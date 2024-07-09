Türkiye'de lazer silahlarına dayanıklı kompozit malzeme geliştirildi: Benzeri yok!

- 2.600 derecenin üstü sıcaklıklara dayanıklı
- Dünyadaki tek çalışma
- Lazer silahlar kimde var ve ne amaçla kullanılıyor?
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Malatya İnönü Üniversitesi'nde Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ve Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştirdi. Bu oldukça önemli zira henüz bu türden bir malzemenin dünyada benzeri bulunmuyor. Dolayısıyla kompozit malzemenin havacılık endüstrisinde önemli bir değişim yaratma potansiyeli bulunuyor.
2.600 derecenin üstü sıcaklıklara dayanıklı
Geliştirilen kompozit malzemenin insanlı ve insansız hava araçları ile füze ve roket gövdelerinde kullanılması değerlendiriliyor. Yapılan açıklamaya göre geliştirilen ileri fonksiyonel malzeme sudan iki kat hafif yapıda ve 2 bin 600 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre koruma sağlayabiliyor.
0.51 gr/cm3 yoğunluğunda olan malzeme istenilen geometride döküm yapılarak kısa bir sürede katılaşarak son formunu alıyor. 2 mm derinlikli desenlere sahip kalıp içerisinde denenen malzemenin yüksek performans sergilediği belirtildi. Böylece hava araçlarının ısı üreten motor çevrelerinde, füze ve roket motorlarının yanma odalarının dış çeperlerinde, her türlü geometride dökümünün yapılabileceği ispatlanmış oldu.
Yüksek dayanıklık ve performansın yanında kompozit malzemenin üretim noktasında da diğer malzemelere göre çok daha düşük maliyete sahip olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar kompozitin üretiminde bor bileşikli malzeme kullandıklarını ve hızlı soğumanın bu sayede gerçekleştiğine de dikkat çekiyor.
Dünyadaki tek çalışma
Malzemenin 1 yıl gibi kısa sürede gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen araştırmacılar Türkiye'nin bu tür malzemeleri ithal ettiğinin altını çiziyorlar. Murat Toptaş, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu malzemelerin büyük bir kısmı ithal edilmekte özellikle bu sıcaklıklara dayanacak bir malzemenin üretimi ise kendi literatür araştırmamızda yok, genelde seramikler kullanılmakta ancak bu malzeme bir seramik değil yani toprak ürünü herhangi bir şey ihtiva etmiyor kompozit bir malzeme. Malzeme su dan iki kat daha hafif bir malzeme. Bu malzeme hava araçlarında kullanıldığında araçlara ek yük getirmeden lazer silahları benzeri araçlara karşı koruyarak sıcaklıkların iç sistemlere aktarılmasına engel olacak. Malzemenin hammaddesi ve üretimi tamamen yerli ve milli olup bizi dış bağımlıktan kurtaracak bir malzeme. Daha önce benzer çalışmalar yapılmış ama böylesi yapılmamış dünyada tek olan bir çalışma” diye konuştu.
Yapısında nano partiküller, metal oksitler, bor katkılı birtakım minerallerin bulunduğu kompozit madde için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılması bekleniyor.
Lazer silahlar kimde var ve ne amaçla kullanılıyor?
Geçtiğimiz haftalarda 1km etkili menzile sahip dünyanın en güçlü taşınabilir lazer silahı geliştirilmişti. Avustralya merkezli AIM Defence tarafından geliştirilen Fractl adlı lazer silahı çeliği (Çelik, 1300°C ila 1540°C'de erir) yakabiliyor ve 100km hızla giden küçük madeni para büyüklüğündeki nesneleri bile hedefleyebiliyordu. Fractl ile İHA’lar birkaç saniye içerisine etkisiz hale getirilebiliyor.
Öte yandan Türkiye'nin de bu alanda faaliyet gösterdiğini belirtelim. Roketsan gibi şirketler, lazer ve elektromanyetik silahları birleştirerek tek veya grup hedefleri etkisiz hale getiren ve yok eden ALKA sistemini üretti. Aselsan (Gökberk) ve TÜBİTAK BİLGEM (ARMOL) gibi diğer Türk şirketleri de küçük İHA'ları ve patlayıcı cihazları hedef alabilen lazer sistemleri gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.