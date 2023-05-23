En güçlü robot süpürge: Dyson’ın yeni robot süpürgesi her köşeyi temizlemeye geliyor

En dikkate değer özellik ise 360 Vis Nav’ın köşe temizlik performansı diyebiliriz. Kare tasarımı sayesinde köşelere kadar girebilen cihazda aynı zamanda "hassas kenar temizliği" sağlayan bir yan fırçaya sahip. Bunun yanında Dyson 360 Vis Nav, yaklaşık 50 dakikalık bir çalışma süresi vadediyor. Pili biterken cihaz otomatik olarak yuvasına geri dönüp şarj olabiliyor. Ayrıca MyDyson uygulaması her temizlikten sonra derinlemesine temizlik raporları da sunuyor. Ürün, 25 Mayıs itibariyle Avustralya’da satışa çıkacak. Cihaz Türkiye pazarına giriş yapacak. Şimdilik fiyat bilgisi ise mevcut değil.
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.