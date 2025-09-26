Giriş
    Dünyanın ilk sıfıra yakın emisyonlu çeliği üretildi: Rüzgar türbinlerinde kullanılacak

    İsveç merkezli SSAB, hidrojenle indirgenmiş demir kullanılarak üretilen çeliğinin Uluslararası Enerji Ajansı'nın belirlediği “sıfıra yakın CO2 emisyonu” kriterlerini resmen karşıladığını açıkladı.

    Dünyanın ilk sıfıra yakın emisyonlu çeliği üretildi Tam Boyutta Gör
    Stockholm merkezli SSAB, “SSAB Zero” adını verdiği yenilikçi çeliğini tanıttı. İsveç-Amerikan ortaklığıyla çalışan firma, hidrojenle indirgenmiş demir kullanılarak geliştirilen çeliğinin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve First Movers Coalition tarafından belirlenen “sıfıra yakın CO2 emisyonu” kriterlerini resmi olarak karşıladığını açıkladı.

    Rüzgar türbini kulelerinde kullanılacak

    Yeni çelik, şirketin ABD’nin Iowa eyaletinde bulunan Montpelier tesisinde üretiliyor. SSAB temsilcileri, ürünün kısa süre içinde GE Vernova’nın ABD’deki kara tipi rüzgar türbin kulelerinde kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

    Dünyanın ilk sıfıra yakın emisyonlu çeliği üretildi Tam Boyutta Gör
    SSAB Zero, İsveç’te geliştirilen HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) süreciyle elde edilen hidrojenle indirgenmiş demiri içeriyor. Bu yöntem, demir üretiminde kömür yerine fosil yakıtsız hidrojen kullanarak karbon salımını ortadan kaldırıyor.

    SSAB Zero daha önce Iowa tesisinde geri dönüştürülmüş hurda çelik, fosil yakıtsız elektrik, biyokömür ve yenilenebilir doğal gaz kullanılarak üretiliyordu. Ürünler, otomotiv, madencilik, tarım, inşaat, ağır iş makineleri, ulaşım ve enerji gibi birçok sektörde kullanım için tasarlanmıştı. Şimdi ise hidrojenle indirgenmiş demirin üretime eklenmesiyle, ürün IEA’nın "sıfıra yakın emisyonlu çelik” tanımıyla uyumlu hale geldi.

    Küresel ölçekte en fazla karbon salımı yapan sektörlere (çelik, deniz taşımacılığı, havacılık) odaklanan First Movers Coalition (FMC) da bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. COP26’da başlatılan FMC, dünyanın önde gelen şirketlerinin satın alma gücünü kullanarak yeni temiz teknolojilerin yaygınlaşmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. SSAB ile GE Vernova arasındaki bu iş birliği, FMC üyelerinin ticari ölçekte hayata geçirdiği ilk somut örneklerden biri olma özelliği taşıyor.

    SSAB, bu inovasyon sayesinde hammadde kaynağı ne olursa olsun düşük emisyonlu, ölçeklenebilir bir çelik çözümü sunduğunu vurguluyor. Şirket, fosil karbon kaynaklı emisyonların tamamen ortadan kaldırılmasının, net sıfır hedeflerine ulaşmak isteyen üreticiler için önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtiyor.

    Kaynakça https://www.ssab.com/en/news/2025/09/ssab-achieves-iea-threshold-for-nearzero-co2e-emissions-steel https://interestingengineering.com/energy/world-first-near-zero-co2-steel
    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

