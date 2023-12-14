MicroLED ekran pazarı 2025'den sonra patlama yaşayacak

Tam Boyutta Gör Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) araştırma firması microLED ekran pazarının geleceği üzerine bir rapor yayınladı. Rapora göre 2028 yılına kadar microLED ekran pazarı önemli bir büyüme gerçekleştirecek.

MicroLED ekranlar LCD ve OLED ekranlara önemli avantajlara sahip devrimci bir teknoloji olarak görülüyor. LCD ekranlardan çok daha iyi tepki süresi, renk, kontrast ve enerji verimliliğine sahip microLED paneller, OLED panellere göre de bir çok avantaja sahip. OLED panellerdeki ekran yanması ve düşük ömür gibi dezavantajları bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör DSSC'nin projeksiyonuna göre microLED pazarı 2028 yılında 1.46 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. Büyümenin itici gücü, akıllı saatler, AR gözlükler ve otomobil ekranları gibi alanlar olacak. Özellikler akıllı saatler gibi giyilebilir cihazlarda yüksek parlaklık ve enerji verimliliği gibi avantajlar sayesinde microLED ekranlar yaygınlaşacak. Teknolojinin henüz olgunlaşmamasından dolayı düşük üretim verimliliğine ve düşük piksel sayısına sahip ekranlar ilk önce küçük cihazlarda kendine yer bulacak.

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Apple Watch ve Galaxy Watch Ultra'da kullanılacak

İlk microLED ekranlara sahip saatlerin gelecek yıl piyasaya sunulması bekleniyor. Özellikle Apple sektörün gelişiminde önemli rol oynuyor. Şirketin, 2025 yılının sonbaharında microLED ekranlı ilk Apple Watch'ı piyasaya sürmesi bekleniyor. Aynı zamanda Apple Vision Pro'nun da microLED ekranlara geçiş yapması planlanıyor. Samsung da Galaxy Watch Ultra saatinde bir sene içerisinde microLED ekranlara geçmeyi düşünüyor.

Daha ileriki yıllarda ise microLED paneller televizyonlarda da yaygınlaşacak. Şimdilik pahalı olan ve yeterince olgunlaşmayan microLED ekran teknolojisini ileride çok daha fazla duyacağımız kesin.

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