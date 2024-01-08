Hologram devrimi başlıyor: Zeiss, hologram teknolojisini duyurdu

Tüm cam yüzeylerle uyumlu
Teknolojinin özündeki ince polimer film, binaların pencereleri, şeffaf ekranlar veya araç yan camları gibi herhangi bir cam yüzeyi yüzde 92'nin üzerinde şeffaflık sunan interaktif ve dinamik bir ekrana dönüştürebiliyor.
Zeiss'in Çok Fonksiyonlu Akıllı Cam teknolojisinin merkezinde, ultra yüksek hassasiyetli optiklerle donatılmış ince, şeffaf bir katman yer alıyor. Yüzde 92'yi aşan şeffaflığa sahip bu katman, holografik projeksiyonlar için tuval görevi görüyor ve herhangi bir cam yüzeyi maksimum netlikte iletişim için isteğe bağlı bir ekrana dönüştürebiliyor.
Zeiss Microoptics Başkan Yardımcısı Roman Kleindienst yaptığı açıklamada teknolojiyi holografi için "Gutenberg anı" olarak tanımlayarak “Holografi için bu teknolojik dönüm noktası, tipo baskı icadının yazı için ifade ettiği anlamla mukayese edilebilir” dedi.
Öte yandan Zeiss'in teknolojisinin en ilgi çekici uygulamalarından biri, cam panellere sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş şeffaf bir kamera olan holocam. Holocam, gelen ışığı gizli bir sensöre yönlendirmek için kuplaj, dekuplaj ve ışık yönlendirici unsurlardan yararlanıyor. Bu teknoloji, kameralar ve sensörler için görünür kesiklere veya kurulum alanına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak şık, göze batmayan bir tasarım sunuyor. Kullanım alanı ise telefonlardan akıllı otomobillere kadar hayli geniş.
Zeiss, teknolojisinin sadece eğlence ve tüketim amaçlı değil, aynı zamanda hava kirliliği ve UV maruziyetinin izlenmesi de dahil olmak üzere çevresel veri toplama için de kullanılmasını öngörüyor.
Hologramlar her yerde
Teknoloji, gösterge paneli ekranlarının ötesine geçerek yan ve arka camları Car2X iletişimi için platformlara dönüştürebilir, pencere camını karartabilir veya yalnızca belirli açılardan görülebilen yansıtılmış metin ve görüntüleri sergileyebilir.
Zeiss, otomotiv sektörünün ötesinde, holografik 3D kontrol öğelerinin düz yüzeylerde görünebileceği, hareketlerle veya sesli komutlarla etkinleştirilebileceği akıllı evlerde de potansiyel görüyor. Şeffaf katman aynı zamanda iç aydınlatma yeniliklerini ve güneş ışığının emilmesi yoluyla enerji üretimini kolaylaştırarak ofis binası cephelerinde ve ev pencerelerinde enerji üretimi için yeni olanaklar sunabilir.Kaynakça https://www.zeiss.com/corporate/en/about-zeiss/present/newsroom/press-releases/2023/microoptics-ces.html https://interestingengineering.com/ces-2024/its-here-zeiss-to-unveil-transparent-camera-tech-at-ces2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.