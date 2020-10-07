Dünyanın ilk akıllı akü desteği rekor kırıyor

Geçmiş yıllarda aracınızın aküsü beklenmedik anda bittiğinde mecburen dolu aküsü ile size akım sağlayacak bir araç sahibi aramak zorunda kalıyordunuz. Bugün taşınabilir şarj teknolojilerinin gelişmesiyle artık aküyü destekleyebilecek çözümler mevcut ve bunlar giderek akıllanıyor.

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HULKMAN Alpha 100 özellikleri ve fiyatı

HULKMAN Alpha 100 özü itibariyle taşınabilir şarj istasyonu. 32000mAh kapasiteli bataryası ile mobil ve 12V cihazlarınıza uzun kullanım süreleri sağlayabiliyor. 65W hızlı şarj özelliği sayesinde de kısa sürede bataryanızı doldurabiliyor.

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HULKMAN’ın yetenekleri ise akünüz bittiğinde ortaya çıkıyor. 12V seviyesinde kamyonlara kadar varan geniş bir araç yelpazesinin akülerine destek olabiliyor. 4000A pik akım seviyesi sayesinde aküyü canlandırabilen HULKMAN; 3.3 inçlik ekranında çeşitli bilgiler verebiliyor. Özel enerji yönetim yongası aküye göre akımı hazırlayabiliyor ve ürünün soğuk kalmasını sağlıyor. IP65 ile ürün suya da dayanıklı.

HULKMAN Alpha 100 akü desteği 175$ ve üzeri bağışlarda hediye ediliyor. 20000mAh kapasiteli batarya, 8V destek, 2000A pik akım değeri taşıyan HULKMAN Alpha 85S ise 2 adet olmak kaydıyla 225$ bağış istiyor. 200 bin dolar üzerinde bağış toplayan HULKMAN destekleri Aralık ayında dağıtıma başlayacak.

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https://www.kickstarter.com/projects/hulkmantech/the-worlds-1-smart-jump-starter-0

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