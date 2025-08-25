Çin'de dünyanın ilk ultra sıfır karbon emisyonlu binası hizmete girdi

Dış cephede güneş panelleri yer alıyor
Klasik binalarda yalnızca çatıya güneş panelleri yerleştirilirken, bu binada doğu, güney ve batı cephelerinde şeffaf fotovoltaik cam kaplamalar bulunuyor. Bu paneller binanın günlük enerji ihtiyacının %25’ini karşılıyor ve aynı zamanda enerji kaybını da azaltıyor. Sistemin, karbon emisyonlarını yılda yaklaşık 500 ton azaltması bekleniyor. Geliştiricilerin aktardığına göre bina günlük 6.000 kilovat-saat elektrik tüketiyor.
Enerji depolamak için eski otomobil bataryaları kullanılıyor
Bina, enerji depolamak için kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryalarını yeniden değerlendiriyor. Toplam 14 adet ikinci el elektrikli araç bataryası kurulmuş durumda. Bu bataryalar gündüz üretilen fazla enerjiyi veya düşük tarife saatlerinde şebekeden alınan elektriği depoluyor. Daha sonra yoğun kullanım anlarında ya da güneş ışığının yetersiz olduğu zamanlarda enerji ihtiyacını karşılıyor. Bu yöntem, elektrikli araç bataryalarının yeniden kullanılmasını sağlayarak atıkları azaltıyor ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor.
Akıllı dijital yönetim
Bina içinde geleneksel düğmelerin yerini yaklaşık 24.000 mikro sensör alıyor. Bu sayede aydınlatma, klima ve asansörler tamamen otomatik şekilde çalışıyor. Binanın yeşil elektrik kullanımıyla yılda yaklaşık 2.500 ton karbon emisyonunu azalttığı belirtiliyor. Ayrıca dijitalleşme neticesinde bina yatırım maliyetinin %20-30 oranında düşürüldüğü, verimliliğin %30 artırıldığı ve enerji tüketimininin %30 azaltıldığı ifade ediliyor.
Otomatik dikey otopark ve araçtan şebekeye enerji
Qingdao'daki bu ultra sıfır karbonlu bina, güneş enerjisi entegrasyonu, enerji depolama sistemi, dijital teknolojiler ve elektrikli araç altyapısını bir arada kullanarak, geleceğin karbon nötr şehirleri için örnek bir model sunuyor.