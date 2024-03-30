Dyson 360 Vis Nav robot süpürge şimdi Türkiye'de

Tam Boyutta Gör Dyson Eş Zamanlı Konumlandırma ve Haritalama (SLAM) teknolojisiyle tasarlanan Dyson 360 Vis Nav, nerede olduğunu hatırlayan, nereyi temizleyeceğini gören ve evinizin toz haritalarını oluşturacak kadar akıllı 360 derecelik bir görüş sistemine sahiptir. Üst düzey işlemci, toz algılama, engellerden kaçınma ve duvar algılama gibi görevler için 26 sensörden veri toplayarak kapsamlı bir temizlik deneyimi sunuyor.

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Dyson 360 Vis Nav, birçoğu Dyson'ın İngiltere, Hullavington'daki yeni RDD (Araştırma, Dizayn ve Geliştirme) Robotik Merkezi'nde bulunan, İngiltere, Singapur, Filipinler ve Malezya'daki Dyson kampüslerindeki mühendislerden oluşan bir ekip tarafından geliştirildi.

Robot, evin panoramik görüntüsünü elde etmesini ve çevresini doğru bir şekilde algılamasını sağlayan balık gözü lens kullanarak 360 derecelik bir görüş sistemi sunuyor. Eş Zamanlı Konumlandırma ve Haritalama (SLAM) görüş sistemi, lensten gelen bilgileri işliyor ve böylelikle robot nerede olduğunu hatırlayarak nereyi temizlemesi gerektiğini biliyor.

Tam Boyutta Gör Dyson Hyperdymium™ motor dakikada 110.000 devir sayısında dönerek azalmayan bir emiş gücü sunuyor. Ayrıca robotta Dyson'ın güçlü emişle tüm zeminleri derinlemesine temizlik için üç farklı özelliği bir araya getiren ilk temizleme başlığı olan yeni üç işlevli silindir fırça yer alıyor. Sert zeminlerde büyük kirleri toplamak için yumuşak örgü naylon fırça kılları ve ince tozları temizlemek için anti-statik karbon fiber iplikler ve halıların derinine inmek için sert naylon fırça kılları bulunan bir başlıkla satışa sunuluyor. Sonuç olarak Dyson 360 Vis Nav™ tüm sert zeminlerde ve halılarda derinlemesine temizlik sağlıyor. Açılabilir yan kanal sayesinde ise emiş gücünü otomatik olarak yönlendirerek, köşe ve duvar kenarlarını da temizliyor.

Kenar temizliği, robot süpürge projesinin önemli bir parçasıdır. Tam genişlikteki 3 işlevli silindir fırçanın yanı sıra robot, köşe ve kenarlarda derinlemesine temizlik için açılabilir yan kanala sahiptir. Duvarı takip eden sensörler robotun odanın kenarına kadar gelmesini ve duvarı takip ederek köşelerdeki tozu almak için uyarıcıyı devreye sokmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Baş Mühendis Jake Dyson, "Robot süpürgeler evinizi akıllıca temizleyen son derece etkili makineler olmalıdır, böylece sizin temizlik yapmanıza gerek kalmaz. Bu otonom temizleyicileri etkinleştirmek son derece karmaşık algoritmalara, görsel yorumlamaya, toz algılama yeteneklerine ve güçlü motor teknolojisine dayanır. Dyson mühendisleri, süpürgelerimizi geliştirirken öğrendiğimiz her şeyi akıllı yazılımlarla birleştirerek güçlü Dyson teknolojisine sahip olan Dyson 360 Vis Nav'ı geliştirdi." diye ekliyor.

Bağımsız temizlik için robotta yoğunlaştırılmış zeka

Dyson 360 Vis Nav, akıllıca gezinmek ve temizlik yapmak için MyDyson uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Uygulamadaki özellikler arasında bölgeler oluşturma, özelleştirme ve zamanlama yer alıyor. Ev sahipleri evlerinde bölgeler belirleyebiliyor ve günün belirli saatlerinde temizlik yapılacak şekilde ayarlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Çift bağlantılı süspansiyon sistemine sahip Dyson 360 Vis Nav, 21 mm'ye kadar tırmanabiliyor. 99 mm’lik alçak boyutu sayesinde kolayca mobilya altlarına giriyor, çevresinde gezinebiliyor ve temizlik yapıyor.

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