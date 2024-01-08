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    Hologram devrimi başlıyor: Zeiss, hologram teknolojisini duyurdu

    Alman optik devi Zeiss, holografi için Çok İşlevli Akıllı Cam teknolojisini Las Vegas'ta düzenlenmekte olan CES 2024 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu, bir devrimin başlangıcı.
    Hologram devrimi: Zeiss, hologram teknolojisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Alman optik devi Zeiss, Çok İşlevli Akıllı Cam (Multifunctional Smart Glass) teknolojisini Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2024 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu son teknoloji, holografik ve artırılmış gerçeklik içeriklerini şeffaf bir yüzeye yansıtabilme özelliğiyle otomotiv baş üstü ekranlarından akıllı ev yeniliklerine kadar sayısız uygulamaya kapı açacak.

    Tüm cam yüzeylerle uyumlu

    Teknolojinin özündeki ince polimer film, binaların pencereleri, şeffaf ekranlar veya araç yan camları gibi herhangi bir cam yüzeyi yüzde 92'nin üzerinde şeffaflık sunan interaktif ve dinamik bir ekrana dönüştürebiliyor.

    Zeiss'in Çok Fonksiyonlu Akıllı Cam teknolojisinin merkezinde, ultra yüksek hassasiyetli optiklerle donatılmış ince, şeffaf bir katman yer alıyor. Yüzde 92'yi aşan şeffaflığa sahip bu katman, holografik projeksiyonlar için tuval görevi görüyor ve herhangi bir cam yüzeyi maksimum netlikte iletişim için isteğe bağlı bir ekrana dönüştürebiliyor.

    Zeiss Microoptics Başkan Yardımcısı Roman Kleindienst yaptığı açıklamada teknolojiyi holografi için "Gutenberg anı" olarak tanımlayarak “Holografi için bu teknolojik dönüm noktası, tipo baskı icadının yazı için ifade ettiği anlamla mukayese edilebilir” dedi.

    Hologram devrimi: Zeiss, hologram teknolojisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Zeiss tarafından sunulan çoğaltma teknolojisi, küçük üretim çalışmalarının geleneksel kısıtlamalarını kırarak ilk kez hologramların büyük ölçekli üretimini mümkün kılıyor. Bu teknoloji ESA ve NASA tarafından yürütülen uzay görevlerinin yanı sıra yarı iletken ve tıbbi teknoloji sektörlerinde de uygulama alanı buldu.

    Öte yandan Zeiss'in teknolojisinin en ilgi çekici uygulamalarından biri, cam panellere sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş şeffaf bir kamera olan holocam. Holocam, gelen ışığı gizli bir sensöre yönlendirmek için kuplaj, dekuplaj ve ışık yönlendirici unsurlardan yararlanıyor. Bu teknoloji, kameralar ve sensörler için görünür kesiklere veya kurulum alanına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak şık, göze batmayan bir tasarım sunuyor. Kullanım alanı ise telefonlardan akıllı otomobillere kadar hayli geniş.

    Zeiss, teknolojisinin sadece eğlence ve tüketim amaçlı değil, aynı zamanda hava kirliliği ve UV maruziyetinin izlenmesi de dahil olmak üzere çevresel veri toplama için de kullanılmasını öngörüyor.

    Hologramlar her yerde

    Hologram devrimi: Zeiss, hologram teknolojisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Şeffaf kameranın yanı sıra Zeiss, CES 2024'te otomobiller için Augmented Reality Head-Up Display'leri (HUD) de sergileyecek ve sürücülere dikkatlerini yoldan ayırmadan önemli bilgiler için kesintisiz ve güvenli bir arayüz sunacak.

    Teknoloji, gösterge paneli ekranlarının ötesine geçerek yan ve arka camları Car2X iletişimi için platformlara dönüştürebilir, pencere camını karartabilir veya yalnızca belirli açılardan görülebilen yansıtılmış metin ve görüntüleri sergileyebilir.

    Zeiss, otomotiv sektörünün ötesinde, holografik 3D kontrol öğelerinin düz yüzeylerde görünebileceği, hareketlerle veya sesli komutlarla etkinleştirilebileceği akıllı evlerde de potansiyel görüyor. Şeffaf katman aynı zamanda iç aydınlatma yeniliklerini ve güneş ışığının emilmesi yoluyla enerji üretimini kolaylaştırarak ofis binası cephelerinde ve ev pencerelerinde enerji üretimi için yeni olanaklar sunabilir.

    Kaynakça https://www.zeiss.com/corporate/en/about-zeiss/present/newsroom/press-releases/2023/microoptics-ces.html https://interestingengineering.com/ces-2024/its-here-zeiss-to-unveil-transparent-camera-tech-at-ces2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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