Bayraktar Kızılelma için yerli motor müjdesi!

Haluk Bayraktar, Capital Dergisi'ne verdiği röportajda Kızılelma projesine bugüne kadar 1 milyar dolar yatırım yapıldığını açıklayarak üretim hedeflerini paylaştı. 2024 yılında 12 adet Kızılelma üretilmesi planlanıyor. 2026’da 46 adete ulaşılması hedefleniyor.
Bayraktar Kızılelma’ya yerli motor geliyor
Dört yıl içinde Kızılelma’nın yerli motorunun hazır hale geleceğini belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
“Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızılelma'da türbin motoru kullanılıyor. Baykar olarak geçen yıl bu alana da yatırım yapma karar verdik. Şu an çok büyük bir yatırım hazırlığı içerisindeyiz. Baykar olarak önümüzdeki 5 yılda bu uçaklarımızın motorunu üretmek için 300 milyon dolar yatırım yapacağız. Dört yıl içinde Bayraktar Kızılelma'nın motoru yerli olur.”
Haluk Bayraktar ayrıca bu yıl 20 adet Bayraktar TB3 üretileceğini ve 2025’te bu sayının 50’ye çıkacağını ifade etti. Bayraktar TB3’ün bu sene TCG Anadolu’dan kalkış-iniş testlerini yapması bekleniyor.
Bayraktar Kızılelma özellikleri
- Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı
- 5 saat havada kalış süresi
- 1.500 kg faydalı yük kapasitesi
- 0,6 mach seyir hızı
- 6.000 kg maks. kalkış ağırlığı
- 35.000 feet operasyonel irtifa
- 500 Nm Görev Yarı Çapı
- TCG Andolu’dan ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti
- Otonom kalkış ve iniş
- Radarda düşük görünürlük
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme
- AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.