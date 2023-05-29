Dünyanın en eski insan ayak izleri keşfedildi!

Yeni çalışmadaki araştırmacılar, optik olarak uyarılmış lüminesans olarak bilinen bir yöntem kullanarak Güney Afrika ayak izlerini tarihlendirmeyi başardılar. Esasen, bilim insanları bir örnekten kuvars taneleri ve diğer mineralleri alıyor ve bunları iyonlaştırıcı radyasyona maruz bırakıyor. Bu işlemden sonra taneciklerin ışıma şekli, güneş ışığını en son ne zaman gördüklerini ya da başka bir deyişle ne kadar zamandır gömülü olduklarını ortaya koyuyor. Ekip bölgede daha fazla izin bulunabileceğini düşünüyor.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)