon 144 bin 454 megavatsaat elektrik üretildiğini görüyoruz. Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

Türkiye'nin kurulu gücü ne kadar?

12 Haziran 2024 verilerine göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 110 bin 339 megavata ulaştı. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güçteki payı yüzde 57,2'ye yükseldi. Yenilenebilir enerji kapasitesinin büyük bölümünü barajlı hidroelektrik santralleri oluşturuyor. Yenilenebilir kaynakların kapasite sıralamasında barajlı 23 bin 855 megavatla hidroelektrik santralleri lk sırada yer alırken, 14 bin 994 megavatla güneş enerjisi santralleri, 12 bin 194 megavatla rüzgar santralleri takip etti. Akarsu santralleri 8 bin 329 megavat, biyokütle 2 bin 94 megavat ve jeotermal enerji ise 1691 megavat kapasiteye sahip.

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