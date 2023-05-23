Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En güçlü robot süpürge: Dyson’ın yeni robot süpürgesi her köşeyi temizlemeye geliyor

    Dyson 360 Vis Nav resmen tanıtıldı. Yeni robot süpürge öncekilerinden çok daha küçük olmasına rağmen hem daha akıllı hem de zorlu köşe alanlarını temizlemede daha başarılı.
    3
    Dyson’ın yeni robot süpürgesi her köşeyi temizlemeye geliyor Tam Boyutta Gör
    İngiliz teknoloji şirket Dyson, kısa süre önce yeni akıllı ev aletlerini duyurdu. Yeni ürünlerinden birisi olan Dyson 360 Vis Nav akıllı robot süpürge ise yetenekleri ve vadettikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Firmaya göre yeni ürün, temizlik konusunda benzer rakiplerinin oldukça önünde yer alıyor.

    Dyson 360 Vis Nav özellikleri

    Dyson’ın yeni robot süpürgesi her köşeyi temizlemeye geliyor Tam Boyutta Gör
    Dyson’ın yeni nesil akıllı robot süpürgesi Dyson 360 Vis Nav, firmanın belirttiğine göre diğer benzer robot süpürgelere göre altı kat daha fazla emiş gücü sunuyor. Eş Zamanlı Konumlandırma ve Haritalama (SLAM) teknolojisine sahip olan Dyson 360 Vis Nav’da aynı zamanda 360 derecelik bir görüş açısı sunan balık gözü kamera yer alıyor. Cihaz bu sayede evin neresinde olduğunu algılayabiliyor ve nereyi temizlemesi gerektiğini görebiliyor.
    Dyson’ın yeni robot süpürgesi her köşeyi temizlemeye geliyor Tam Boyutta Gör
    Dyson’ın akıllı robot süpürgesinin üzerinde aynı zamanda toz algılama, engellerden kaçınma ve duvar algılama gibi görevler için 26 sensör yer alıyor. Ürünün temizlik tarafında ise eli hayli güçlü. Üç etkili fırça çubuğuna sahip olan 360 Vis Nav, sert zeminlerdeki büyük kirleri toplamak için yumuşak 'Fluffy' naylon, ince tozları temizlemek için anti-statik karbon fiber iplikler ve halıların derinine inmek için sert naylon kılları bulunan bir başlıkla satışa sunuluyor.

    En dikkate değer özellik ise 360 Vis Nav’ın köşe temizlik performansı diyebiliriz. Kare tasarımı sayesinde köşelere kadar girebilen cihazda aynı zamanda "hassas kenar temizliği" sağlayan bir yan fırçaya sahip. Bunun yanında Dyson 360 Vis Nav, yaklaşık 50 dakikalık bir çalışma süresi vadediyor. Pili biterken cihaz otomatik olarak yuvasına geri dönüp şarj olabiliyor. Ayrıca MyDyson uygulaması her temizlikten sonra derinlemesine temizlik raporları da sunuyor. Ürün, 25 Mayıs itibariyle Avustralya’da satışa çıkacak. Cihaz Türkiye pazarına giriş yapacak. Şimdilik fiyat bilgisi ise mevcut değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    avecatius 21 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eşler ne kadar ayrı kalırsa resmi nikah düşer sıfır araba garantisi neleri kapsar canlı yayın geri sarma elantra hangi segment arçelik kahve makinesi kırmızı ışık hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 New Edition
    General Mobile GM21 New Edition
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız