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    Türkiye'de elektrik tüketimi artıyor: Günlük tüketim rekoru kırıldı

    Türkiye'de elektrik üretiminde günlük rekor kırıldı. 9 Temmuz'da tüm zamanların en yüksek elektrik tüketimi gerçekleşti. Türkiye'nin elektrik tüketim ve üretim verileri haberimizde.
    Türkiye'de elektrik tüketimi artıyor: Günlük tüketim rekoru! Tam Boyutta Gör
    Havaların ısınması ve elektirk kullanan cihaz sayısındaki artışlar nedeniyle Türkiye'de elektrik tüketimi artışa geçti. Türkiye'de 9 Temmuz 2024 tarihinde tüm zamanların en yüksek elektrik tüketimi gerçekleşti.

    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre Türkiye'de 9 Temmuz 2024 tarihinde 1 milyon 147 bin 848 megavatsaat tüketim ile günlük bazda tüm zamanların en yüksek elektrik tüketim seviyesi kaydedildi. 9 Temmuz'da saatlik bazda en yüksek tüketim ise saat 15.00'te gerçekleşirken, en düşük tüketim 07.00'de gerçekleşti.

    Günlük elektrik tüketiminde bir önceki rekor 17 Ağustos 2023'te 1 milyon 132 bin 567 megavatsaat tüketim ile kayıtlara geçmişti.

    Elektrik üretim verilene baktığımızda ise 9 Temmuz'da Türkiye'de 1 milyon 144 bin 454 megavatsaat elektrik üretildiğini görüyoruz. Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

    Türkiye'nin kurulu gücü ne kadar?

    12 Haziran 2024 verilerine göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 110 bin 339 megavata ulaştı. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güçteki payı yüzde 57,2'ye yükseldi. Yenilenebilir enerji kapasitesinin büyük bölümünü barajlı hidroelektrik santralleri oluşturuyor. Yenilenebilir kaynakların kapasite sıralamasında barajlı 23 bin 855 megavatla hidroelektrik santralleri lk sırada yer alırken, 14 bin 994 megavatla güneş enerjisi santralleri, 12 bin 194 megavatla rüzgar santralleri takip etti. Akarsu santralleri 8 bin 329 megavat, biyokütle 2 bin 94 megavat ve jeotermal enerji ise 1691 megavat kapasiteye sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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