Dünyanın seri üretime hazır ilk ekran altı kamera çözümü duyuruldu! Ekran altı kameralı telefonlar yolda

Çinli ekran üreticilerinden Visionox, dünyanın seri üretime hazır ilk ekran altı kamera çözümünü duyurdu. İnovasyon noktasında heyacan yaratan bu gelişmeyle birlikte, ekran altı kameralı telefonların konsept olmaktan çıkıp son tüketiciyle buluşması için önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.

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Gerçek tam ekran deneyimi sunulacak

Visionox'un ekrana gömülü kamera çözümü için geliştirdiği ve seri üretime hazır hale getirdiği şeffaf ekran, yeni sürücü devreleri ve gelişmiş piksel yapılarından istifade ediyor. Bu sayede ekran parlaklığı ve ekran şeffaflığı arasında optimum denge sağlanarak, hem ön kameranın hem de ekranın bu şeffaflıktan olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçiliyor.

Kameranın yer alacağı kısımda, ışık geçirgenliği daha yüksek olan organik ve inorganik film malzemeler kullanılıyor. Ekranın altındaki şeffaf iletken tabaka da saydamlığı artırma ve kırınımı bastırma gibi ikili etkiye sahip yeni bir malzemeden üretilmiş.

Visionox, şeffaf ekranının beraberinde getirdiği handikapları en aza indirmek için çeşitli yazılımsal çözümler de sunuyor. Öyle ki ön kameranın çekim performansını etkileyen yansıma ve parlama gibi olumsuz durumlar için telefon üreticileriyle işbirliği yapıp özel algoritmalarla bu sorunları kompanse edebileceklerini belirtiyor.

Şimdiye dek Xiaomi, Oppo, Samsung, LG ve Vivo gibi markalar şeffaf ekran ve ekran altı kamera teknolojisinin prototiplerini sergileseler de seri üretimin önünde önemli zorluklar bulunduğu için bu cihazlar konsept olarak kalmıştı. Görünen o ki Visionox, yeni paketleme yöntemleriyle seri üretimdeki darboğazı aşmış.

https://m.ithome.com/html/491437.htm

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