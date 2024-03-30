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    Dyson 360 Vis Nav robot süpürge şimdi Türkiye'de

    Güçlü Dyson teknolojisi ve 360 derecelik görüş açısına sahip Dyson 360 Vis Nav robot süpürge Türkiye’de satışa sunuldu.                                          
    Dyson 360 Vis Nav robot süpürge şimdi Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Dyson Eş Zamanlı Konumlandırma ve Haritalama (SLAM) teknolojisiyle tasarlanan Dyson 360 Vis Nav, nerede olduğunu hatırlayan, nereyi temizleyeceğini gören ve evinizin toz haritalarını oluşturacak kadar akıllı 360 derecelik bir görüş sistemine sahiptir. Üst düzey işlemci, toz algılama, engellerden kaçınma ve duvar algılama gibi görevler için 26 sensörden veri toplayarak kapsamlı bir temizlik deneyimi sunuyor.

    Dyson 360 Vis Nav, birçoğu Dyson'ın İngiltere, Hullavington'daki yeni RDD (Araştırma, Dizayn ve Geliştirme) Robotik Merkezi'nde bulunan, İngiltere, Singapur, Filipinler ve Malezya'daki Dyson kampüslerindeki mühendislerden oluşan bir ekip tarafından geliştirildi.

    Robot, evin panoramik görüntüsünü elde etmesini ve çevresini doğru bir şekilde algılamasını sağlayan balık gözü lens kullanarak 360 derecelik bir görüş sistemi sunuyor. Eş Zamanlı Konumlandırma ve Haritalama (SLAM) görüş sistemi, lensten gelen bilgileri işliyor ve böylelikle robot nerede olduğunu hatırlayarak nereyi temizlemesi gerektiğini biliyor.

    Dyson 360 Vis Nav robot süpürge şimdi Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Dyson Hyperdymium™ motor dakikada 110.000 devir sayısında dönerek azalmayan bir emiş gücü sunuyor. Ayrıca robotta Dyson'ın güçlü emişle tüm zeminleri derinlemesine temizlik için üç farklı özelliği bir araya getiren ilk temizleme başlığı olan yeni üç işlevli silindir fırça yer alıyor. Sert zeminlerde büyük kirleri toplamak için yumuşak örgü naylon fırça kılları ve ince tozları temizlemek için anti-statik karbon fiber iplikler ve halıların derinine inmek için sert naylon fırça kılları bulunan bir başlıkla satışa sunuluyor. Sonuç olarak Dyson 360 Vis Nav™ tüm sert zeminlerde ve halılarda derinlemesine temizlik sağlıyor. Açılabilir yan kanal sayesinde ise emiş gücünü otomatik olarak yönlendirerek, köşe ve duvar kenarlarını da temizliyor.

    Kenar temizliği, robot süpürge projesinin önemli bir parçasıdır. Tam genişlikteki 3 işlevli silindir fırçanın yanı sıra robot, köşe ve kenarlarda derinlemesine temizlik için açılabilir yan kanala sahiptir. Duvarı takip eden sensörler robotun odanın kenarına kadar gelmesini ve duvarı takip ederek köşelerdeki tozu almak için uyarıcıyı devreye sokmasını sağlıyor.

    Dyson 360 Vis Nav robot süpürge şimdi Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Baş Mühendis Jake Dyson, "Robot süpürgeler evinizi akıllıca temizleyen son derece etkili makineler olmalıdır, böylece sizin temizlik yapmanıza gerek kalmaz. Bu otonom temizleyicileri etkinleştirmek son derece karmaşık algoritmalara, görsel yorumlamaya, toz algılama yeteneklerine ve güçlü motor teknolojisine dayanır. Dyson mühendisleri, süpürgelerimizi geliştirirken öğrendiğimiz her şeyi akıllı yazılımlarla birleştirerek güçlü Dyson teknolojisine sahip olan Dyson 360 Vis Nav'ı geliştirdi." diye ekliyor.

    Bağımsız temizlik için robotta yoğunlaştırılmış zeka

    Dyson 360 Vis Nav, akıllıca gezinmek ve temizlik yapmak için MyDyson uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Uygulamadaki özellikler arasında bölgeler oluşturma, özelleştirme ve zamanlama yer alıyor. Ev sahipleri evlerinde bölgeler belirleyebiliyor ve günün belirli saatlerinde temizlik yapılacak şekilde ayarlayabiliyor.

    Dyson 360 Vis Nav robot süpürge şimdi Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Çift bağlantılı süspansiyon sistemine sahip Dyson 360 Vis Nav, 21 mm'ye kadar tırmanabiliyor. 99 mm’lik alçak boyutu sayesinde kolayca mobilya altlarına giriyor, çevresinde gezinebiliyor ve temizlik yapıyor. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 5 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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