Dronların korkulu rüyası: Dünyanın en güçlü taşınabilir lazer silahı geliştirildi

Tam Boyutta Gör Avustralya, insansız hava araçlarını (İHA) benzeri görülmemiş bir isabetle düşürebilen ilk lazer silahını test etti. Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) için bir poligonda test edilen Fractl adındaki yüksek yoğunluklu lazer silahı, çeliği yakabiliyor, 100 km hızla giden küçük bir madeni para büyüklüğündeki nesneleri çok uzaktan hedefleyebiliyor.

1km etkli menzile sahip

Tam Boyutta Gör Fractl’ın güçlü olduğu kadar aynı zamanda kullanıcı dostu olduğu da belirtiliyor. ADF, sessiz bir sistem olan Fractl’ın sadece birkaç dakikada askerlere kullanımının öğretilebileceği söylüyor. Bununla birlikte sistemin çalışma prensibi bir video oyunu gibi. İlgili dronu takip etme görevini bilgisayar yazılımı hallederken müdahale ise sadece bir düğmeye basılarak yapılıyor. Ekran aracılığıyla İHA’nın hangi bölgesini hedefleneceği de seçilebiliyor. Aktarılanlara göre İHA’lardaki kamerayı ve pervaneyi devre dışı bırakmak birkaç saniye kadar sürüyor.

Tam Boyutta Gör Avustralya merkezli AIM Defence tarafından çanta büyüklüğünde olacak şekilde tasarlanan Fractl, dünyanın en gelişmiş takip ve optik sistemini kullanıyor. Sistem, saatte 100 km/s hızla hareket eden ve 1 kilometre uzakta bulunan hedefleri nokta hassasiyetiyle vurabiliyor. Sistem taşınabilir yapıda olsa da enerjisini bataryanın yanı sıra AC güç seçenekleriyle de karşılayabiliyor. Aktarılanlara göre sahada her bir ünitenin ağırlığı yaklaşık 50 kilogram kadar.

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AIM Defence, geliştirdikleri Fractl lazer silahının piyasadaki diğer sistemlerin onda biri boyutunda ve maliyetinde olduğunu, bu sayede drone hava savunması için en uygun çözüm olduğunu söylüyor. Yapılan testlerde 500 metre uzaklıktan bir İHA’nın da düşürüldüğü gösterildi. Bu tip taşınabilir yapıda, maliyet etkin lazer silahları modern savaş alanlarında oldukça değerli bir faktör olarak görülüyor.

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Dünyanın en güçlü taşınabilir lazer silahı geliştirildi: Fractl