Star Trek gerçek oldu: Dünyanın ilk uluslararası holografik ışınlanması gerçekleşti

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Pandemi dönemi, hayatımızın her alanında dijitalleşmenin artmasına sebep oldu. Ofise gidemeyen çalışanlar çevrimiçi toplantılar ile bir araya geldi fakat sanal ortamda sinerjinin yakalanması zordur. Western Ontario Üniversitesi'ndeki araştırmacıların gerçekleştirdiği holografik ışınlanma ise bu sorunlar çözebilir.

Holografik ışınlanma nasıl yapıldı?

Holografik ışınlanma, esasında holoport olarak adlandırılıyor. Hologram ve teleportun kısaltması ile oluşturulan holoport, bir kişinin hologramının Star Trek evreninde olduğu gibi anında başka bir yere ışınlanmasını sağlıyor.

Tabii bu teknoloji, henüz filmdeki kadar pratik değil. Holoport işleminin gerçekleşmesi için birkaç şirketin bir araya gelmesi gerekiyor. Microsoft’un sahibi olduğu karma gerçeklik gözlüğü HoloLens, holografik ışınlanma sonucunda oluşan hologramın görünmesini sağlıyor. Hologramlar ise Aexa Aerospace firmasının özel kamera ve yazılımları ile hazırlanıyor. Bu kurulum sayesinde araştırmaya katılan kişilerin hologramları eş zamanlı ve iki yönlü olarak Alabama'dan Londra'ya aktarıldı.

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Teknoloji tıp dünyasında devrim yaratabilir

Wester’deki araştırmacılar halihazırda Kanada merkezli Leap Biosystems firması ile yakından çalışıyor. Hedefte ise bu teknolojinin tıbbi uygulamalarda nasıl kullanılacağını çözmek var. Zira teknoloji sayesinde HoloLens takan iki kişi, fiziksel olarak aynı odadalarmış gibi etkileşime girebilirler. Dolayısıyla bu teknolojiyle birlikte gelecekte kırsal bölgelerde tıbbi muayeneler son derece kolaylaştırılabilir.

Teknoloji ile şimdilik görüntü ve ses aktarımı iletilebiliyor. Fakat doktorlar tam bir muayene için kan basıncı, kalp ritmi ve tansiyon gibi çeşitli parametrelere güvenirler. Öte yandan fiziksel temas da tıbbi muayenenin büyük bir parçası ve hologramlar bunu kopyalayamazlar.

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