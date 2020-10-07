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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk akıllı akü desteği rekor kırıyor

    HULKMAN Alpha 100 akü desteği 32000mAh kapasiteli bataryası ve 4000A pik akım seviyesi ile aracınızı yolda bırakmıyor. Üstelik powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    7,6b
    1
    13
    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Geçmiş yıllarda aracınızın aküsü beklenmedik anda bittiğinde mecburen dolu aküsü ile size akım sağlayacak bir araç sahibi aramak zorunda kalıyordunuz. Bugün taşınabilir şarj teknolojilerinin gelişmesiyle artık aküyü destekleyebilecek çözümler mevcut ve bunlar giderek akıllanıyor.

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    HULKMAN Alpha 100 özellikleri ve fiyatı

    HULKMAN Alpha 100 özü itibariyle taşınabilir şarj istasyonu. 32000mAh kapasiteli bataryası ile mobil ve 12V cihazlarınıza uzun kullanım süreleri sağlayabiliyor. 65W hızlı şarj özelliği sayesinde de kısa sürede bataryanızı doldurabiliyor.

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    HULKMAN’ın yetenekleri ise akünüz bittiğinde ortaya çıkıyor. 12V seviyesinde kamyonlara kadar varan geniş bir araç yelpazesinin akülerine destek olabiliyor. 4000A pik akım seviyesi sayesinde aküyü canlandırabilen HULKMAN; 3.3 inçlik ekranında çeşitli bilgiler verebiliyor. Özel enerji yönetim yongası aküye göre akımı hazırlayabiliyor ve ürünün soğuk kalmasını sağlıyor. IP65 ile ürün suya da dayanıklı.

    HULKMAN Alpha 100 akü desteği 175$ ve üzeri bağışlarda hediye ediliyor. 20000mAh kapasiteli batarya, 8V destek, 2000A pik akım değeri taşıyan HULKMAN Alpha 85S ise 2 adet olmak kaydıyla 225$ bağış istiyor. 200 bin dolar üzerinde bağış toplayan HULKMAN destekleri Aralık ayında dağıtıma başlayacak.

    Dünyanın ilk akıllı akü desteği rekor kırıyor
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    https://www.kickstarter.com/projects/hulkmantech/the-worlds-1-smart-jump-starter-0 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alper5398 2 hf. en beğenilen
    HULKMAN Alpha 100 akü desteği 32000mAh kapasiteli bataryası ve 4000A pik akım seviyesi ile aracınızı yolda bırakıyor.


    Hem para vericez hem de yolda bırakacak, olacak iş değil.
    HULKMAN Alpha 100 akü desteği 32000mAh kapasiteli bataryası ve 4000A pik akım seviyesi ile aracınızı yolda bırakıyor. Hem para vericez hem de ...
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    Yanıtla +35
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akinci 1 hf.
    Ben de piknikte kalmıştım 3-5 araca sordum, takviye kablomuz yok dediler. Bazılarına pek inanmadım. Kablo yıpranmasın diye yalan söylemiş olabilirler. Bir tane karavancı yardımcı olmuştu.
    Ertesi hafta gittim en kalın ve kaliteli malzemeleri aldım ve radyatörcüde alüminyum kaynakla kaliteli bir takviye kablosu yaptırdım.
    AEden bir powerbank kutusu almıştım. 6 Lion pille çalışıyor ve 12V'a kadar verebiliyor. İçine az kullanılmış dizüstü bataryasından çıkardığım pilleri taktım. Powerbank olarak çalışıyor. Bakalım akü takviyesi işine yarayacak mı merak ediyorum.
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    elmek6 (Ovunc Mete) 2 hf.
    Dünya'da ilk mi?
    Ne kadar ilginc, ben bu ürünle ayni isi yapan ürünü 4 sene önce almistim.
    (ayrica kullanisli bir ürün)
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    DH Misafiri 2 hf.
    Ya çok param var şimdi ben bu aletten 1 tane alayım kalsın bir köşede. Bakarsın 3-5yil sonra akum falan biterse...<br /><br />Biz Türk milletiyiz kardeşim yolda kalmayız. Kime "abi bir el at da şu arabayı itelim" desek biranda herkes yardım eder. 1 çift aku kablomuz yanımızda ise herkes kaputu acar. Kısaca bizim işimize yaramaz.
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Yedek akü taşımak yada bi alo ile tamirci çağırmak çok daha ucuz.
    Extreme durumlar için olabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    azizfikri 2 hf. interwap
    Çağırdığın tamirci bunu getirecek.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf.
    gereksiz. kaç defa akü bittiği için yolda kalıyorsun? yolda kalsan bile çok tenha bir yer değilse yardım eden olur diye düşünüyorum. eşi dostu ararsın, yakındaysa belki yardım edebilir. veya en kötü çekici çağır çeksinler arabayı.
    şunun için diyorum ürünün fiyatı 225$ buraya gelse 2500 lira olur. 2500'e değmez.
    1 Yanıt Yanıtla
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    canocan_07 (can ince) 1 hf. Fenomenon
    2 kere akü nedeniyle katlı otoparkın 8. katında kaldım. İş çıkış saati olduğu için ve herkes asansör sırası beklediği için kimse yardımcı olmadı. İkisinde de 50 TL'ye takviyeci çağırdım. Evet, adamın işi takviye. Bir de kart bastırıp otoparka bırakmış. Sadece takviye işi yapıyor. İşin kötüsü, takviye için adamın kendi arabasını 8. kata çıkarması lazımdı ve yaklaşık 1 saat beklemiştim otopark boşalsın diye.

    Hakikaten 2500 TL'ye falan böyle aletler gereksiz. En kral yere takviye için araç çağırsan veya birisi yeni akü alıp taksiye binip gelse bile o kadar para harcatmaz. Hadi o da yok, çekici çağırsan taş çatlasın 200-300 TL alır uzak bir yer olsa bile.
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    Mrxy81 2 hf.
    Düşünsene, para verip teknoloji sitesinde haber yaptırıyorsun, editör arkadaş en yazılmaması gereken şeyi yapıyor. Ürünün araçları yolda bıraktığını yazıyor. Böyle bir ürünün gerçekte olmayıp editör arkadaşın bizi trollediğini düşünüyorum. Trollekrem.
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    apollonx 2 hf.
    Korona sürecinde aracım beklemekten akü bitirdi, buna benzer bir cihaz aldım bigbooster marka ve 2. deneme de çalıştırmıştı. Üstelik bu kadar pahalı da değildi. Ben 299 tl'ye almıştım ama şimdi fiyatı nedir bilmiyorum.
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    kımyasal (ümit k) 2 hf.
    Aracım yolda kaldı paramı iade istemiyorum,zati özelliği buymuş
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    alper5398 2 hf. en beğenilen
    HULKMAN Alpha 100 akü desteği 32000mAh kapasiteli bataryası ve 4000A pik akım seviyesi ile aracınızı yolda bırakıyor.


    Hem para vericez hem de yolda bırakacak, olacak iş değil.
    Yanıtla +35
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    derkaiser9591 (Nihat Zarif) 2 hf.
    Malum kisiye bu sekilde reklam haber yaptirmayin, olmuyor yani olmuyor, zaten aracimizi da yolda birakiyormus...
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    7595 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kickstarter, HULKMAN Alpha 100 ve
    2 etiket daha HULKMAN Alpha 85S Mobil Teknolojiler
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