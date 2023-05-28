Laboratuvarda yetiştirilen etler için utanç verici gelişme!

Büyük utanç ve yıkım
Neyse ki araştırmacılar, uzun vadede bu karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmanın etkili yolları olabileceğini, yani laboratuvarda yetiştirilen et için henüz oyunun bitmediğini öne sürüyor.
Yapay etler için oyunun sonu değil
Geleneksel sığır etine kıyasla laboratuvarda yetiştirilen etin üretiminin tüm aşamalarında ihtiyaç duyulan enerji döngüsünü ve sera gazı emisyonlarını değerlendiren araştırmacılar, laboratuvarda yetiştirilen etin küresel ısınma potansiyelinin (kilogram CO2 emisyonu cinsinden ölçülen çevresel bir metrik) mağazalarda satılan sığır eti ürünlerinin ortalamasından dört ila 25 kat daha fazla olduğunu tespit etti.
Yapılan açıklamalarda yapay et üretiminin, “ilaç” üretimine benzetilmeye çalışılması çevre için daha kötü sonuçlar doğurabilir. Araştırmacılar bu tip yaklaşımın hem çevre için daha kötü hem de geleneksel sığır eti üretiminden daha pahalı olacağını belirtiyor.
Öte yandan ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ülke genelinde yetiştirilmiş kültür etlerinin satışını onaylamış durumda. Mart ayında FDA, kültür et şirketi Good Meat tarafından üretilen kültür tavuğu ürününü tüketmek için güvenli buldu, yani ürünü satmaya başlamak için sadece Tarım Bakanlığı'ndan onay alması gerekecek.
Rakamlar, laboratuvarda yetiştirilen et endüstrisinin mevcut durumu hakkında kötü bir tablo çizse de, araştırmacılar ve kültür et şirketleri henüz havlu atmaya niyetli değil. Ancak ticari ölçekte kültür eti üretiminin geleneksel hayvan tarımından daha sürdürülebilir, verimli ve gezegen için daha sağlıklı olacağı bir gelecek için aşılması gereken adımlar bulunuyor. Bunlar arasında üretim maliyetleri, gerekli ilaç sınıfı bileşen bağımlılığı ve ticari üretim kapasitesi bulunuyor.Kaynakça https://futurism.com/new-study-lab-grown-meat-worse-environment https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.04.21.537778v1.full Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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