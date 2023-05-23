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    Dyson, büyük evler için tasarladığı akıllı hava temizleyicisini tanıttı

    İngiliz teknoloji devi Dyson, müşterilerini dinledi ve popüler ürününü yeni versiyonunu tanıttı. Dyson Purifier Big+Quiet hava temizleyicisi artık daha büyük ve daha etkili bir arıtma sağlıyor.
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    Dyson Purifier Big Quiet: Büyük evler için güçlü hava temizleyici Tam Boyutta Gör
    2015 yılında piyasaya sürüldüğünden beri hava temizleyiciler Dyson'ın en popüler ürünlerinden biri olmuştur ancak müşteriler tarafından uzunca bir süredir istenen tek bir şey vardı: Daha büyük bir boyut. Görünüşe göre İngiliz teknoloji firması bu isteklere kulak vererek yeni akıllı hava temizleyicisi Dyson Purifier Big+Quiet modelini tanıttı.

    Dyson Purifier Big+Quiet, açıkçası son zamanlarda isimlendirmesini en doğru şekilde hak eden ürün olabilir. Daha büyük bir hava temizleyicinin normal şartlarda daha fazla gürültü üretmesi beklenebilir ancak Dyson, Big+Quiet modelinde tam olarak bu ikisini birleştiriyor: Büyük ve sessiz. Dyson'ın Singapur'daki Future of Clean etkinliğinde tanıtılan hava temizleyici, daha büyük evler ve ofis alanları için tasarlanırken aynı zamanda son derece de sessiz olacak şekilde dizayn edilmiş. Dyson’a göre Purifier Big+Quiet kullanımdayken 56dB'lik bir ses üretiyor ki bu oldukça düşük bir ses seviyesi.

    Dyson Purifier Big+Quiet özellikleri

    Dyson Purifier Big Quiet: Büyük evler için güçlü hava temizleyici Tam Boyutta Gör
    Dyson Purifier Big+Quiet, firmanın önceki hava temizleyicilerinden çok daha farklı görünüyor zira havayı dağıtmak için farklı bir metot kullanıyor. Önceki Dyson temizleyicilere göre iki kat daha fazla havayı (saniyede 87 litre) çeşitli açılardan geçirebilen cihaz, temiz havayı odanın 10 metre ötesine kadar ulaştırabiliyor. Bu yüksek mesafeli hava akışı ise yeni Koni Aerodinamiği olarak adlandırılan tasarımla mümkün oluyor.

     

    Dyson Purifier Big Quiet: Büyük evler için güçlü hava temizleyici Tam Boyutta Gör
    Big+Quiet, beş kat iyileştirilmiş ve beş yıla kadar dayanabilen yeni bir üçlü filtre sistemine sahip. HEPA H13 sınıfı partikül filtresi ultra ince partiküllerin, yüzde 99,95'ini yakalarken, yeni K-Karbon filtre, gaz kirleticileri ve 3 kat daha fazla NO2 (azot dioksit) temizliyor. Son olarak, Dyson Seçici Katalitik Oksidasyon (SCO) filtresi formaldehiti suya ve karbondioksite ayırıyor. Ayrıca yeni bir Karbondioksit sensörü de var, böylece Big+Quiet daha fazla hava sirkülasyonu gerekip gerekmediğini algılayabiliyor. Diğer akıllı Dyson ürünlerinde olduğu gibi Purifier Big+Quiet da MyDyson uygulamasına canlı veri gönderiyor. Bu sayede kullanıcılar anlık olarak hava kalitesini takip edebiliyor.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 21 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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