En güçlü robot süpürge: Dyson’ın yeni robot süpürgesi her köşeyi temizlemeye geliyor

Tam Boyutta Gör İngiliz teknoloji şirket Dyson, kısa süre önce yeni akıllı ev aletlerini duyurdu. Yeni ürünlerinden birisi olan Dyson 360 Vis Nav akıllı robot süpürge ise yetenekleri ve vadettikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Firmaya göre yeni ürün, temizlik konusunda benzer rakiplerinin oldukça önünde yer alıyor.

Dyson 360 Vis Nav özellikleri

Tam Boyutta Gör Dyson’ın yeni nesil akıllı robot süpürgesi Dyson 360 Vis Nav, firmanın belirttiğine göre diğer benzer robot süpürgelere göre altı kat daha fazla emiş gücü sunuyor. Eş Zamanlı Konumlandırma ve Haritalama (SLAM) teknolojisine sahip olan Dyson 360 Vis Nav’da aynı zamanda 360 derecelik bir görüş açısı sunan balık gözü kamera yer alıyor. Cihaz bu sayede evin neresinde olduğunu algılayabiliyor ve nereyi temizlemesi gerektiğini görebiliyor.

Tam Boyutta Gör Dyson’ın akıllı robot süpürgesinin üzerinde aynı zamanda toz algılama, engellerden kaçınma ve duvar algılama gibi görevler için 26 sensör yer alıyor. Ürünün temizlik tarafında ise eli hayli güçlü. Üç etkili fırça çubuğuna sahip olan 360 Vis Nav, sert zeminlerdeki büyük kirleri toplamak için yumuşak 'Fluffy' naylon, ince tozları temizlemek için anti-statik karbon fiber iplikler ve halıların derinine inmek için sert naylon kılları bulunan bir başlıkla satışa sunuluyor.

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En dikkate değer özellik ise 360 Vis Nav’ın köşe temizlik performansı diyebiliriz. Kare tasarımı sayesinde köşelere kadar girebilen cihazda aynı zamanda "hassas kenar temizliği" sağlayan bir yan fırçaya sahip. Bunun yanında Dyson 360 Vis Nav, yaklaşık 50 dakikalık bir çalışma süresi vadediyor. Pili biterken cihaz otomatik olarak yuvasına geri dönüp şarj olabiliyor. Ayrıca MyDyson uygulaması her temizlikten sonra derinlemesine temizlik raporları da sunuyor. Ürün, 25 Mayıs itibariyle Avustralya’da satışa çıkacak. Cihaz Türkiye pazarına giriş yapacak. Şimdilik fiyat bilgisi ise mevcut değil.

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