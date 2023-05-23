Dyson, büyük evler için tasarladığı akıllı hava temizleyicisini tanıttı

Dyson Purifier Big+Quiet, açıkçası son zamanlarda isimlendirmesini en doğru şekilde hak eden ürün olabilir. Daha büyük bir hava temizleyicinin normal şartlarda daha fazla gürültü üretmesi beklenebilir ancak Dyson, Big+Quiet modelinde tam olarak bu ikisini birleştiriyor: Büyük ve sessiz. Dyson'ın Singapur'daki Future of Clean etkinliğinde tanıtılan hava temizleyici, daha büyük evler ve ofis alanları için tasarlanırken aynı zamanda son derece de sessiz olacak şekilde dizayn edilmiş. Dyson’a göre Purifier Big+Quiet kullanımdayken 56dB'lik bir ses üretiyor ki bu oldukça düşük bir ses seviyesi.
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.