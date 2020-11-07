Dünyanın ilk 6G uydusu uzaya fırlatıldı

Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Long March-6 taşıyıcı roketi, 13 uyduyu önceden belirlenmiş bir yörüngeye yerleştirmeyi başardı. Bu 13 uydu arasında, dünyanın ilk 6G uydusu olan ve Çin'deki Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(UESTC) tarafından geliştirilen Tianyan 05 uydusu da yer alıyor.

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Dünyanın ilk 6G uydusu 'Tianyan 05'

5G'nin yaygın olarak kullanılmadığı dünyamızda, ilk 6G uydusunun uzaya gönderilmesi ülkelerin teknoloji konusundaki ilerlemelere öncülük etmek istemesinin önemli bir kanıtı oldu. 70 kilogram ağırlığında olan Tianyan 05 uydusu, terahertz iletişimlerini test etmek için gerekli ekipmanla donatılmış. Yeni iletişim standardı önümüzdeki günlerde, uzay uygulamaları için küresel bir platform haline gelecek gibi görünüyor.

UESTC'nin Uydu Endüstrisi Teknolojisi Enstitüsü başkanı Lu Chuan, bu teknolojinin terahertz'in uydu internetinde yaygın olarak kullanılmasına izin verdiğini söyledi.

Tianyan 05'in birincil amacı, dünyayı uzaktan algılamak. Uydunun odaklandığı alanlar; inşaat, tarım ve ormancılıkta afet izleme ve benzer hizmetler gerektiren diğer endüstriler olacak. Ayrıca Tinyan 05, alıcı-verici bağlantısı kuracak ve uydu platformunda terahertz yük testleri gerçekleştirecek.

Lu, uydunun, mahsul felaketlerini izlemek, orman yangınlarını önlemek, ormancılık kaynaklarını kontrol etmek ve su koruma ve selleri izlemenin yanı sıra bol miktarda uydu görüntüsü ve veri sağlamak için optik bir uzaktan algılama sistemi taşıdığını belirtti.

https://www.gizchina.com/2020/11/06/the-worlds-first-6g-test-satellite-electronics-university-successfully-launched/

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