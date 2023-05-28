Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Laboratuvarda yetiştirilen etler için utanç verici gelişme!

    Laboratuvarda yetiştirilen etlerin çevre kirliliği sorununu çözmesi bekleniyor. Ancak araştırmacılar, laboratuvarda yetiştirilen ete bakış açımızı değiştirebilecek şaşırtıcı bir keşifte bulundular.
    1
    Laboratuvarda yetiştirilen etler için utanç verici gelişme! Tam Boyutta Gör
    Henüz hakem denetiminden geçmemiş bir makalede ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, geleneksel ete alternatif olacağı varsayılan laboratuvarda yetiştirilen etlerin çevresel etkilerinin en azından mevcut üretim yöntemlerine göre, marketten satın alabileceğiniz perakende sığır etinden -ki kendisi çevreye oldukça zarar veren bir gıda maddesidir- "büyüklük sırasına göre" daha yüksek olduğu görüldü.

    Büyük utanç ve yıkım

    Laboratuvarda yetiştirilen etler için utanç verici gelişme! Tam Boyutta Gör
    Araştırmanın doğrulanması halinde, uzun zamandır hayvan kesimi içermeyen et ürünlerine daha çevreci bir alternatif olarak görülen laboratuvarda yetiştirilmiş etin, yerine geçmeye çalıştığı ürünlerden daha fazla çevreye zarar verebileceği söylenebilir. UC Davis'te doçent olan yazar Edward Spang yaptığı açıklamada, "Bulgularımız, kültür etinin çevre için geleneksel sığır etinden daha iyi olmadığını gösteriyor. Yani her derde deva değil."

    Neyse ki araştırmacılar, uzun vadede bu karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmanın etkili yolları olabileceğini, yani laboratuvarda yetiştirilen et için henüz oyunun bitmediğini öne sürüyor.

    Yapay etler için oyunun sonu değil

    Geleneksel sığır etine kıyasla laboratuvarda yetiştirilen etin üretiminin tüm aşamalarında ihtiyaç duyulan enerji döngüsünü ve sera gazı emisyonlarını değerlendiren araştırmacılar, laboratuvarda yetiştirilen etin küresel ısınma potansiyelinin (kilogram CO2 emisyonu cinsinden ölçülen çevresel bir metrik) mağazalarda satılan sığır eti ürünlerinin ortalamasından dört ila 25 kat daha fazla olduğunu tespit etti.

    Laboratuvarda yetiştirilen etler için utanç verici gelişme! Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılara göre en büyük dezavantajlardan biri, hücrelerin laboratuvar ortamında çoğalmasını sağlayan kültürlerin yüksek oranda rafine edilmiş büyüme ortamlarına ihtiyaç duyması. Araştırmanın başyazarı Derrick Risner yaptığı açıklamada, "Eğer şirketler büyüme ortamını farmasötik seviyelere kadar saflaştırmak zorunda kalıyorsa, bu daha fazla kaynak kullanılmasına neden oluyor ve bu da küresel ısınma potansiyelini artırıyor" dedi.

    Yapılan açıklamalarda yapay et üretiminin, “ilaç” üretimine benzetilmeye çalışılması çevre için daha kötü sonuçlar doğurabilir. Araştırmacılar bu tip yaklaşımın hem çevre için daha kötü hem de geleneksel sığır eti üretiminden daha pahalı olacağını belirtiyor.

    Öte yandan ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ülke genelinde yetiştirilmiş kültür etlerinin satışını onaylamış durumda. Mart ayında FDA, kültür et şirketi Good Meat tarafından üretilen kültür tavuğu ürününü tüketmek için güvenli buldu, yani ürünü satmaya başlamak için sadece Tarım Bakanlığı'ndan onay alması gerekecek.

    Rakamlar, laboratuvarda yetiştirilen et endüstrisinin mevcut durumu hakkında kötü bir tablo çizse de, araştırmacılar ve kültür et şirketleri henüz havlu atmaya niyetli değil. Ancak ticari ölçekte kültür eti üretiminin geleneksel hayvan tarımından daha sürdürülebilir, verimli ve gezegen için daha sağlıklı olacağı bir gelecek için aşılması gereken adımlar bulunuyor. Bunlar arasında üretim maliyetleri, gerekli ilaç sınıfı bileşen bağımlılığı ve ticari üretim kapasitesi bulunuyor.

    Kaynakça https://futurism.com/new-study-lab-grown-meat-worse-environment https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.04.21.537778v1.full
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    imei kapanma süresi sorgulama sözel ilk 100 netleri istanbul okey oynanacak yerler iphone kulaklık takılıyken gelen arama kablosuz özelliği açma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04e
    Samsung Galaxy A04e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız