Dyson 360 Vis Nav robot süpürge şimdi Türkiye'de

Dyson 360 Vis Nav, birçoğu Dyson'ın İngiltere, Hullavington'daki yeni RDD (Araştırma, Dizayn ve Geliştirme) Robotik Merkezi'nde bulunan, İngiltere, Singapur, Filipinler ve Malezya'daki Dyson kampüslerindeki mühendislerden oluşan bir ekip tarafından geliştirildi.
Robot, evin panoramik görüntüsünü elde etmesini ve çevresini doğru bir şekilde algılamasını sağlayan balık gözü lens kullanarak 360 derecelik bir görüş sistemi sunuyor. Eş Zamanlı Konumlandırma ve Haritalama (SLAM) görüş sistemi, lensten gelen bilgileri işliyor ve böylelikle robot nerede olduğunu hatırlayarak nereyi temizlemesi gerektiğini biliyor.
Kenar temizliği, robot süpürge projesinin önemli bir parçasıdır. Tam genişlikteki 3 işlevli silindir fırçanın yanı sıra robot, köşe ve kenarlarda derinlemesine temizlik için açılabilir yan kanala sahiptir. Duvarı takip eden sensörler robotun odanın kenarına kadar gelmesini ve duvarı takip ederek köşelerdeki tozu almak için uyarıcıyı devreye sokmasını sağlıyor.
Bağımsız temizlik için robotta yoğunlaştırılmış zeka
Dyson 360 Vis Nav, akıllıca gezinmek ve temizlik yapmak için MyDyson uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Uygulamadaki özellikler arasında bölgeler oluşturma, özelleştirme ve zamanlama yer alıyor. Ev sahipleri evlerinde bölgeler belirleyebiliyor ve günün belirli saatlerinde temizlik yapılacak şekilde ayarlayabiliyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...