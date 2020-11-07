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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk 6G uydusu uzaya fırlatıldı

    Teknoloji geliştirme savaşlarında her ülke kendini ön plana atmak istiyor. Son olarak Çin, Tianyan 05 adı verilen dünyanın ilk 6G uydusunu uzaya fırlattı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Dünyanın ilk 6G uydusu uzaya fırlatıldı

    Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Long March-6 taşıyıcı roketi, 13 uyduyu önceden belirlenmiş bir yörüngeye yerleştirmeyi başardı. Bu 13 uydu arasında, dünyanın ilk 6G uydusu olan ve Çin'deki Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(UESTC) tarafından geliştirilen Tianyan 05 uydusu da yer alıyor.

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    Dünyanın ilk 6G uydusu 'Tianyan 05'

    5G'nin yaygın olarak kullanılmadığı dünyamızda, ilk 6G uydusunun uzaya gönderilmesi ülkelerin teknoloji konusundaki ilerlemelere öncülük etmek istemesinin önemli bir kanıtı oldu. 70 kilogram ağırlığında olan Tianyan 05 uydusu, terahertz iletişimlerini test etmek için gerekli ekipmanla donatılmış. Yeni iletişim standardı önümüzdeki günlerde, uzay uygulamaları için küresel bir platform haline gelecek gibi görünüyor.

    UESTC'nin Uydu Endüstrisi Teknolojisi Enstitüsü başkanı Lu Chuan, bu teknolojinin terahertz'in uydu internetinde yaygın olarak kullanılmasına izin verdiğini söyledi.

    Tianyan 05'in birincil amacı, dünyayı uzaktan algılamak. Uydunun odaklandığı alanlar; inşaat, tarım ve ormancılıkta afet izleme ve benzer hizmetler gerektiren diğer endüstriler olacak. Ayrıca Tinyan 05, alıcı-verici bağlantısı kuracak ve uydu platformunda terahertz yük testleri gerçekleştirecek.

    Lu, uydunun, mahsul felaketlerini izlemek, orman yangınlarını önlemek, ormancılık kaynaklarını kontrol etmek ve su koruma ve selleri izlemenin yanı sıra bol miktarda uydu görüntüsü ve veri sağlamak için optik bir uzaktan algılama sistemi taşıdığını belirtti.



    https://www.gizchina.com/2020/11/06/the-worlds-first-6g-test-satellite-electronics-university-successfully-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    39 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    56 dakika önce
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    celik44 (hmt çlk) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ABD out, Çin in
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine DH yine okuyucularda farklı algı bırakma.
    Ürün kaynağının başlığında ve içeriğinde de belirtildiği gibi bir test uydusu. 6G teknolojisinde kullanılması planlanan frekans ve teknolojiler test edilecek (ve aslınd daha fazlası). DH'ye bakarsak adamlar 6G'ye geçmiş bile. DH bunu içerikte sadece şöyle belirtmiş " terahertz iletişimlerini test etmek için gerekli ekipmanla donatılmış"
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Miilet 6G, Ben 3G ile devam xd
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    sametbulut67 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ve bizim hala 4g'ye geçiş sağlayamamamız
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 4 gün ( Mesaj Silindi )
    uydudan internet için koca çanak lazım telefonla nasıl bağlanacak acaba
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    ErdemAlsırt (Erdem Alsırt) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    6G Neden uydu halinde peki? Baz istasyonları sorumlu değil miydi mobil internetten?
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    tobepeople 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Adamlar böyle dese de asıl amaçları dünya da henüz keşfedilmiş ya da henüz keşfedilmemiş doğal kaynakları bulmak ve çıkartmak için teklif öne sürmek. Elmas, Yakut, Altın, Doğalgaz ,Petrol rezervlerini ve ne kadar yoğunlukta olduğunu öğrenip kiralıyorlar.(10 yıllığına petrol üretimini kiraladılar Venezuela örneğinde olduğu gibi 10 yıl sonra o bölgede bir gram petrol kalmayacak!)
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    celik44 (hmt çlk) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ABD out, Çin in
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