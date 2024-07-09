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    Türkiye'de lazer silahlarına dayanıklı kompozit malzeme geliştirildi: Benzeri yok!

    Lazer silahlar giderek yaygınlaşır hale gelirken bu silahlar İHA'lar için ciddi risk oluşturuyor. Türk araştırmacılar ise lazer silahlarına dayanıklı yepyeni bir kompozit malzeme üretti.
    Türkiye'de lazer silahlarına dayanıklı kompozit madde üretildi Tam Boyutta Gör
    Lazer silahları özelindeki araştırmalar özellikle çeşitli savunma sanayileri tarafından çok uzunca bir süredir devam ettiriliyor. Ancak nihai ürün odaklı silahların hayatımıza girmesi nispeten daha yakın bir zaman içerisinde gerçekleşmeye başladı. Lazer silahları mevcut durumda genellikle dron, insansız hava araçları (İHA/SİHA) ve füzeleri imha etmek için kullanılıyor. Bu bağlamda Malatya İnönü Üniversitesi'nden araştırmacılar lazer silahlarına dayanıklı yepyeni bir kompozit malzeme üreterek önemli bir başarıya imza attılar.

    Malatya İnönü Üniversitesi'nde Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ve Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştirdi. Bu oldukça önemli zira henüz bu türden bir malzemenin dünyada benzeri bulunmuyor. Dolayısıyla kompozit malzemenin havacılık endüstrisinde önemli bir değişim yaratma potansiyeli bulunuyor.

    2.600 derecenin üstü sıcaklıklara dayanıklı

    Geliştirilen kompozit malzemenin insanlı ve insansız hava araçları ile füze ve roket gövdelerinde kullanılması değerlendiriliyor. Yapılan açıklamaya göre geliştirilen ileri fonksiyonel malzeme sudan iki kat hafif yapıda ve 2 bin 600 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre koruma sağlayabiliyor.

    0.51 gr/cm3 yoğunluğunda olan malzeme istenilen geometride döküm yapılarak kısa bir sürede katılaşarak son formunu alıyor. 2 mm derinlikli desenlere sahip kalıp içerisinde denenen malzemenin yüksek performans sergilediği belirtildi. Böylece hava araçlarının ısı üreten motor çevrelerinde, füze ve roket motorlarının yanma odalarının dış çeperlerinde, her türlü geometride dökümünün yapılabileceği ispatlanmış oldu.

    Türkiye'de lazer silahlarına dayanıklı kompozit madde üretildi Tam Boyutta Gör
    Dr. Yeliz Toptaş, malzemenin lazer silahlarından gelen ısıyı noktasal olarak tutmayarak tüm yüzeye yaydığının altını çiziyor. Böylelikle ısı yayılarak sönümleniyor ve hava araçlarının zarar görmesi minimum seviyeye indiriliyor. Yeliz Toptaş, malzemenin havacılık standartlarını karşıladığını söylerken aerojel gibi kullanılan başka malzemelerin de olduğunu ancak bunların çok kırılgan olduklarını aktardı. Öte yandan geliştirilen yeni kompozit malzeme oldukça dayanıklı yapıda.

    Yüksek dayanıklık ve performansın yanında kompozit malzemenin üretim noktasında da diğer malzemelere göre çok daha düşük maliyete sahip olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar kompozitin üretiminde bor bileşikli malzeme kullandıklarını ve hızlı soğumanın bu sayede gerçekleştiğine de dikkat çekiyor.

    Dünyadaki tek çalışma

    Malzemenin 1 yıl gibi kısa sürede gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen araştırmacılar Türkiye'nin bu tür malzemeleri ithal ettiğinin altını çiziyorlar. Murat Toptaş, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu malzemelerin büyük bir kısmı ithal edilmekte özellikle bu sıcaklıklara dayanacak bir malzemenin üretimi ise kendi literatür araştırmamızda yok, genelde seramikler kullanılmakta ancak bu malzeme bir seramik değil yani toprak ürünü herhangi bir şey ihtiva etmiyor kompozit bir malzeme. Malzeme su dan iki kat daha hafif bir malzeme. Bu malzeme hava araçlarında kullanıldığında araçlara ek yük getirmeden lazer silahları benzeri araçlara karşı koruyarak sıcaklıkların iç sistemlere aktarılmasına engel olacak. Malzemenin hammaddesi ve üretimi tamamen yerli ve milli olup bizi dış bağımlıktan kurtaracak bir malzeme. Daha önce benzer çalışmalar yapılmış ama böylesi yapılmamış dünyada tek olan bir çalışma” diye konuştu.

    Yapısında nano partiküller, metal oksitler, bor katkılı birtakım minerallerin bulunduğu kompozit madde için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılması bekleniyor.

    Lazer silahlar kimde var ve ne amaçla kullanılıyor?

    Türkiye'de lazer silahlarına dayanıklı kompozit madde üretildi Tam Boyutta Gör
    Lazer tabanlı silahların özellikle gelen füzelerin imhası için savunma amaçlı olarak kullanıldığını görüyoruz. Ancak lazer silahları yine savunma amaçlı bir şekilde dron ve İHA gibi hava araçlarını yok etmek için de kullanılıyor.

    Geçtiğimiz haftalarda 1km etkili menzile sahip dünyanın en güçlü taşınabilir lazer silahı geliştirilmişti. Avustralya merkezli AIM Defence tarafından geliştirilen Fractl adlı lazer silahı çeliği (Çelik, 1300°C ila 1540°C'de erir) yakabiliyor ve 100km hızla giden küçük madeni para büyüklüğündeki nesneleri bile hedefleyebiliyordu. Fractl ile İHA’lar birkaç saniye içerisine etkisiz hale getirilebiliyor.

    Türkiye'de lazer silahlarına dayanıklı kompozit madde üretildi Tam Boyutta Gör
    İngiltere'nin de Dragonfire adında bir lazer silahı bulunuyor ve testleri devam ediyor. Bu yılın başlarında Dragonfire lazer silahıyla ilk hava hedefi vurulmuştu. İngiltere, Dragonfire'ın beş yıl içinde konuşlandırılmasını planlıyor. Benzer bir lazer silahı da İsrail tarafından hizmete alınıyor. Geçtiğimiz yıl hizmete alınan Demir Işın (Iron Beam) silahının gelen roketleri, insansız hava araçlarını, topçu ve havan mermilerini vurabileceği açıklandı. Yine ABD, Almanya ve Çin gibi önde gelen ülkelerin de lazer silahları bulunuyor.

    Öte yandan Türkiye'nin de bu alanda faaliyet gösterdiğini belirtelim. Roketsan gibi şirketler, lazer ve elektromanyetik silahları birleştirerek tek veya grup hedefleri etkisiz hale getiren ve yok eden ALKA sistemini üretti. Aselsan (Gökberk) ve TÜBİTAK BİLGEM (ARMOL) gibi diğer Türk şirketleri de küçük İHA'ları ve patlayıcı cihazları hedef alabilen lazer sistemleri gösterdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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