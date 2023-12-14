MicroLED ekran pazarı 2025'den sonra patlama yaşayacak

MicroLED ekranlar LCD ve OLED ekranlara önemli avantajlara sahip devrimci bir teknoloji olarak görülüyor. LCD ekranlardan çok daha iyi tepki süresi, renk, kontrast ve enerji verimliliğine sahip microLED paneller, OLED panellere göre de bir çok avantaja sahip. OLED panellerdeki ekran yanması ve düşük ömür gibi dezavantajları bulunmuyor.
Apple Watch ve Galaxy Watch Ultra'da kullanılacak
İlk microLED ekranlara sahip saatlerin gelecek yıl piyasaya sunulması bekleniyor. Özellikle Apple sektörün gelişiminde önemli rol oynuyor. Şirketin, 2025 yılının sonbaharında microLED ekranlı ilk Apple Watch'ı piyasaya sürmesi bekleniyor. Aynı zamanda Apple Vision Pro'nun da microLED ekranlara geçiş yapması planlanıyor. Samsung da Galaxy Watch Ultra saatinde bir sene içerisinde microLED ekranlara geçmeyi düşünüyor.
Daha ileriki yıllarda ise microLED paneller televizyonlarda da yaygınlaşacak. Şimdilik pahalı olan ve yeterince olgunlaşmayan microLED ekran teknolojisini ileride çok daha fazla duyacağımız kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.