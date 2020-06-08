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    Dünyanın seri üretime hazır ilk ekran altı kamera çözümü duyuruldu! Ekran altı kameralı telefonlar yolda

    Kamerası ekrana gömülü telefonlarla tanışmamıza ramak kaldı! Çin'in önemli ekran üreticilerinden Visionox, ekrana gömülü kamera için geliştirdiği şeffaf ekranın seri üretime hazır olduğunu duyurdu.
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    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Çinli ekran üreticilerinden Visionox, dünyanın seri üretime hazır ilk ekran altı kamera çözümünü duyurdu. İnovasyon noktasında heyacan yaratan bu gelişmeyle birlikte, ekran altı kameralı telefonların konsept olmaktan çıkıp son tüketiciyle buluşması için önemli bir aşama kaydedilmiş oldu. 

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    Gerçek tam ekran deneyimi sunulacak

    Visionox'un ekrana gömülü kamera çözümü için geliştirdiği ve seri üretime hazır hale getirdiği şeffaf ekran, yeni sürücü devreleri ve gelişmiş piksel yapılarından istifade ediyor. Bu sayede ekran parlaklığı ve ekran şeffaflığı arasında optimum denge sağlanarak, hem ön kameranın hem de ekranın bu şeffaflıktan olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçiliyor. 

    Kameranın yer alacağı kısımda, ışık geçirgenliği daha yüksek olan organik ve inorganik film malzemeler kullanılıyor. Ekranın altındaki şeffaf iletken tabaka da saydamlığı artırma ve kırınımı bastırma gibi ikili etkiye sahip yeni bir malzemeden üretilmiş. 

    Visionox, şeffaf ekranının beraberinde getirdiği handikapları en aza indirmek için çeşitli yazılımsal çözümler de sunuyor. Öyle ki ön kameranın çekim performansını etkileyen yansıma ve parlama gibi olumsuz durumlar için telefon üreticileriyle işbirliği yapıp özel algoritmalarla bu sorunları kompanse edebileceklerini belirtiyor. 

    Şimdiye dek Xiaomi, Oppo, Samsung, LG ve Vivo gibi markalar şeffaf ekran ve ekran altı kamera teknolojisinin prototiplerini sergileseler de seri üretimin önünde önemli zorluklar bulunduğu için bu cihazlar konsept olarak kalmıştı. Görünen o ki Visionox, yeni paketleme yöntemleriyle seri üretimdeki darboğazı aşmış. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tobepeople 2 sa. en beğenilen
    Hala inkâr edecekler mi acaba Çin'in artık teknolojinin öncüsü olduğunu iphonecular !
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    koyunsayar 29 dk. tobepeople
    Teknoloji ve para son 200 senedir kimlerin elindeyse hala onların elinde . Dün e kadar amerikaya veriyordular bugun çin e veriyorlar.
    Yanıtla
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa.
    koca ekranda mercimek kadar yerde yapamadığımız göremediğimiz ne vardı da ve şimdi başımız göğe erecek?
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    aydınokcu 16 dk. yeni yorumcu
    çin tekenolojiye yön veren ülke oldu artık ama
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    DH Misafiri 47 dk.
    Neden hâlâ on kameraya bu kadar ihtiyaç duyuluyor anlamadım. Asus un dönebilen kameralı zenfone 6 si var . Tek bi kamera ve kalite de aynı arka 30mp ön 15mp gibi bi saçmalık yok. Bence bu teknoloji üzerinden gidilse herşey daha kaliteli olur.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa.
    Normal ekran ve ön kamera kadar kaliteliyse neden olmasın, HA değilse sıkıntı
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa.
    koca ekranda mercimek kadar yerde yapamadığımız göremediğimiz ne vardı da ve şimdi başımız göğe erecek?
    Yanıtla +5
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    fameka (fatih mehmet kaya) 1 sa.
    Çin donanım konusunda teknolojinin öncüsü olabilir ama yazılım konusunda öncü olabileceğini sanmıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    logi666leboss (serhat agar) 1 sa. fameka
    Huawei olayindan sonra oda olacaktir. Hatta tahminim tencent bu alanda lider olabilir.
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    tobepeople 2 sa. en beğenilen
    Hala inkâr edecekler mi acaba Çin'in artık teknolojinin öncüsü olduğunu iphonecular !
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    koyunsayar 29 dk. tobepeople
    Teknoloji ve para son 200 senedir kimlerin elindeyse hala onların elinde . Dün e kadar amerikaya veriyordular bugun çin e veriyorlar.
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