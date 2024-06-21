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    Dronların korkulu rüyası: Dünyanın en güçlü taşınabilir lazer silahı geliştirildi

    Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin ilk taşınabilir lazer silahı Fractl, çeliği yakabilecek kadar güçlü ışınlara sahip. Fractl aynı zamanda son derece küçük hedefleri de imha edebiliyor.
    Dünyanın en güçlü taşınabilir lazer silahı geliştirildi: Fractl Tam Boyutta Gör
    Avustralya, insansız hava araçlarını (İHA) benzeri görülmemiş bir isabetle düşürebilen ilk lazer silahını test etti. Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) için bir poligonda test edilen Fractl adındaki yüksek yoğunluklu lazer silahı, çeliği yakabiliyor, 100 km hızla giden küçük bir madeni para büyüklüğündeki nesneleri çok uzaktan hedefleyebiliyor.

    1km etkli menzile sahip

    Dünyanın en güçlü taşınabilir lazer silahı geliştirildi: Fractl Tam Boyutta Gör
    Fractl’ın güçlü olduğu kadar aynı zamanda kullanıcı dostu olduğu da belirtiliyor. ADF, sessiz bir sistem olan Fractl’ın sadece birkaç dakikada askerlere kullanımının öğretilebileceği söylüyor. Bununla birlikte sistemin çalışma prensibi bir video oyunu gibi. İlgili dronu takip etme görevini bilgisayar yazılımı hallederken müdahale ise sadece bir düğmeye basılarak yapılıyor. Ekran aracılığıyla İHA’nın hangi bölgesini hedefleneceği de seçilebiliyor. Aktarılanlara göre İHA’lardaki kamerayı ve pervaneyi devre dışı bırakmak birkaç saniye kadar sürüyor.
    Dünyanın en güçlü taşınabilir lazer silahı geliştirildi: Fractl Tam Boyutta Gör
    Avustralya merkezli AIM Defence tarafından çanta büyüklüğünde olacak şekilde tasarlanan Fractl, dünyanın en gelişmiş takip ve optik sistemini kullanıyor. Sistem, saatte 100 km/s hızla hareket eden ve 1 kilometre uzakta bulunan hedefleri nokta hassasiyetiyle vurabiliyor. Sistem taşınabilir yapıda olsa da enerjisini bataryanın yanı sıra AC güç seçenekleriyle de karşılayabiliyor. Aktarılanlara göre sahada her bir ünitenin ağırlığı yaklaşık 50 kilogram kadar.

    AIM Defence, geliştirdikleri Fractl lazer silahının piyasadaki diğer sistemlerin onda biri boyutunda ve maliyetinde olduğunu, bu sayede drone hava savunması için en uygun çözüm olduğunu söylüyor. Yapılan testlerde 500 metre uzaklıktan bir İHA’nın da düşürüldüğü gösterildi. Bu tip taşınabilir yapıda, maliyet etkin lazer silahları modern savaş alanlarında oldukça değerli bir faktör olarak görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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