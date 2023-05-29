Dünyanın en eski insan ayak izleri keşfedildi!

Tam Boyutta Gör Çok sayıda fosil kanıtı insanlığın anavatanını, Homo sapiens'in yaklaşık 300.000 yıl önce daha önceki türlerden ilk kez ayrıldığı Afrika'da bir yer olarak gösteriyor. Ancak bu hikayeyi anlatan sadece kemikler değil; aletler, sanat eserleri, yiyecekler ve diğer izler de modern insanın atalarının nasıl yaşadığı ve dünyaya nasıl yayıldığına dair boşlukları doldurmaya yardımcı oluyor.

En eski insan ayak izi

Tam Boyutta Gör Bir süre önce uluslararası bir bilim insanı ekibi, türümüzün bir üyesine ait bilinen en eski fosil ayak izlerini tespit etti. Ekip, Güney Afrika'nın Cape güney sahilindeki yedi 'iknozit'in (eski insan izlerinin bulunduğu yerler) tarihlerini hesapladı ve bunların 71.000 ila 153.000 yıl arasında değiştiğini buldu. Sonuncu alan, dünyanın bilinen en eski Homo sapiens ayak izleri unvanının sahibi oluyor.

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Tam Boyutta Gör Bu da Ümit Burnu kıyılarının, kuzeydeki komşuları başka bölgelere göç etmeye başlamışken bile, on binlerce yıl boyunca insanlar için yeterince rahat bir yer olduğunu gösteriyor. Diğer ayak izi kanıtları, modern insanların yaklaşık 120.000 yıl önce Arap yarımadasına ve yaklaşık 22.000 yıl önce de Kuzey Amerika'ya ulaştığını gösteriyor.

Yeni çalışmadaki araştırmacılar, optik olarak uyarılmış lüminesans olarak bilinen bir yöntem kullanarak Güney Afrika ayak izlerini tarihlendirmeyi başardılar. Esasen, bilim insanları bir örnekten kuvars taneleri ve diğer mineralleri alıyor ve bunları iyonlaştırıcı radyasyona maruz bırakıyor. Bu işlemden sonra taneciklerin ışıma şekli, güneş ışığını en son ne zaman gördüklerini ya da başka bir deyişle ne kadar zamandır gömülü olduklarını ortaya koyuyor. Ekip bölgede daha fazla izin bulunabileceğini düşünüyor.

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