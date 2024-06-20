Bayraktar Kızılelma için yerli motor müjdesi!

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Tam Boyutta Gör Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’da son durumu açıkladı. Bayraktar Kızılelma’da önümüzdeki yıl seri üretim aşamasına geçilecek.

Haluk Bayraktar, Capital Dergisi'ne verdiği röportajda Kızılelma projesine bugüne kadar 1 milyar dolar yatırım yapıldığını açıklayarak üretim hedeflerini paylaştı. 2024 yılında 12 adet Kızılelma üretilmesi planlanıyor. 2026’da 46 adete ulaşılması hedefleniyor.

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Bayraktar Kızılelma’ya yerli motor geliyor

Dört yıl içinde Kızılelma’nın yerli motorunun hazır hale geleceğini belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızılelma'da türbin motoru kullanılıyor. Baykar olarak geçen yıl bu alana da yatırım yapma karar verdik. Şu an çok büyük bir yatırım hazırlığı içerisindeyiz. Baykar olarak önümüzdeki 5 yılda bu uçaklarımızın motorunu üretmek için 300 milyon dolar yatırım yapacağız. Dört yıl içinde Bayraktar Kızılelma'nın motoru yerli olur.”

Haluk Bayraktar ayrıca bu yıl 20 adet Bayraktar TB3 üretileceğini ve 2025’te bu sayının 50’ye çıkacağını ifade etti. Bayraktar TB3’ün bu sene TCG Anadolu’dan kalkış-iniş testlerini yapması bekleniyor.

Bayraktar Kızılelma özellikleri

Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı

5 saat havada kalış süresi

1.500 kg faydalı yük kapasitesi

0,6 mach seyir hızı

6.000 kg maks. kalkış ağırlığı

35.000 feet operasyonel irtifa

500 Nm Görev Yarı Çapı

TCG Andolu’dan ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti

Otonom kalkış ve iniş

Radarda düşük görünürlük

Yüksek manevra kabiliyeti

Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme

AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık

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